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నాగపంచమి రోజు ఇలా పూజ చేస్తే- రాహు, కేతు దోషాలు పోవడం- సంతానం కలగడం ఖాయం!

నాగపంచమి విశిష్టత- నాగులను దైవస్వరూపంగా భావించి పూజించడం వెనకున్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు ఇవే!

Naga Panchami 2026
Naga Panchami (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 3:21 PM IST

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Naga Panchami 2026 : హిందూ సంప్రదాయంలో జంతువులను, పశుపక్ష్యాదులను దైవ స్వరూపాలుగా భావించి పూజించడం సంప్రదాయం. మన ప్రతి ఆచారంలోను ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఆరోగ్య సూత్రం ఇమిడి ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఏడాదికి రెండుసార్లు నాగ పంచమి, నాగుల చవితి రోజు నాగులను పూజించడం మన సంప్రదాయం. శ్రావణ శుద్ధ పంచమిని నాగపంచమిగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా నాగపంచమి రోజు నాగుల ఆరాధన ఎలా చేయాలి? నాగపంచమి విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నాగపంచమి ఎప్పుడు?
శుభ శ్రావణ మాసం శుక్లపక్ష పంచమిని నాగ పంచమిగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 17, సోమవారం శ్రావణ శుద్ధ పంచమి కనుక ఆ రోజునే నాగపంచమి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. సోమవారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు పూజకు సుముహూర్తం.

నాగపంచమి విశిష్టత
నాగపంచమి పండుగ విశిష్టత గురించి సాక్షాత్తు శివుడు పార్వతీ దేవికి వివరించినట్లుగా స్కంద పురాణంలో ఉంది. నాగపంచమి రోజు నాగపూజ చేయడం వల్ల నాగ దోషాలు తొలగిపోయి కుటుంబానికి రక్షణ, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని విశ్వాసం. శాస్త్రోక్తంగా నాగపంచమి పూజ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

నాగ పంచమి పురాణ ప్రాశస్త్యం
శ్రావణ మాసంలో శుక్ల పక్ష పంచమిని నాగ పంచమి లేదా నాగుల పంచమిగా హిందువులు జరుపుకుంటారు. స్కంద పురాణంలో నాగ పంచమి విశిష్టతను సాక్షాత్తు ఆ పరమ శివుడే వివరించాడు. ఆదిశేషుని సేవకు సంతోషించిన శ్రీమహావిష్ణువు ఓ వరం కోరుకోమంటే అందుకు శేషుడు తాము ఉద్బవించిన పంచమి రోజున సృష్టిలోని మానవాళి అంతా సర్ప పూజలు చేయాలని విష్ణువును ప్రార్థించాడు. ఆదిశేషుని కోరికని మన్నించిన శ్రీహరి శ్రావణ శుద్ధ పంచమి రోజున సకల జనులు నాగులను పూజించడం వలన అనేక శుభాలు, ఐశ్వర్యం పొందుతారని వరమిచ్చాడు. ఆనాటి నుంచి నాగపంచమి రోజు నాగులను పూజించడం ఆనవాయితీగా మారింది.

ఇందుకే నాగుల పూజ
మానవాళి రకరకాల కోరికలతో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నప్పటికీ నాగుల పూజ మాత్రం ప్రధానంగా సంతానభాగ్యం కోసం, గ్రహ దోషాలు పరిహారం కోసం ఆచరించడం విశేషం.

సంతాన భాగ్యం కోసం చేసే నాగ పూజ విధానం
సంతానం కోరుకునే వారు నాగపంచమి రోజు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని భగవంతుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి. ముందుగా ఇంట్లో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సమక్షంలో పిండి దీపాలు వెలిగించి చలిమిడి, నువ్వుల చిమ్మిలి, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయ నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. విశేషించి నాగపంచమి రోజున నాగులను పూజించి, గోధుమలతో చేసిన పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే నాగుల వలన విష బాధలు ఉండవని విశ్వాసం.

నాగ ప్రతిష్ఠ పూజ
నాగపంచమి రోజు ఆలయాల్లో రావిచెట్టు కింద ప్రతిష్టించి ఉన్న నాగులను ఆవుపాలతో, కొబ్బరినీటితో అభిషేకించి అనంతరం పసుపు కుంకుమలు, పువ్వులతో అలంకరించాలి. పవిత్రమైన ఈ రోజున నాగప్రతిష్ఠ సమక్షంలో సర్ప స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేసిన వారికి ఇంద్రియాల వల్ల ఏర్పడే రోగాలు బాధించవని శాస్త్రవచనం.

రాహు కేతు దోషాల నివారణకు
పురాణాల ప్రకారం నాగ పంచమిని బ్రహ్మదేవుడు, ఆదిశేషుని అనుగ్రహించిన రోజుగా పరిగణిస్తారు. నాగుల చవితి మాదిరిగానే నాగ పంచమి నాడు కూడా నాగ దేవతను పూజించి, పుట్టలో పాలు పోయడం ఆచారం. ఈ సర్పపూజతో సంతాన ప్రాప్తి, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. నాగపంచమి రోజున శ్రీకాళహస్తీశ్వరునికి అభిషేకం చేసిన వారికి సకల సంపదలు కలిగి, రాహు, కేతు, సర్ప, కాలసర్ప దోషాలు తొలగిపోతాయి. నాగ పంచమి రోజు అనంత పద్మనాభ స్వామికి అభిషేకం చేయించిన వారికి ఈతి బాధలు తొలగి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు సమసిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ పొరపాట్లు చేయవద్దు
పవిత్రమైన నాగపంచమి రోజు మట్టి తవ్వడం, చెట్లను నరకడం చేయకూడదని పెద్దలు సూచించారు. అలాగే ఈ రోజు పాలు, పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉపవాసం చేయడం శ్రేష్ఠం. మద్యమాంసాలు నిషిద్ధం. బ్రహ్మచర్యం విధిగా పాటించాలి.

ఎవరు ఆచరించాలి?
కశ్యప ప్రజాపతి, వినత, కద్రువల సంతానమే గరుత్మంతుడు, నాగులు. శ్రావణ పంచమి రోజే వినతకు గరుత్మంతుడు, కద్రువకు నాగులు జన్మించారు. అందుకే నాగ పంచమిని గరుడ పంచమి అని కూడా అంటారు. తల్లికి దాస్యం నుంచి విముక్తి కలిగించిన గరుడుడు దేవేంద్రుడితోనూ యుద్ధం చేశాడు. అందుకే గరుత్మంతుడు లాంటి మాతృభక్తి కలిగిన సంతానం కలగాలని స్త్రీలు గరుడ పంచమి వ్రతం చేస్తారు. అయితే కేవలం సోదరులన్న స్త్రీలు మాత్రమే ఈ వ్రతం చేయాలనే నియమం ఉంది. నాగ పంచమి రోజు సంతానం లేని దంపతులు నాగ పూజ చేస్తే వంశాభివృద్ధి, కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కాలసర్ప, నాగ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. రానున్న నాగపంచమి రోజు మనం కూడా నాగులను పూజించి సకల శుభాలు పొందుదాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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