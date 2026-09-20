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కోరికలు తీరితే 'కొబ్బరిబొండాల' అభిషేకం! - ఈ ఫేమస్ 'ఆంజన్న టెంపుల్' ఎక్కడ ఉందంటే?

భక్తుల కష్టాలు తీర్చే 'కొబ్బరిబొండాల ఆంజన్న' - ఈ ప్రసిద్ధ దేవాలయం గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Moodbidri Hanuman Temple
ఆంజనేయస్వామి (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:14 PM IST

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Moodbidri Hanuman Temple : దేశవ్యాప్తంగా శ్రీరామభక్త హనుమంతుడికి అనేక ఆలయాలున్నాయి. ఆ పవనసుతుడిని కొలిస్తే చాలు తలపెట్టిన కార్యం ఆటంకాలు లేకుండా జరుగుతుందని, మనసులోని కోర్కెలూ నెరవేరుతాయని ఆస్తికుల విశ్వాసం. భక్తసులభుడైన ఆ స్వామి కొలువుదీరిన ఆలయాల్లో ఒకటి మూడబిద్రి ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం. నిత్యం కొబ్బరినీళ్ళతో అభిషేకాన్ని అందుకునే ఈ హనుమంతుడిని దర్శించుకుని, మొక్కుకుంటే ఏ కోరికైనా నెరవేరుతుందని భక్తుల నమ్మకం. మరి, ఈ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది? దాని విశిష్టతలేంటి? ఎలా చేరుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నార్మల్​గా మనం ఏదైనా టెంపుల్​కు వెళ్లినప్పుడు దాని​ ముందు కొబ్బరికాయలు, పూలు వంటి పూజా సామగ్రి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. కానీ, ఇప్పడు చెప్పుకోబోయే మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రం ముందు మాత్రం వాటన్నింటితోపాటు 'కొబ్బరిబొండాల దుకాణాలు' దర్శనమిస్తాయి. నిత్యం దాదాపు 5 వేల లేత కొబ్బరిబొండాల నీటితో అభిషేకాన్ని అందుకునే ఈ ఆంజనేయ స్వామి పుణ్యక్షేత్రం కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలోని మూడబిద్రిలో ఉంది. ఇక్కడ కొలువైన స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కుకుంటే ఏ కోరికైనా చాలా త్వరగా నెరవేరుతుందట. ఆ తర్వాత భక్తులు ముడుపు రూపంలో సమర్పించే కొబ్బరిబొండాల వాటర్​తో ఆంజనేయుడికి అభిషేకం జరిపిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో హనుమంతుడు కొలువుదీరిన తీరుతో పాటు ఇతర విశేషాలు కూడా ఎంతో ఆసక్తికరం.

స్థలపురాణం ఏం చెబుతుందంటే?

ఒకప్పుడు జైన మతానికి చెందిన చౌటా రాజులు ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించేవారు. అప్పట్లో, విజయనగర రాజులకు సామంతుడిగా ఉంటున్న ఓ చౌటా పాలకుడికి లేకలేక కుమారుడు పుట్టాడు. ఆ కుమారుడి పేరు చివరన 'రాయ' అని పెట్టుకున్నారట. ఆ విషయం తెలిసిన విజయనగర ప్రభువులకు కోపం రావడంతో, జైనులు సంధి చేసుకోవాలనుకున్నారట. అప్పుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మధ్యవర్తిగా వెళ్లిన వాళ్లతో మాట్లాడేందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదట. రోజులు గడుస్తున్నా కృష్ణదేవరాయలను కలిసేందుకు అనుమతి రాకపోవడంతో వారిలో ఓ భక్తుడు నిరాశచెందాడట. ఆ టైమ్​లో అతనికి వాయుపుత్రుడు కలలో కనిపించి, అక్కడే ఉన్న ఓ చెట్టుకింద తన ఉనికిని వివరించాడట. ఆ మరుసటి రోజు వెళ్లి వెతికితే, ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం కనిపించిందట.

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తనతో మాట్లాడి సంధికి ఓకే చెప్పడంతో పాటూ రాజకీయ సమస్యలన్నీ తీరితే ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, దేవాలయాన్ని​ నిర్మిస్తానని మొక్కుకున్నాడట ఆ భక్తుడు. అలా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సామంతుల్ని క్షమించడంతో ఆ భక్తుడు అనుకున్నట్లుగానే స్వామిని ప్రతిష్ఠించి, టెంపుల్​ను నిర్మించాడట. అలాగే, జైనులు టైమ్​కు పన్ను చెల్లించకపోతే ఆగ్రహించిన కృష్ణదేవరాయలు వాళ్లను తన రాజ్యానికి పిలిపించి, శిక్షించాలనుకున్నాడట. అలా వెళ్లిన సామంత రాజులు క్షమాభిక్ష కోరుకోవడంతో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అంగీకరించి, హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని కానుకగా ఇచ్చాడనే కథా ప్రాచుర్యంలో ఉంది.

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ప్రత్యేక పూజలు :

కర్నిక అనగా కోరికలు నెరవేర్చడం అని అర్థం వస్తుంది. కులమతాల బేధం లేకుండా లేకుండా టెంపుల్​కు వచ్చే భక్తులు మనసులోని కోరికల్ని స్వామి వారికి విన్నవించుకోవడమే కాక, అవి నెరవేరాక లేత కొబ్బరిబొండాన్ని మొక్కు రూపంలో చెల్లిస్తారు. అలా రోజూ దాదాపు 3 నుంచి 5 వేల బొండాల నీటితో స్వామికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించే తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అలాగే, 'రంగ పూజ' పేరుతో ఆంజనేయుడికి ప్రత్యేక పూజాకార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. గర్భగుడి మొత్తం దీపాలు వెలిగించి, అలంకరణలు చేసి నిర్వహించే రంగ పూజకోసం భక్తులు నెలల తరబడి వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే డైలీ ఎడెనిమిది మందికి మాత్రమే ఆ ఛాన్స్ లభిస్తుంది.

నిత్య అభిషేకాలతో కళకళలాడే ఈ స్వామికి హనుమాన్‌ జయంతి రోజు జరిపే ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు భక్తులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తరలివస్తారు. ఇక, ఈ టెంపుల్​కు దగ్గర్లో ఉండే వెంకటరమణ సన్నిధిని దర్శించుకోనిదే మూడబిద్రి యాత్ర కంప్లీట్ అవ్వదనీ, ముందుగా శ్రీనివాసుడిని పూజించి, తర్వాత హనుమాన్‌ సన్నిధికి చేరుకోవడమే సంప్రదాయమనీ స్థానికులు చెబుతారు. జీవోత్తముడిగా, వేంకటేశ్వరుడిని సర్వోత్తముడిగా ఆంజనేయుడిని భావించడమే అందుకు కారణం. అంతేకాదు, ఈరెండు టెంపుల్స్​ అర్చకులూ ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందినవారట. ఇక, కార్తిక మాసంలో వేంకటేశ్వరుడి ఉత్సవమూర్తిని ఊరేగింపుగా ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి తీసుకురావడమూ, అక్కడ ప్రత్యేక పూజల్ని నిర్వహించడం కూడా విశేషమే.

ఎలా చేరుకోవాలంటే?

మూడబిద్రిలో కొలువైన ఈ ప్రసిద్ధ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రానికి రైలులో రావాలనుకునే భక్తులు మంగళూరు రైల్వేస్టేషన్‌లో దిగాలి. అక్కడినుంచి దాదాపు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ టెంపుల్​కు చేరుకునేందుకు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ముల్కి రైల్వేస్టేషన్‌ ఈ ఆలయానికి పాతిక కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా, అన్ని ట్రైన్స్ అక్కడ ఆగవు.

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ANJANEYA TEMPLE MOODBIDRI
మూడబిద్రి ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం
MOODBIDRI HANUMAN TEMPLE

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