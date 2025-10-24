నాగుల చవితి ఎప్పుడు? పూజ సమయం, ఉపవాస నియమాలేంటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

ETV Bharat / spiritual

Nagula Chaviti Rituals Puja Process : తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగ నాగుల చవితి. కార్తిక మాసంలో దీపావళి వెళ్లిన వెంటనే జరుపుకునే పండుగ నాగుల చవితి. హరి హరులకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో నాగుల చవితి జరుపుకోవడం వెనుక ఓ విశేషముంది. ఇటు శివునికి కంఠాభరణంగా, అటు విష్ణువుకు పాన్పుగా శేషుడు హరిహరులను సమానంగా సేవిస్తుంటాడు. అందుకే కార్తిక మాసంలోనే నాగుల చవితి జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది నాగుల చవితి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు చేయాల్సిన ఉపవాసం, పూజ మొదలైన విషయాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నాగుల చవితి ఎప్పుడు?
అక్టోబర్‌ 25, శనివారం కార్తిక శుద్ధ చవితి సందర్భంగా ఈ రోజు నాగుల చవితి పండుగ జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు తెల్లవారుజాము 5 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు పూజకు సుముహూర్తం.

ప్రకృతి పండుగ
నాగుల చవితి ఒక విధంగా ప్రకృతిని ఆరాధించే పండుగగా కూడా జరుపుకుంటాం. జంతువులను పూజించడం భారత సనాతన సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. సమస్త ప్రాణికోటిలోను ఈశ్వరుడు ఉన్నాడనే భావంతోనే మన పండుగలలో జంతువులను ఆరాధించే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. మన దేవుళ్లు అందరూ కూడా తమ వాహనాలుగా జంతువులనే చేసుకోవడం వెనుక ఉన్న అంతరార్ధం ఇదే!

పురాణ ప్రాశస్త్యం
మన పురాణాల్లో నాగుల చవితి గురించి ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. వేదవ్యాసుడు రచించిన స్కాంద పురాణం ప్రకారం మనకు వేదాల్లో నాగ పూజ ప్రసక్తి లేనప్పటికి, సంహితాల్లో, బ్రాహ్మణాల్లో ఆ ప్రసక్తి వస్తుంది. నాగు పామును నాగ రాజుగా, నాగ దేవతగా పూజిస్తారు. నాగుల చవితి రోజు నాగులను పూజించడం వలన కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం, కళత్ర దోషం వంటి దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

నాగుల చవితి పూజా విధానం
నాగుల చవితి రోజు తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ముందుగా ఇంట్లో కులదేవతలను, ఇష్ట దేవతలను యధావిధిగా పూజించుకోవాలి. ఈ రోజు ఇంట్లో సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి పిండి దీపం పెట్టుకోవడం ఆనవాయితీ ఉన్నవారు ఆచరించడం మంచిది.

పుట్ట పూజ
నాగుల చవితి ప్రధానంగా నాగులను పూజించే పండుగ కాబట్టి ఈ రోజు నాగుల చవితి దీక్ష చేపట్టిన వారు తలారా స్నానం చేసి సమీపంలోని నాగుల పుట్ట వద్దకు వెళ్లాలి. ముందుగా పసుపు రాసిన నూలు దారంతో పుట్ట చుట్టూ గుండ్రంగా చుట్టాలి. నాగుల చవితి విశిష్టత అంతా పుట్టలో పాలు పోయడంలోనే ఉంది. ఈ పండుగ రోజున ఊరిలో ఉన్న దేవాలయాల్లో ఉన్న పాము పుట్టలో లేదా ఊరి బయట ఉన్న పుట్టలో పాలు పోస్తారు. పుట్టలో పాలు పోయడమనేది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. అనంతరం పుట్టనే సుబ్రహ్మణ్యస్వామిగా భావించి చలిమిడి, చిమ్మిలి, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. తరువాత పుట్టకు 5 ప్రదక్షిణాలు చేసి నమస్కరించుకోవాలి.

ఉపవాసం
నాగుల చవితి వ్రతం చేసేవారు ఈ రోజంతా పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఉడికించినవి, వండినవి, వేడి చేసిన పదార్ధాలు తీసుకోకూడదు. కేవలం, పండ్లు, చలిమిడి, కొబ్బరినీళ్లు, పళ్లరసాలు, వంటివి మాత్రమే తీసుకోవాలి. మరొక ముఖ్య విషయం ఉపవాసం చేసే వారు పగలు నిద్ర పోకూడదు. ఈ కఠిన ఉపవాసం 24 గంటల పాటు చేయాలి. మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 26, ఆదివారం రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేసి తిరిగి పుట్ట వద్దకు వెళ్లి పాలు పోసి నమస్కరించుకుని ఇంటికి వచ్చి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. నాగుల చవితి రోజు ఉపవాసం చేయాలనుకునే వారు విధిగా ఈ నియమాలను పాటించాలి.

నాగుల చవితి రోజు కూరగాయలు, పళ్లు కోయకూడదా?
సనాతన సంప్రదాయాలు పాటించే వారు నాగుల చవితి రోజు కూరగాయలు గాని పండ్లు గాని కోయకూడదని అంటారు.

శాస్త్రీయ కోణం
శాస్త్రీయ కోణంలో పుట్టలో పాలు పోయరాదని అంటారు. ఎందుకంటే పుట్టలో నిజంగా నాగుపాముల ఉన్నాయని భావించే కదా మనం పూజిస్తాం. మరి పుట్టలో ఉన్న పాముల మీద ధారాపాతంగా పాలు పోస్తే వాటికి ఊపిరి ఆడక ఇబ్బంది పడతాయి. ఆచారాల పేరుతో ప్రాణులను హింసించడం సమంజసం కాదు కదా! అందుకే నాగుల చవితి ఉపవాసం ఉన్నవారు పుట్టను పూజించి అక్కడే ఉన్న నాగప్రతిష్ఠ విగ్రహాలకు పాలాభిషేకం చేయడం మంచిది.

పుట్ట సమీపంలో ఒక మట్టి పాత్రలో కొంచెం పాలు ఉంచితే జనసమ్మర్దం తగ్గిన తరువాత పాములు పుట్ట నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ పాలను స్వీకరిస్తాయి. ఇలా చేయడం వలన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూనే ప్రకృతిని కాపాడుకున్నట్లు అవుతుంది. ఈ సమస్త సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి జీవించే హక్కు ఉంది. అందుకే మనం ఆచారాల పేరుతో ప్రకృతిని నాశనం చేయరాదు.

ఈ పవిత్రమైన నాగుల చవితి రోజున పరమేశ్వరుని వాసుకిగా, శ్రీమహావిష్ణువుని ఆదిశేషుగా సేవించే నాగ దేవతను పూజిస్తే సర్వరోగాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. అంతే కాకుండా ఈ రోజున సంతానం లేని దంపతులు నాగదేవతను పూజిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని, నాగదోషం, రాహు కేతు దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయని శాస్త్రవచనం. రానున్న నాగుల చవితి మనం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా, శాస్త్రీయంగా జరుపుకుందాం. ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

