పంచ కేదారాల్లో అత్యంత రహస్యమైన క్షేత్రం! శివుడు ఎందుకు ఉగ్ర స్వరూపంలో దర్శనమిస్తాడు?

Published : November 17, 2025 at 3:27 AM IST

Rudranath Temple Significance : వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని శరీర భాగాలు పడిన ప్రాంతాలు పంచ కేదారాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. పంచ కేదారాల్లో మూడవది రుద్రనాథ్! ఇక్కడ పరమేశ్వరుని ముఖం భాగం పడ్డట్లుగా చెబుతారు. పంచ కేదారాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న రుద్రనాథ్ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రుద్రనాథ్ ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్ లోని చమోలీ జిల్లాలో సముద్ర మట్టానికి 2290 మీటర్ల ఎత్తులో రుద్రనాథ్ ఆలయం వెలసి ఉంది. ఏడాదిలో 6 నెలలు మంచుతో కప్పబడి ఉండే ఈ ఆలయం తలుపులు మే నెల నుంచి భక్తుల కోసం తెరుచుకుంటాయి.

స్థల పురాణం
కురుక్షేత్ర యుద్ధం తరువాత బ్రహ్మ హత్యా పాతకం నుంచి విముక్తి పొందడం కోసం పరమేశ్వరుని దర్శనం కోసం వృషభ రూపంలో ఉన్న శివుని వెంబడిస్తూ పాండవులు హిమాలయాలకు చేరుకుంటారు. అక్కడ భీముడు వృషభ రూపంలోని శివుని తోకను పట్టుకుని లాగబోగా ఆ వృషభం భూమిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్లేముందు వృషభ రూపంలోని శివుని శరీర భాగాలు అయిదు ప్రదేశాలలో పడుతాయి. అవే పంచ కేదారాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. పంచ కేదారాల్లో మూడవది అయిన రుద్రనాథ్ లో శివుని ముఖం పడినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

శివుని ముఖానికి పూజలు
రుద్రనాథ్ లో శివలింగానికి బదులుగా స్వామి ముఖాన్ని పూజిస్తారు. రుద్రనాథ్ కు నేపాల్ లోని పశుపతినాథ్ కు దగ్గరి సంబంధం ఉన్నట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఎందుకంటే భూమిలో వెళ్లిన వృషభ రూపంలోని శివుని ముఖమే నేపాల్ లో పశుపతినాథునిగా పూజలందుకుంటున్నాడని పురాణాలలో వివరించి ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా శివలింగానికి బదులు శివుని ముఖాన్నే పూజిస్తారు.

ఉగ్ర స్వరూపం
రుద్రనాథ్ లో పేరుకు తగినట్లుగా శివుడు ఉగ్ర స్వరూపంలో ఉంటాడు. అయితే చూడటానికి ఉగ్ర స్వరూపమే అయిన స్వతహాగా శివుడు ఇక్కడ ప్రసన్నవదనుడని ఆలయ అర్చకులు చెబుతారు. అందుకే అప్పుడప్పుడు శాంతమూర్తిగా దర్శనమిచ్చే శివుని నిజరూపాన్ని కూడా భక్తులకు చూపిస్తారు ఆలయ అర్చకులు. ఇలా రుద్రనాథుని నిజరూపాన్ని దర్శించుకోవడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యమని భక్తుల విశ్వాసం.

ఉపాలయాలు
రుద్రనాథ్ ప్రధాన ఆలయంలో శివుని విగ్రహంతో పాటు, ఆలయ ప్రాంగణంలో ఎడమ వైపున పంచ పాండవులైన ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుని ఆలయాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే పాండవుల తల్లి కుంతిదేవి, ద్రౌపది విగ్రహాలతో పాటు స్థానిక అటవీ దేవతలు, వన దేవతల విగ్రహాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఆలయానికి కుడి వైపున ఒక యక్ష దేవత ఆలయం ఉంది. ఈ దేవతను స్థానిక ప్రజలు 'జఖ్ దేవత' అని పిలుస్తారు.

పాండవులు వ్యవసాయం చేసిన పాండవ సెర
రుద్రనాథ్ ఆలయానికి సమీపంలో పాండవ సెర అనే ప్రాంతాన్ని కూడా భక్తులు తప్పకుండా దర్శించుకోవాలి. ఈ పాండవ సెరలో పాండవులు వ్యవసాయం చేసారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. పాండవ అంటే పాండవులు, సెర అంటే సాగు భూమి అని అర్ధం. దీనిని పాండవ్ సెర, పాండుసెరా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ప్రదేశంలో పాండవులు కొంతకాలం ఉన్నారని, ఆ సమయంలో వీరు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసారని అంటారు.

ఇప్పటికి పాండవుల ఆయుధాలకు పూజ
ఈనాటికి పాండవ సెరలో పాండవుల ఆయుధాలు పూజలందుకోవడం విశేషం. అలాగే ఇక్కడ పాండవులు సాగు చేసిన వరిపంట దాని అంతట అదే పెరిగి, తిరిగి దానంతట అదే భూమిలో కలిసిపోతుంది. పాండవులు వ్యవసాయం కోసం నిర్మించిన నీటి కాల్వలు ఇంకా ఇప్పటికి పాండవ సెరలో ఉన్నాయి. ఈ కాలువలో నీరు నిరంతరంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.

అత్యంత కఠిన యాత్ర
పంచ కేదారాల్లో రుద్రనాథ్ యాత్ర అత్యంత కఠినమైన యాత్ర అని అంటారు. రుద్రనాథ్ ఆలయానికి చేరుకోడానికి మూడు మార్గాలున్నాయి. ఇవన్నీ ట్రెక్కింగ్ చేసి వెళ్లాల్సిన మార్గాలే! మొదటిది గోపేశ్వర్ నుంచి 5 కి.మీ దూరంనుంచి మొదలవుతుంది. ఈ మార్గమంతా చాలా ఏటవాలుగా ఉండి క్లిష్టతరంగా ఉంటుంది. రెండవది గంగోల్‌గావ్ నుండి 17 కి.మీ దూరం నుంచి మొదలవుతుంది. ఆద్యంతం దట్టమైన అడవులలో సాగే ఈ మార్గమధ్యంలో అనసూయ దేవి ఆలయం వస్తుంది. ఈ అనసూయ మాత యాత్రికులకు సహాయం చేస్తుందని అంటారు. మూడవది జోషిమఠ్ నుంచి హెలాంగ్ మీదుగా మరో 45 కి.మీ పొడవైన మార్గం ఉంది. ఈ మార్గం కూడా చాలా సాహససోపేతంగా ఉంటుంది.

గోపేశ్వర్ లో శీతాకాలం పూజ
శీతాకాలంలో హిమపాతం కారణంగా నవంబర్ నెలలో రుద్రనాథ్ ఆలయాన్ని మూసేస్తారు. ఆ సమయంలో రుద్రనాథుని ఉత్సవ విగ్రహాన్ని దిగువున ఉన్న గోపేశ్వర్ ప్రాంతంలోని గోపీనాథ్ ఆలయానికి తీసుకు వచ్చి అక్కడే పూజలు నిర్వహిస్తారు.

పంచ కేదారాలలో మూడవదైన రుద్రనాథ్ యాత్ర కొంత కష్టమైనప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు ఆనందానుభూతి మిగులుస్తుంది.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

