పార్థివలింగం నుంచి కోటి సూర్యుల కాంతితో వెలసిన ఈశ్వరుడు! ఈ జ్యోతిర్లింగం గాథ తెలుసా?

నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శిస్తే వ్యాపారంలో నష్టపోయిన వారు తిరిగి నిలదొక్కుకుంటారు- వ్యాపారం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందని విశ్వాసం!

Nageshwar Nagnath Temple
Nageshwar Nagnath Temple (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Nageshwar Nagnath Temple History: పరమేశ్వరుడు జ్యోతి రూపంలో భూమిపై వెలసిన పవిత్ర ప్రదేశాలు జ్యోతిర్లింగాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. కార్తిక మాసంలో జ్యోతిర్లింగాల దర్శనం మోక్షదాయకమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జ్యోతిర్లింగాల పేర్లు స్మరించినా దర్శనఫలం లభిస్తుందని పెద్దలు అంటారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఎనిమిదో క్షేత్రం నాగేశ్వరుని క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఎక్కడుంది?
నాగేశ్వర్ నాగనాథ ఆలయం గుజరాత్‌లోని సౌరాష్ట్ర తీరంలో గోమతి ద్వారక, బైట్ ద్వారక ద్వీపం మధ్య మార్గంలో ఉంది. నాగనాథ ఆలయంలో ప్రతిష్టించిన జ్యోతిర్లింగాన్ని నాగేశ్వర్ మహాదేవ్ అని పిలుస్తారు. నాగేశ్వర్ ఆలయం అత్యంత పవిత్రమైన శివుని 12 జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటి. రుద్ర సంహితంలోని 'దారుకావనే నాగేశం' అనే శ్లోకం నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగంలో వెలసిన నాగేశ్వరుని స్తుతిస్తూ చేసే శ్లోకం.

స్థల పురాణం
పూర్వం దారుక అనే రాక్షసి ఉండేది. ఈమె దారుక పార్వతీదేవి భక్తురాలు. ఈ రాక్షసి పశ్చిమ సముద్ర తీరంలో అమ్మవారి కోసం మహాతపస్సు చేసి, తాను సుమంగళిగా ఉండాలని తన భర్త దారుకుడికి ఎటువంటి ఆపద రాకూడదు అని పార్వతీదేవిని వరం కోరుకున్నది. అమ్మవారి నుంచి వరాలు పొందిన అనంతరం దారుక, దారుకుడు కలిసి మానవులను, మునులను, దేవతలను హింసించసాగారు.

మహర్షిని ఆశ్రయించిన దేవతలు
రాక్షస దంపతుల ఆగడాలు భరించలేక దేవతలు భృగు మహర్షి కొడుకు ఔర్వ మహర్షి వద్దకు చేరి దారుక దంపతుల ఆకృత్యాల గురించి చెప్పి రక్షించమని కోరుకున్నారు. అది విన్న ఔర్వుడు తక్షణమే ఒక యజ్ఞం చేసి ఆ యజ్ఞం నుంచి వచ్చే అమృతాన్ని దేవతలకి ఇచ్చాడు. అమృతాన్ని స్వీకరించి శక్తి పొందిన దేవతలు దారుక రాక్షస సైన్యం పైన యుద్ధం చేసి ఓడించారు. అప్పుడు రాక్షసులు భూమండలం నుంచి పారిపోయి పశ్చిమ సముద్రంలోని ఒక ద్వీపంలో జీవిస్తూ సముద్రం వైపు ప్రయాణించేవాళ్లను భక్షించ సాగారు.

సుప్రియుడి సముద్ర ప్రయాణం
ఆ కాలంలో సుప్రియుడు అనే ఒక శివ భక్తుడుండేవాడు. అతను తరచుగా ఓడల్లో సరుకులు నింపుకుని వ్యాపార నిమిత్తం సముద్ర ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాడు. అలా ప్రయాణిస్తూ పశ్చిమ సముద్రంలోని రాక్షస సైన్యం జీవిస్తున్న ద్వీపం వద్దకు చేరుకున్నారు. అప్పుడు దారుకుడి రాక్షస సైన్యం సుప్రీయుని, అతని అనుచరులను తీసుకెళ్లి తమ చెరసాలలో బంధించారు. తదనంతరం ఆ రాక్షసులు ఓడలో సుప్రియునితో కలిసి ప్రయాణిస్తున్న వారిని రోజుకు కొంత మందిని చొప్పున భుజించసాగారు. దానితో భయభ్రాంతులైనా ప్రజలు కాపాడమని సుప్రీయుని వేడుకున్నారు. అప్పుడు సుప్రీయడు తన భార్యతో పాటు తనను బంధించిన ప్రాంతంలో ఒక సైకత లింగాన్ని ప్రతిష్టించి శివుడి పార్థివలింగాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాడు.

సుప్రియుని సంహరించబోయిన దారుకుడు
సుప్రియుడు ఇలా శివ పూజ చేస్తూ ఉండగా వారికి కాపలాగా ఉన్న రాక్షస భటులు సుప్రియుడు ఏదో క్షుద్ర పూజ చేస్తున్నాడని భావించి దారుక దంపతులకు అక్కడ జరుగుతున్న తంతు గురించి వివరించారు. అప్పుడు దారుకతో పాటు అక్కడికి చేరుకున్న దారుకుడు సుప్రీయుడు క్షుద్ర పూజ చేస్తున్నాడని భావించి తన ఖడ్గంతో సుప్రీయుడిని సంహరించబోయాడు.

శివపార్వతుల ప్రత్యక్షం
అప్పుడు ఒక్కసారిగా పార్థివలింగంలో నుంచి కోటి సూర్యుల కాంతితో ఈశ్వరుడు ఆవిర్భవించాడు. దివ్యతేజంతో ప్రత్యక్షమైన శివుడు రాక్షస సైన్యాన్ని మొత్తం సంహరించాడు. చివరకు దారుకుడిని కూడా సంహరించే సమయంలో దారుకుని భార్య తన భర్తను కాపాడి తనకు సుమంగళి తనాన్ని ప్రసాదించమని పార్వతీదేవిని శరణు వేడుకుంది. జగన్మాత పార్వతీదేవి ప్రత్యక్షమై తాను దారుక మాంగళ్యాన్ని కాపాడుతానని వరమిచ్చానని, కనుక దారుకుడిని సంహరించడం తగదు అని శివుడిని వారించింది.

నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఆవిర్భావం
అప్పుడు శివుడు దారుక దంపతులు ఎంతోమందిని హింసించి భక్షించారని, చివరికి పరమ పుణ్యాత్ముడైన సుప్రీయుడిని కూడా బంధించి చంపడానికి ప్రయత్నించారని అటువంటి వారిని కాపాడటం తగదు కనుక వీళ్ల వల్ల ప్రజలకు ఆపద రాకుండా చెయ్యమని పార్వతీదేవితో పలికాడు.

రాక్షసులను శివ భక్తులుగా మార్చిన పార్వతి
శివుని మాటలకు పార్వతీదేవి 'ఓ నాధా! ఇటు నీ వాక్యము సత్యము అవ్వాలి. అటు నేను ఇచ్చిన వరము సత్యము అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ దారుక దంపతులను క్షమించి, నీ భక్తులని కాపాడుదాం' అని పలికింది. అప్పుడు దారుక దంపతులతో పార్వతీదేవి 'మీరు ఈరోజు నుంచి రాక్షస ప్రవృత్తిని విడిచి, ఈ శివలింగాన్ని అదృశ్య రూపంలో కలియుగాంతం వరకు పూజించండి' అని చెప్పింది. ఇక శివుడితో పార్వతి, నాగేశ్వరుడనే పేరుతో కలియుగాంతం నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగంగా దారుకావనంలో కొలువై భక్తులను అనుగ్రహించాలని కోరింది.

ఆలయ విశేషాలు
నాగేశ్వర క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో శివుడు నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగంగా భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. ఈ ఆలయంలో శివుడు నాగేశ్వరుడిగా అమ్మవారు నాగేశ్వరిగా కొలువైయున్నారు. ఈ ఆలయం చుట్టూ ఉన్న అరణ్య ప్రాంతాన్ని దారుకావనమని పిలుస్తారు.

దర్శనఫలం
ఈ నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఆవిర్భావ ఘట్టం చాలా గొప్పది మహానుభావుడైన ఈశ్వరుడి జ్యోతిర్లింగాల్లో శ్రేష్ఠమైనది నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ రూపం. నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శిస్తే వ్యాపారంలో నష్టపోయిన వారు తిరిగి నిలదొక్కుకుంటారని, వారి వ్యాపారం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే ఈ నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ దర్శనం కలి దోషం తొలగిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అంతేకాకుండా ఈ ఆలయంలో జ్యోతిర్లింగంగా ఉన్న పరమేశ్వరుడిని అమ్మవారితో కలిపి అర్చన చేయడం వలన సకల శుభాలు పొందుతారని సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడే వరం ఇచ్చాడని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది.

ఎలా చేరుకోవాలి!
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని దేవభూమి ద్వారకా క్షేత్రానికి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఉంది. ఈ క్షేత్రం చేరుకోవడానికి బస్సు, రైలు, విమాన మార్గాలు కలవు. ఉదయం 6:00 నుంచి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఈ కార్తిక మాసంలో నాగేశ్వరుని క్షేత్ర దర్శనం సకల పాపహరణం. ముక్తిదాయకం!
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

