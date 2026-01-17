సంక్రాతి సంబరాల ముగింపు 'ముక్కనుమ'- పెళ్లైన నూతన వధువులు ఈ వత్రం చేస్తే బోలెడన్నీ లాభాలు!
సావిత్రి గౌరి వ్రతం వెనుక ఉన్న రహస్యం- ఇలా చేస్తే దీర్ఘ సుమంగళి తనం కలుగుతుందని, సత్సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం!
Published : January 17, 2026 at 4:01 AM IST
Mukkanuma Significance 2026 : సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల్లో చివరి రోజు ముక్కనుమగా జరుపుకుంటాం. ముక్కలు తినే పండుగ కాబట్టి దీనికి ముక్కనుమ అంటారని కొందరు అంటే, ముక్కులు కుట్టించే పండుగ కాబట్టి దీనిని ముక్కనుమ అంటారని మరికొందరు అంటారు. ఏది ఏమైనా సంక్రాంతి వేడుకలకు ముక్కనుమ తో వీడ్కోలు చెబుతారు. ఈ సందర్భంగా ముక్కనుమ విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సావిత్రి గౌరి నోము
ముక్కనుమ రోజు కొత్తగా పెళ్ళైన నూతన వధువులు సావిత్రి గౌరీ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఆనవాయితీ! ఈ వ్రతాన్ని బొమ్మల నోము అని కూడా అంటారు. సావిత్రి గౌరీదేవి వేదమాత. ఈ దేవతను గురించిన ప్రస్తావన వరాహ పురాణం, బ్రహ్మవైవర్తన పురాణం, పద్మ పురాణం, దేవీ భాగవతంలో ఉంది. కొత్తగా పెళ్ళైన స్త్రీలు వివాహమైన తొలి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ముక్కనుమ రోజు ఈ నోము నోచుకుంటారు.
బొమ్మల నోము ఎలా చేస్తారు?
ముక్కనుమ రోజు ఇంట్లో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేసి, బొమ్మల నడుమ పసుపు గౌరీదేవిని ఉంచి పూజిస్తారు. అమ్మవారికి వివిధ రకాల నైవేద్యాలు సమర్పించి మంగళ హారతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకుంటారు. అనంతరం ముత్తైదువులను ఇంటికి పేరంటానికి పిలిచి పసుపు కుంకుమ తాంబూలం ఇచ్చి వారి నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. కొత్తగా పెళ్ళైన వారు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన దీర్ఘ సుమంగళి తనం కలుగుతుందని, సత్సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం.
వ్రత ఫలం
ముక్కనుమ నాడు సావిత్రి గౌరివ్రతం చేసే మహిళలకు దీర్ఘ సుమంగళీ తనం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రవచనం. బొమ్మల నోము సందర్భంగా గౌరీ దేవిని పూజించడం వలన సౌభాగ్యం కలకాలం నిలుస్తుందని అంటారు. కన్నెపిల్లలకు సద్గుణ సంపన్నుడైన యువకుడు భర్తగా లభిస్తాడని విశ్వసిస్తుంటారు. ఇలా ముక్కనుమ సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రత్యేకతను చాటుతోంది.
ముక్కులు కుట్టే పండుగ
ముక్కనుమను ముక్కులు కుట్టే పండుగ అని కూడా అంటారు. మహిళలు నాసికాభరణం ధరించడం సంప్రదాయం. అందుకు వీలుగా చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు ముక్కులు కుట్టే వారు. ఈ వేడుక ముక్కనుమ రోజు నిర్వహించడం వలన ఈ పండుగకు ముక్కులు కుట్టే పండుగ అని పేరు వచ్చింది. పాత రోజుల్లో ముక్కు కుట్టడం అనేది చిన్న పిల్లలకు ఒక వేడుకలా నిర్వహించేవారు. అంతేకాదు సంవత్సరంలో ఒకసారి ముక్కనుమ రోజు మాత్రమే ఈ వేడుక చేసేవారు. సంవత్సరం మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా ముక్కులు కుట్టేవారు కాదు. అందుకే ముక్కనుమ ఈ పేరు స్థిరపడింది.
బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా
ముక్కనుమ రోజు బంధుమిత్రులను కలుసుకోవాలని అంటారు. అందుకోసమే ఈ రోజు నిర్దేశించినట్లు శాస్త్రం చెబుతోంది. మొదటి మూడు రోజులు పండుగ హడావిడి తగ్గాక చివరిరోజు బంధు మిత్రులను కలుసుకుని పండుగ విశేషాలు కలబోసుకోవడమే ముక్కనుమ విశిష్టత. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి నదీతీరంలో విహారంగా వెళ్లడం కూడా జరుగుతుంది. ఏది ఏమైనా ముక్కనుమతో సంక్రాంతి వేడుకలకు ముగింపు పలుకుదాం. కొంత భారంగా అయినా తిరుగు ప్రయాణం అవ్వక తప్పదు. వచ్చే ఏడాది రానున్న సంక్రాంతి కోసం వేయికళ్లతో ఎదురు చూద్దాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నింటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.