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త్రివేణి సంగమ తీరం వద్ద నాగరాజు కొలువై ఉన్న మహిమాన్విత క్షేత్రం- ప్రయాగ్‌రాజ్ నాగ వాసుకి ఆలయ విశేషాలివే!

ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని త్రివేణి సంగమ సమీపంలో వెలసిన నాగ వాసుకి ఆలయం- పురాణ ప్రాముఖ్యత కలిగిన పవిత్ర నాగ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి- క్షీరసాగర మథనం అనంతరం నాగరాజు వాసుకి విశ్రాంతి తీసుకున్న ప్రదేశం

Prayagraj Nagvasuki Temple
Prayagraj Nagvasuki Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 3:53 AM IST

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Prayagraj Nagvasuki Temple : ప్రయాగ్‌రాజ్​లో త్రివేణి సంగమం అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. ఈ పవిత్ర ప్రదేశంలో గంగ, యమునా నదులతో పాటు అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే సరస్వతి నదుల అపూర్వ సమ్మేళనమే త్రివేణి సంగమంగా భాసిల్లుతోంది. హిందువుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు జీవితంలో ఒక్కసారైనా త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించాలని కోరుకుంటారు. ప్రముఖ తీర్ధయాత్ర స్థలంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రయాగ్‌రాజ్​లో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. అవన్నీ కూడా స్వయంభువు ఆలయాలు కావడం విశేషం. ఈ కథనంలో ప్రయాగ్‌రాజ్​లో త్రివేణి సంగమం తీరంలో వెలసిన ఒక అద్భుతమైన నాగేంద్రుని ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం.

నాగ వాసుకి ఆలయం
ఉత్తరప్రదేశ్‌ ప్రయాగ్‌రాజ్​లో ఉన్న నాగ వాసుకి ఆలయం ఇటు పుణ్యక్షేత్రంగాను అటు పురాణ గాధలకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగాను నిలుస్తోంది. సాక్షాత్తు సర్పరాజైన నాగ వాసుకి క్షీర సాగర మథనం తర్వాత తన అలసటను తీర్చుకోవడానికి విశ్రాంతి కోసం ఈ ప్రదేశంలో కొంతసేపు విశ్రమించాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాచీన ఆలయ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

నాగ వాసుకి ఆలయ చరిత్ర
పోతన మహాభాగవతం మొదలుకుని అనేక పురాణాల్లో నాగ వాసుకి ఆలయానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఎన్నో యుగాలకు పూర్వం నుంచి ఉన్న అతి ప్రాచీనమైన ఆలయం నాగ వాసుకి ఆలయం. క్షీరసాగర మథనం తర్వాత నాగరాజు ఇక్కడ విశ్రమించాడని ఆలయ పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
ఒకసారి దుర్వాసుని శాపం వల్ల దేవేంద్రుడు, దేవతలు తమ సంపదను, శక్తిని కోల్పోతారు. అప్పుడు వారు విష్ణుమూర్తి సలహాతో అమృతం కోసం రాక్షసులతో కలిసి పాలసముద్రాన్ని మథించాలని నిర్ణయించుకుంటారు. మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా, నాగరాజైన వాసుకిని కవ్వానికి తాడుగా ఉపయోగించి పాల సముద్రాన్ని చిలికారు. ఈ మథనంలో ముందు హాలాహలం ఉద్భవించగా పరమేశ్వరుడు ఆ హాలాహలాన్ని స్వీకరించి గరళకంఠుడు గా మారాడు.

క్షీర సాగరం నుంచి ఉద్భవించిన అద్భుతాలు
ఈ మథనంలో పాల సముద్రం నుంచి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి, కామధేనువు, ఉచ్ఛైశ్రవం ఐరావతం, కల్పవృక్షం, కౌస్తుభమణి వంటి ఎన్నో దివ్య వస్తువులు ఉద్భవించాయి. చివరలో అమృత కలశాన్ని చేత ధరించి ధన్వంతరి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించాడు. ఆ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని అవతారం ధరించి ఈ అమృతాన్ని లోకకంటకులైన రాక్షసులకు అందకుండా దేవతలకు మాత్రం పంచి పెడతాడు.

వాసుకికి గాయాలు
క్షీరసాగరాన్ని అమృతం కోసం మథించే సమయంలో వాసుకి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడని, ఈ క్రమంలో వాసుకి శరీరానికి గాయాలయ్యాయి. అప్పుడు వాసుకి విశ్రాంతి కోసం ఈ ప్రదేశంలో విశ్రమించాడని తెలుస్తోంది. ఆ ప్రదేశమే ప్రయాగ్‌రాజ్! వాసుకి విశ్రాంతి తీసుకున్న ప్రదేశంలో దేవతలు దివ్యమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అదే నాగ వాసుకి ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. తదనంతర కాలంలో కాశీరాజు వాసుకిని వారణాశికి రప్పించడం కోసం తపస్సు చేసాడు. కానీ దేవతల కోరిక మేరకు వాసుకి ప్రయాగ్‌రాజ్​లోనే ఉండిపోయాడు.

ఆలయ విశేషాలు
అద్భుతమైన పౌరాణిక చరిత్ర కలిగిన నాగ వాసుకి ఆలయం త్రివేణి సంగమ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ ఆలయం అందమైన వాస్తుకళ ను కలిగి ఉండి, ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు నాగ వాసుకి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకుంటారు. గర్భాలయంలో అతి పెద్ద నాగ వాసుకి విగ్రహంతో పాటు శివుడు, పార్వతీ దేవి, గణేశుని ఆలయాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భీష్ముని శయన విగ్రహం కూడా ఉంది.

పూజోత్సవాలు
త్రివేణి సంగమ స్నానానికి ప్రయాగ్‌రాజ్ విచ్చేసే భక్తులతో ఈ నాగ వాసుకి ఆలయం ఎప్పుడూ సందడిగా ఉంటుంది. శ్రావణమాసంలో వచ్చే నాగపంచమి ఇక్కడ చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. నాగ పంచమి నాడు వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ గొప్ప జాతర జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు. ప్రయాగ్‌రాజ్​లో వెలసిన ఈ ప్రాచీన నాగవాసుకి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తే కాలసర్ప దోషాలు, నాగ దోషాలు, కుజ దోషాలు వంటివి తొలగుతాయని విశ్వాసం. వివాహంలో ఇబ్బందులు, వివాహం ఆలస్యం అయ్యేవారు ఈ ఆలయాన్ని ఒక్కసారి సందర్శిస్తే అన్ని ఇబ్బందులు తొలగి పోయి శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

మనం కూడా త్రివేణి సంగమ పవిత్ర స్నానానికి ప్రయాగ్‌రాజ్ వెళ్లినప్పుడు నాగ వాసుకి ఆలయాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించి సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ నాగ దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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