ముంబయిని సముద్ర తుఫానుల నుంచి ఆ దేవతే కాపాడుతుందా? అసలు కథేంటో తెలుసా?

బాంబే నుంచి ముంబయిగా ఎందుకు మారింది? ఆలయానికి 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఏంటో తెలుసా?

Mumba Devi Temple in Mumbai
Mumba Devi Temple in Mumbai (ANI)
Published : January 2, 2026 at 7:12 AM IST

Mumba Devi Temple in Mumbai : మన దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు అక్కడ వెలసిన ఆలయాల వల్ల ప్రసిద్ధి చెందితే, కొన్ని ఆలయాలు ఆయా ప్రాంతాల వలన ప్రసిద్ధి చెందుతాయి. మనందరికీ సుపరిచితమైన బాంబే నగరానికి గతంలో ముంబయి అనే పేరుండేది. కాలక్రమేణా ఆంగ్లేయుల పాలనలో ముంబై బొంబాయిగా మారింది. ఇటీవల కాలంలో అనేక నగరాలు తిరిగి తమ ప్రాచీన పేరుతో వ్యవరించబడడం తెలిసిందే! ఈ క్రమంలో బాంబే కూడా తిరిగి ముంబయిగా మారింది. ఇంతకు ముంబయి నగరానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ముంబా దేవి ఆలయం
ముంబా దేవి ఆలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలో ఉన్న ఒక ప్రాచీన దేవాలయం. ఈ ఆలయంలో పార్వతీదేవి స్వరూపమైన మరాఠీల దేవత ముంబా దేవి వెలసి ఉంది. కొన్ని పౌరాణిక కథల్లో ముంబాదేవి పేరు వినిపిస్తుంది. ముంబాదేవి పేరు మీదే ముంబై నగరం వచ్చిందని చెబుతారు.

ముంబా దేవి ఎవరు?
ముంబా దేవిని సాక్షాత్తు పార్వతీదేవి అవతారంగానే భావిస్తారు. ముంబయి నగరాన్ని సముద్రపు అలల నుంచి, ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి, సముద్ర దేవుని కోపం నుంచి కాపాడేది ముంబాదేవి అని పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి. పురాణాల ప్రకారం ముంబైని కాపాడే పోషక దేవతగా ముంబా దేవి ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రాచీన కాలంలో ముంబై ప్రాంతంలో వ్యవసాయం, చేపలు పట్టడం వంటి పనులు చేసుకుంటూ అందరూ జీవించేవారు. తమను కాపాడమని ముంబా దేవిని కుటుంబ దేవతగా భావించేవారు. ఆమె తుఫానులు, ప్రమాదాలు, ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి కాపాడుతుందని వారి నమ్మకం.

స్థల పురాణం
ముంబయికి ముంబా దేవి పేరు పెట్టడం వెనుక ఒక పురాణ కథ కూడా ఉంది. పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో ముంబారక అనే భయంకరమైన రాక్షసుడు నివసించేవాడు. అతను దేవుళ్లను మానవులను హింసించేవాడు. దేవతలు ముంబారాకుని బాధల నుంచి ఉపశమనం కలిగించమని కోరుతూ ఆదిశక్తిని ప్రార్థించారు. అప్పుడే ఆ ఆదిశక్తి ముంబా దేవిగా అవతారం ఎత్తి ఆ రాక్షసుడితో భీకర యుద్ధం చేసి అతడిని సంహరించింది. అందుకే ఆమె ముంబా దేవత. గౌరవార్ధం ఈ నగరానికి ముంబయి అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది.

ఆలయ చరిత్ర
ముంబయిలో ఉన్న అతి పురాతన దేవాలయాల్లో ముంబాదేవి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఇది దాదాపు 400 ఏళ్ల నాటిదని చెప్పుకుంటారు. ఆ కాలంలో ఆ ప్రాంతంలో నివసించే 'కోలి' అనే తెగ ప్రజలు దీన్ని నిర్మించారని అంటారు. దీనిని మొదట బోరిబందర్ ప్రాంతంలో కట్టారు. అయితే బ్రిటిష్ పాలనలో 1737లో భూలేశ్వర్ ప్రాంతానికి మార్చారు. ఇప్పటికీ ఆలయం అక్కడే ఉంది. ముంబయి నగరానికి ముంబా దేవత పేరు మీదే నామకరణం చేశారు. బ్రిటిష్ కాలంలో దీన్ని బాంబే అని పిలిచేవారు. స్థానికులు మాత్రం ముంబయి అనే ఉపయోగించేవారు. ఇక 1995లో ఈ నగరం బాంబే నుంచి ముంబయి అని అధికారికంగా పేరు మార్చుకుంది.

కోరికలు నెరవేర్చే దేవత
ముంబా దేవికి భక్తులు ఆలయాన్ని నిర్మించి తమ ఇష్ట దైవంగా కొలుచుకునేవారు. గర్భాలయంలో అమ్మవారు సింహవాహనంపై వెండి కిరీటం, బంగారు ఆభరణాలతో ఎర్రటి వస్త్రాలను ధరించి అష్ట భుజాలతో భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. ముంబాదేవి తన ఎనిమిది చేతులలో ఒక చేతిలో త్రిశూలం, ఇంకో చేతిలో కమలం, విల్లు, బాణాలు, కత్తి ఇలా రకరకాల ఆయుధాలను ధరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది. నిర్మలమైన మనసుతో ముంబా దేవిని కొలిస్తే సకల అభీష్టాలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. మనం కూడా ముంబయి వెళ్ళినప్పుడు ముంబాదేవి ఆలయాన్ని కూడా దర్శిద్దాం, తరిద్దాం.ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

