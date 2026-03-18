ఉగాది విశిష్టత- ఆ రోజు పంచాంగ శ్రవణం ఎందుకు చేయాలో తెలుసా?

ఉగాది రోజున తప్పక చేయాల్సిన ఆచారాలు ఏమిటి? పంచాంగ శ్రవణం ప్రాముఖ్యత ఏంటి?

Ugadi
Ugadi (EENADU)
Published : March 18, 2026 at 4:01 AM IST

Ugadhi Rituals : ఉగాది లేదా యుగాది తెలుగువారి సాంప్రదాయ నూతన సంవత్సరాది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు జరుపుకునే ఈ పండుగకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఉగాది రోజునే బ్రహ్మ సృష్టి ఆరంభించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మార్చి 19, గురువారం రోజు రానున్న ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ఉగాది పండుగ విశిష్టత ఏమిటి? ఈ ఏడాది రాజు ఎవరు, మంత్రి ఎవరు? ఉగాది పండుగ సాంప్రదాయ బద్ధంగా ఎలా జరుపుకోవాలి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఉగాది వెనుక పురాణగాథ
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి పండుగ వెనుక ఒక పౌరాణిక గాథ ఉంటుంది. సృష్టి ఆరంభానికి ముందు సోమకుడు అనే రాక్షసుడు వేదాలను అపహరించాడు. వేదాలు లేకపోవడంతో బ్రహ్మదేవుని సృష్టి కార్యానికి ఆటంకం కలిగింది. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు సోమకుని సంహరించి వేదాలను తిరిగి బ్రహ్మకు అప్పగించాడు. అనంతరం బ్రహ్మ చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు సృష్టిని ఆరంభించాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజు ఉగాది పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. ఉగాది రోజు ముందు బ్రహ్మదేవుని పూజించి తరువాత ఇష్టదైవాన్ని ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

గురువు రాజు
ఈ ఏడాది గురువారం ఉగాది పండుగ రానుంది కాబట్టి ఈ ఏడాదికి అధిపతి గురువు. గురువు రాజుగా ఉండడం వలన ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖంగా జీవిస్తారు. అలాగే ఈ ఏడాది మంత్రి కుజుడు. కుజుడు మంత్రి కావడం వలన పట్టణాల్లో శాంతిభద్రతల సమస్యలు ఉత్పన్నం కావచ్చు. అయితే రాజులు, అధికారులు ఈ సమస్యను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోగలరు.

సేనాధిపతి
ఈ ఏడాది చంద్రుడు సేనాధిపతి కావడం వలన ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు. పాడి పంటలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. శుక్రుని శుభదృష్టితో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రైతులు సంతోషంగా ఉంటారు. అకాల వర్షాలు, వరదలు ఉండవు.

ఉగాది పండుగ విశిష్టత
ఉగాది పండుగ సంవత్సరానికి ఆరంభం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ పండుగను ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం శ్రీరాముడు చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజునే లంక నుంచి అయోధ్యకు తిరుగు ప్రయాణమైనట్లుగా వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే సత్య-త్రేతా యుగాలతో ముడిపడిన దసరా కంటే, ద్వాపర యుగంతో ముడిపడిన దీపావళి కంటే ఉగాది అతి ప్రాచీనమైన పండుగ అని తెలుస్తోంది.

ఉగాది ఎలా జరుపుకోవాలి?
ఉగాది రోజు నువ్వులనూనెతో నలుగు పెట్టుకుని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. ఈ అభ్యంగన స్నానం శరీరానికి పట్టిన మురికితో పాటు మనసుకు పట్టిన కల్మషాన్ని కూడా వదలకొడుతుందని పెద్దలు అంటారు. ఉగాది రోజు తప్పకుండా నూతన వస్త్రాలు ధరించాలి. నూతన వస్త్రధారణ అంటే గతంలోని కీడును తొలగించుకుని నూతన నవ్యమార్గంలోకి ప్రవేశించడం. అనంతరం ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కట్టి, కుల దైవాన్ని, ఇష్ట దైవాన్ని ఆరాధించాలి. దైవారాధనతో ఇంట్లో సానుకూల శక్తులు ప్రవేశిస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. తరువాత దేవునికి నివేదించిన ఉగాది పచ్చడిని ఇంటిల్లిపాది స్వీకరించాలి.

ఉగాది పచ్చడి విశిష్టత
ఉగాది ప్రత్యేకత అంతా ఉగాది పచ్చడి లోనే ఉంది. ఉగాది పచ్చడిలో దాగివుండే షడ్రుచుల సమ్మేళనంలోనే సంవత్సరాది సారమంతా నిండి ఉంది. వేపపువ్వు, కొత్త బెల్లం, చింతపండు, మామిడికాయ, ఉప్పు కారాల సమ్మేళనం ఉగాది పచ్చడి. ఈ ఉగాది పచ్చడి జీవితంలో వచ్చే ఆటుపోట్లు, కష్టసుఖాలు సమానంగా స్వీకరిస్తూ ముందుకు వెళ్లాలనే సందేశంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. షడ్రుచుల సమ్మేళనమైన ఉగాది పచ్చడి ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులకు శరీరాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది. ఉగాది పండుగ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి విందు భోజనం చేయాలి.

పంచాంగ శ్రవణం
ఉగాది నాటి సాయంత్రం అన్ని ఆలయాల్లో పంచాంగ శ్రవణం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. పంచాంగం అంటే తిథి, వారం, నక్షత్రం, యోగం, కరణం. ఈ ఐదింటిని కలిపి పంచాంగం అంటారు. ఈ రోజు ప్రతిఒక్కరు పంచాంగ శ్రవణం తప్పకుండా చేయాలి. ఇందులో కొత్త సంవత్సరంలో పంటలు ఎలా పండుతాయి? వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయి? వర్తక వాణిజ్యాలు ఎలా ఉంటాయి అనే వివరాలతో పాటు వ్యక్తిగత రాశి ఫలాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ విధంగా రానున్న రోజుల్లో ఏమి జరగనుందో ముందుగా తెలుసుకుని తదనుగుణంగా భగవంతుని పూజిస్తూ తగిన పరిహారాలు చేసుకోవడం కూడా ఉగాదిలో ముఖ్యఘట్టం!

వసంత నవరాత్రులు
ఉగాది నుంచి వసంత నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతాయి. వసంత నవరాత్రులలో ఆధ్యాత్మిక సాధకులు ఉపవాసం ఉంటూ రామాయణాది గ్రంథాలు పారాయణ చేయడం ఒక ఆచారంగా పాటిస్తారు. నవరాత్రులలో చివరి రోజైన శ్రీరామనవమి రోజు శ్రీ సీతారాముల కల్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవడంతో వసంత నవరాత్రులు ముగుస్తాయి. ఇలా ఎన్నో విశేషాల సమాహారం ఉగాది పండుగ. మనం కూడా ఉగాది పండుగను ఘనంగా జరుపుకుందాం. ఈ పండుగ విశిష్టతను మన పిల్లలకు తెలపడం ద్వారా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు భావితరాలకు భద్రంగా అందిద్దాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

