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నెల్లూరు మూలాపేటలో స్వయంభువుగా వెలసిన మూలస్థానేశ్వర స్వామి- ఈ పేరు వెనుక ఉన్న శివుడి స్థల పురాణం ఇదే!

నెల్లూరు మూలాపేటలోని భువనేశ్వరి సమేత మూలస్థానేశ్వర స్వామి ఆలయం అత్యంత ప్రాచీనమైన శైవ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి- నెల్లి చెట్టు కింద పుట్టలో స్వయంభువుగా శివలింగం వెలుగులో

Moolasthaneshwara Swamy Temple
Moolasthaneshwara Swamy Temple (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 3:17 AM IST

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Moolasthaneshwara Swamy Temple : పుణ్యక్షేత్రాలకు నిలయం నెల్లూరు నగరం. మనుమసిద్ధి పాలించిన సింహపురిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు. భాగవతాన్ని రచించిన తిక్కన ఘంటం తేనెలూరే కవితలకు ప్రసిద్ధి నెల్లూరు నగరం. ఇటు ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా, అటు చారిత్రకంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన నెల్లూరు నగరంలో మూలాపేటలో వెలసిన భువనేశ్వరి సమేత మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయం అతి ప్రాచీనమైనదే కాకుండా అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఆలవాలమైన మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానం విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఎక్కడుంది?
నెల్లూరు నగరం నడిబొడ్డున మూలాపేటలో భువనేశ్వరి సమేత మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు స్వయంభువుగా వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయ స్థల పురాణం తెలుసుకుందాం.

స్థల పురాణం
ప్రస్తుతం ఆలయం ఉన్న ప్రదేశంలో పూర్వం ఒక నెల్లి చెట్టు, దాని కింద ఒక పుట్ట ఉంది. నిత్యం ఓ గోవు పుట్ట దగ్గరకు వెళ్లి నిలబడి పాలన్నీ ధారగా ఆ పుట్టలో వదిలేసి వెళ్తుండేది. ఈ దృశ్యాన్ని ఒక గోవుల కాపరి గమనించి ఆశ్చర్యపోయాడు. వెంటనే పుట్టలో ఏముందో చూద్దామని ఒక కర్రతో గట్టిగా కొట్టడంతో పుట్టలో నుంచి రక్తం పైకి ఉబికింది. వెంటనే పుట్టను తవ్వి చూడగా ఒక మహా శివలింగం రక్తం కారుతూ దర్శనమిచ్చింది. అదే రోజు రాత్రి గోవుల యజమాని ముక్కింటి రెడ్డి రాజుకు స్వామివారు కలలో కనిపించి ఆ ప్రాంతంలో ఆలయాన్ని నిర్మించామని ఆదేశించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. శివుని ఆదేశం మేరకు ఆయన ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికి ఇక్కడ ఉన్న శివలింగం పై భాగం పగిలి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు.

నెల్లూరు పేరు ఇలా వచ్చింది
నెల్లి చెట్టు కింద శివలింగం వెలుగు చూసినప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతాన్ని నెల్లి ఊరుగా పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా అదే నెల్లూరుగా మారింది. నెల్లూరు పేరు వెనుక కూడా శివ మహిమ ఉందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో పరమేశ్వరుడు మూలస్థానేశ్వర స్వామిగా, అతిపెద్ద శివలింగం రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ అమ్మవారు భువనేశ్వరిగా వెలసి ఉన్నారు. ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, నవగ్రహాలు, దక్షిణామూర్తి వెలసి ఉన్నారు. ప్రదక్షిణ వలయంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ రూపాలు, సహస్ర లింగేశ్వర స్వామి, సరస్వతి దేవి, సూర్య దేవాలయం, కాలభైరవ స్వామి విగ్రహం, శివపార్వతుల పవళింపు సేవ కోసం అందమైన తోట కనిపిస్తాయి.

రాహుకాల పూజలు - నిమ్మకాయల దీపాలు
ఆలయ ప్రాంగణంలో వెనుకవైపున వెలసిన దుర్గాదేవి సన్నిధిలో మంగళవారం, శుక్రవారం రాహుకాలంలో నిమ్మకాయల దీపాలు వెలిగించి, ఆచరించే రాహుకాల పూజలు విశేషమైనవి. ఈ రాహుకాల పూజల్లో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటారు.

భారీ గణపయ్య
ఆలయం వెలుపల బొజ్జ గణపతి భారీ విగ్రహం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది.

పూజోత్సవాలు
నిత్యం భక్తుల రద్దీతో సందడిగా ఉండే మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ప్రతిరోజూ అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. సోమవారం విశేష పూజలు జరుగుతాయి. ఇక కార్తిక మాసం నెల రోజులు ఆలయం భక్తులు వెలిగించే కార్తిక దీప కాంతులతో ప్రకాశిస్తుంది. మాఘ మాసంలో వచ్చే మహాశివరాత్రి ఇక్కడ అతి పెద్ద పర్వదినం. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. మహాశివరాత్రికి జరిగే జాతరలో పాల్గొనడానికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించే మూలస్థానేశ్వర స్వామిని మనం కూడా దర్శిద్దాం తరిద్దాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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