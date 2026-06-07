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మృగశిర కార్తె వచ్చిందంటే వర్షాలు వచ్చినట్టేనా?

రోహిణి కార్తె ఎండలకు ముగింపు పలుకుతూ, వర్షాకాలానికి నాంది పలికే మృగశిర కార్తె- జూన్ 8 నుంచి ప్రారంభం- రైతులకు ఆశలు నింపే కాలం- ప్రకృతిలో మార్పులతో పాటు ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం

Mrigasira Karte
Mrigasira Karte (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 4:01 AM IST

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Mrigasira Karte 2026 Significance : రోళ్లు పగిలే రోహిణి కార్తె పూర్తయ్యాక తొలకరి చినుకులు మోసుకొచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమవుతుంది. మృగశిర పలకరింపుతో పుడమి తల్లి పులకిస్తుంది. అప్పటి వరకు గ్రీష్మ తాపంతో వేడెక్కిన భూమి కొంత చల్లబడుతుంది. వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కలిగించి, ఆరోగ్యకరమైన వర్షాకాలానికి ఆహ్వానం పలికేదే మృగశిర కార్తె. ఈ సందర్భంగా మృగశిర కార్తె ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది? మృగశిర కార్తె విశేషాలేమిటి? ఈ కార్తెలో ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? తదితర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మృగశిర కార్తె ఎలా ఏర్పడుతుంది?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలో ప్రవేశించే కాలాన్నే మృగశిర కార్తె అంటారు. ప్రతి సంవత్సరం జూన్ మొదటి వారంలో మృగశిర కార్తె ప్రారంభం అవుతుంది.

ఈ ఏడాది మృగశిర కార్తె ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది జూన్ 8వ తేదీ సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలో ప్రవేశించడంతో ప్రారంభమయ్యే మృగశిర కార్తె జూన్ 21, ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో కురిసే తొలకరి జల్లులతో ప్రకృతి ఆహ్లాదంగా మారుతుంది. వర్షాకాలం ఆరంభాన్ని సూచించే మృగశిర కార్తెకు మన తెలుగు సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

ఏరువాక కార్తె
మృగశిర కార్తె ప్రారంభం కాగానే రోహిణి కార్తెలోని తీవ్ర ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించి, వాతావరణం చల్లబడుతుంది. రైతులు దుక్కి దున్నడం, విత్తనాలు చల్లడం వంటి వ్యవసాయ పనులకు ఈ కార్తెతోనే శ్రీకారం చుడతారు. అందుకే దీనిని 'ఏరువాక కాలం' అని కూడా అంటారు.

మృగశిర కార్తె ప్రత్యేకత
మృగశిర కార్తెలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి మందగిస్తుంది. ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకే మృగశిర కార్తె ఆరంభం కాగానే శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి ఆహారంలో చేపలు విరివిగా తినాలని అంటారు. అయితే శాఖాహారులు మాత్రం బెల్లంలో ఇంగువ కలుపుకుని తింటారు. ఇది శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత ప్రేరేపించి వర్షాకాలంలో సోకే వ్యాధులను అడ్డుకుంటుందని పెద్దల విశ్వాసం.

ప్రకృతిలో మార్పు
మృగశిర కార్తె మొదటి రోజును దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో మృగశిర, మృగం, మిరుగు, మిర్గం అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. జ్యోతిష శాస్త్ర ఆధారంగా ఖగోళంలో ఇంద్ర నక్షత్రమైన జ్యేష్ఠాకు మృగశిరకు 180 డిగ్రీల దూరంలో ఉండటం వల్ల తూర్పు ఆకాశంలో ఇంద్ర నక్షత్రం ఉదయించగానే వృతాసుర నక్షత్రం అస్తమిస్తుంటుంది. ఈ పరిణామం రుతుపవనాలకు, వర్షాలకు సూచన. ఇంద్ర నక్షత్రమైన జ్యేష్ఠ ఉదయించినప్పుడు సూర్యుడు మృగశిరలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మృగశిరకార్తె ప్రవేశిస్తుంది. వర్షాలు పడకుండా అడ్డుపడ్డ మృగాసురుని చంపిన ఇంద్రున్ని వర్షప్రదాతగా, వర్షదేవుడుగా పూజిస్తారు.

చేపలు ఎందుకు తినాలి?
మృగశిర కార్తె తర్వాత రోళ్లను సైతం పగులగొట్టె ఎండలు తగ్గిపోతాయి. వర్షాలు మొదలవుతాయి. 15 రోజుల పాటు ఈ కార్తె ఉంటుంది. ఈ కార్తె రావడంతో వర్షాలు మొదలు కానున్న నేపథ్యంలో పలు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. మృగశిర కార్తె రోజు చేపలు తినే సంప్రదాయం మన పూర్వీకుల నుంచి ఆనాదిగా వస్తోంది. ఎండాకాలం తర్వాత వాతావరణం చల్లబడటంతో మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. దీంతో శరీరంలో తిరిగి వేడి పెంచేందుకు చేపలు తింటారు. దీని వల్ల గుండె జబ్బులు, ఆస్తమా రోగులకు ఉపశమనం కలుగుతుంది.

హైదరాబాద్​లో చేప ప్రసాదం
ప్రతి ఏడాది హైదరాబాద్​లో మృగశిర కార్తె ప్రారంభం రోజు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్‌ గ్రౌండ్‌ వేదికగా బత్తిని సోదరులు చేపమందు పంపిణీ చేస్తారు. ఉబ్బసం, అస్తమా వంటి వ్యాధులకు ఈ చేప మందు అద్భుతంగా పని చేస్తుందని విశ్వాసం. ఈ మందు కోసం దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ఎంతోమంది వస్తారు. మృగశిర కార్తె ప్రారంభంతో వ్యవసాయ పనులు ఊపందుకుంటాయి. తొలకరి పలకరింపులతో భూమి పులకిస్తుంది. వాతావరణం ఆహ్లాదంగా మారె ఈ సమయంలో ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, ప్రకృతిని ఆస్వాదిద్దాం.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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