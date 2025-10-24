ETV Bharat / spiritual

రేపటి నాగుల చవితి పూజా విధానం ఇదే - అసలు పుట్టలో పాలు ఎందుకు పోస్తారో తెలుసా?

- కార్తికమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే చవితి తిథే నాగుల చవితి - పుట్టలో పాలు పోసేందుకు ఇదే మంచి సమయం!

Nagula Chavithi 2025 Pooja Vidhi
Nagula Chavithi 2025 Pooja Vidhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 5:25 PM IST

Nagula Chavithi 2025 Pooja Vidhi: హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగలలో నాగుల చవితి ఒకటి. హరిహరులకు ప్రీతికరమైన కార్తిక మాసంలో పౌర్ణమి ముందు వచ్చే చవితి రోజు ఈ పండగను జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తోన్న ఆచారం. ఈ సంవత్సరం నాగుల చవితి అక్టోబర్​ 25వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. మరి, పుట్టలో పాలు పోయడానికి ముహూర్తం ఎప్పుడు? పూజా విధానం ఏంటి? అసలు నాగుల చవితి రోజు పుట్టలో పాలు ఎందుకు పోయాలి? వంటి వివరాలను జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ వివరిస్తున్నారు.

కార్తిక మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే చవితి తిథిని నాగుల చవితి అంటారని ఆయన చెబుతున్నారు. చవితి రోజు తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు పూజకు సుముహూర్తం అని, పుట్టలో పాలుపోసేందుకు మంచి సమయం అంటున్నారు. ఇక చవితి రోజు జంట నాగుల విగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్లి పూజ చేసినా లేదా పుట్ట దగ్గరకు వెళ్లి పూజ చేసినా సమస్త నాగ దేవతల అనుగ్రహం కలుగుతుందని అంటున్నారు. జంట నాగుల విగ్రహాలకు పూజ చేస్తే రాశి పరంగా ఉండే రాహుకేత దోషాలన్నీ సంపూర్ణంగా తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు.

జంట నాగుల పూజా విధానం:

  • చవితి రోజు తెల్లవారుజూమున నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేయాలి. అనంతరం గుడికి వెళ్లి అక్కడ కొలువైన జంట నాగుల విగ్రహాలకు ఆవు పాలతో అభిషేకం నిర్వహించాలి. అనంతరం నీటితో శుభ్రంగా విగ్రహాలు కడగాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు కలిపిన నీటితో, కుంకుమ కలిపిన నీటితో జంట నాగుల విగ్రహాలకు మరోసారి అభిషేకం నిర్వహించి.. నీళ్లతో ఇంకోసారి విగ్రహాలు శుభ్రం చేయాలి.
  • జంట విగ్రహాలను శుభ్రం చేసిన అనంతరం పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఇప్పుడు పత్తిని తీసుకుని వస్త్రం లాగా చేసుకుని దానికి గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. అనంతరం ఆ వస్త్రాన్ని జంట నాగుల విగ్రహాలకు అలకరించాలి.
  • ఆ విగ్రహాల వద్ద మట్టి ప్రమిద ఉంచి నువ్వుల నూనె పోసి తొమ్మిది వత్తులు కలిపి ఒక వత్తిగా చేసి దీపం వెలిగించాలి. తొమ్మిది వత్తులు ఎందుకంటే.. అనంత, వాసుకి, ఆదిశేష, పద్మనాభ, కంబళ, శంఖపాల, ధాత్రరాష్ట్ర, తక్షక, కాళీయ అని నాగ దేవతలు తొమ్మిది రకాలుగా ఉంటారు. ఆ తొమ్మిది నాగ దేవతలకు సంకేతంగా 9 వత్తులు కలిపి ఒక వత్తిగా చేసి దీపం వెలిగించాలి.
  • జంట నాగుల విగ్రహాం పాదాల దగ్గర సువాసన కలిగిన పుష్పాలను అలంకరించి జిల్లేడు ఆకులో బెల్లం ముక్క ఉంచి నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఆ తర్వాత విగ్రహాల చుట్టూ 9 ప్రదక్షిణలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

పుట్ట దగ్గర పూజ చేసే విధానం:

  • తెల్లవారుజూమున నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేయాలి. అనంతరం పుట్ట దగ్గరకు వెళ్లి ఆ పసుపు నీళ్లు చల్లి ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేయాలి. ఆ తర్వాత బియ్యప్పిండితో ముగ్గు వేయాలి.
  • ముగ్గు వేసిన అనంతరం పసుపు, కుంకుమ చల్లాలి. వీలైతే బియ్యప్పిండి, బెల్లం తురుము, పచ్చి ఆవుపాలు కలిపి ముద్దలాగా చేసి సర్పం ఆకారంలో చిన్న పడగను తయారు చేసి అయినా పూజించవచ్చు. ఆ పడగను తమలపాకులో పెట్టి పుట్ట మీద ఉంచాలి.
  • అనంతరం పుట్ట చుట్టూ పుష్పాలను అలకరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత పుట్ట దగ్గర ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె లేదా ఆవు నెయ్యి పోసి తొమ్మిది వత్తులు వేసి దీపం పెట్టాలి.
  • అనంతరం చలిమిడి లేదా చిమ్మిలిని నైవేద్యంగా పెట్టి.. కొబ్బరికాయ కొట్టి.. పుట్ట చుట్టూ 3 లేదా 11 లేదా 21 ప్రదక్షిణలు చేయాలి.
  • ప్రదక్షిణలు పూర్తయిన తర్వాత కొద్దిగా పుట్టమన్ను తీసుకుని చెవులకు, కంఠానికి పెట్టుకుని ఇంటికి తిరిగి రావాలి.

పఠించాల్సిన శ్లోకం: నాగుల చవితి రోజు పుట్ట చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు కలి బాధలు, కలిదోషాలు పోవాలంటే ఈ శ్లోకం పఠించాలని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. ఆ శ్లోకం ఏంటంటే..

"కర్కోటకస్య నాగస్య దయయంత్యా నలస్య చ!

ఋతుపర్ణస్య రాజర్షేః కీర్తనం కలినాశనమ్."

నాగుల చవితి రోజు పుట్టలో పాలు ఎందుకు పోయాలి: నాగుల చవితి రోజు పుట్టను పూజించి, అందులో పాలు పోయడం సహజం. అసలు పుట్టలో పాలు ఎందుకు పోయాలి అనే దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయని మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..

ఆధ్యాత్మిక రహస్యం: పాలు సత్వగుణాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు. పాము అంటే బుసలు కొడుతుంది కాబట్టి రజోగుణం, తమోగుణం. మనుషుల్లో కూడా రజోగుణం, తమోగుణం ఉంటుందట. దాని వల్ల కోపం, ఈర్ష్య, అసూయ వంటివి కలుగుతాయని, అలాంటివి పోగొట్టుకునేందుకు సత్వగుణం కలిగిన పాలు.. పుట్టలో పోయడం వల్ల మనలోని రజోగుణం, తమోగుణం పోయి.. మంచి గుణాలు పెరుగుతాయని అంటున్నారు.

వేదాంత రహస్యం: పుట్టలో పాలు పోయడం వెనుక వేదాంత రహస్యం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు. దీని ప్రకారం ప్రతి మనిషికి శరీరంలో కుండలీని శక్తి ఉంటుందట. శరీరంలో ఉన్న కుండలీని శక్తిని మేలుకొలపడమే పాముకు పాలు పోయటంలో ఉన్న అంతరాద్థం.

సైంటిఫిక్​ రీజన్​: పుట్టలో పాలు పోయడం వల్ల సంతానం కలుగుతుందని.. ఈ విషయం సైన్స్​ కూడా చెబుతోందని అంటున్నారు. అసలు పిల్లలు పుట్టడానికి, పాలు పోయడానికి సంబంధం ఏంటంటే.. పుట్టలో ఉన్న పాము పుట్ట బయటికి వచ్చి తిరిగేటప్పుడు ఆ పుట్ట మీద పాము రజస్సును విడిచిపెడుతుందట. అయితే పాములు విడిచిన రజస్సు, మనం పోసిన ఆవుపాలతో సంయోగం చెందినప్పుడు ఒక రకమైన వాయువు బయటికి వస్తుందని, ఆ వాయువు ఆడవాళ్ల శరీరంలో సంతానపరమైన దోషాలు పోగొట్టి, పిల్లలు కలిగేలా చేస్తుందని అంటున్నారు.

NOTE: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

