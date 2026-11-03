రోజుకు 5 వేల కొబ్బరి బొండాలతో అభిషేకం- మూడబిద్రి కర్నిక హనుమాన్ క్షేత్ర విశిష్టత ఇదే!
Moodbidri Hanuman Temple : సాధారణంగా హనుమ సింధూర పూజ, ఆకు పూజలతో సంతృప్తి చెందుతాడు. కానీ ఒక చోట మాత్రం కొబ్బరి బొండాలతో ముడుపు కడితే అనుగ్రహిస్తాడని భక్తులు చెబుతారు.
Published : November 3, 2026 at 4:00 AM IST
శ్రీరామభక్త హనుమాన్ కు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఎక్కడెక్కడ రామనామం వినిపిస్తుందో అక్కడక్కడ హనుమంతుడు అంజలి ఘటించి అశ్రునయనాలతో ఆనంద పరవశుడై కొలువై ఉంటాడు. హనుమ ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ లేడు అని కాదు, అన్ని చోట్ల తానై సర్వాంతర్యామిగా చిరంజీవిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. సాధారణంగా హనుమ సింధూర పూజ, ఆకు పూజలతో సంతృప్తి చెందుతాడు కానీ ఒక చోట మాత్రం హనుమ కొబ్బరి బోండాలతో ముడుపు కడితే అనుగ్రహిస్తాడంట! ఇంతకూ ఆ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.
ఈ హనుమకు కొబ్బరినీటితోనే అభిషేకం!
ఆంజనేయుని కొలిస్తే చాలు కోరిన కోర్కెలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం. భక్త సులభుడైన ఆ స్వామి కొలువైన ఆలయాల్లో మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రం ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం. ప్రతినిత్యం కొబ్బరి నీళ్లతో అభిషేకాన్ని జరిపించుకునే ఈ స్వామిని దర్శించి మొక్కుకుంటే ఎలాంటి కోరికైనా సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రం గురించిన మరిన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో వెలసిన మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రం అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రం. సాధారణంగా ఏ ఆలయం ముందైనా కొబ్బరికాయలు, అరటిపండ్లు, తమలపాకులు వంటి పూజాద్రవ్యాలు విక్రయించే దుకాణాలు ఉంటాయి కానీ ఈ క్షేత్రంలో మాత్రం వీటన్నింటితో పాటు కొబ్బరి బొండాలు విక్రయించే దుకాణాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ అయిదువేల లేత కొబ్బరి బొండాల నీటితో అభిషేకం జరిపించుకునే ఈ హనుమంతుని దర్శించి పూజిస్తే ఏ కోరికైనా చాలా త్వరగా నెరవేరుతుందంట! ఇక్కడ భక్తులు ముడుపుల రూపంలో సమర్పించే కొబ్బరి బొండాల నీటితో స్వామికి అభిషేకం జరపడం విశేషం. అసలు హనుమ ఇక్కడ కొలువుదీరిన వైనమే అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఆ విశేషాలు చూద్దాం.
ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని జైన మతానికి చెందిన చౌటా రాజులు పరిపాలించేవారు. అప్పట్లో విజయనగర రాజులకు సామంతుడిగా ఉన్న ఓ చౌటా పాలకునికి లేకలేక ఒక మగపిల్లవాడు జన్మించాడు. ఆ సామంతుడు తన పుత్రునికి పేరు పెడుతూ ముద్దుగా పేరు చివర 'రాయ' అని పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసిన విజయనగర రాజులు ఆగ్రహించగా జైనులు సంధి కుదుర్చుకోవాలని అనుకున్నారు.
విఫలమైన రాయబారం
జైనుల తరఫున మధ్యవర్తిగా వెళ్లిన వారితో మాట్లాడేందుకు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అనుమతి ఇవ్వలేదంట! రోజులు గడుస్తున్నా అనుమతి లభించకపోవడంతో వారిలో ఓ హనుమ భక్తుడు నిరాశ చెంది మనసులో హనుమను ప్రార్ధించాడు. ఆ సమయంలో ఆ భక్తునికి హనుమ స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి అక్కడే ఓ చెట్టు కింద ఉన్న తన విగ్రహం ఉనికిని తెలిపాడు. మరుసటి రోజు ఆ భక్తుడు వెళ్లి అక్కడ వెతికితే హనుమంతుని విగ్రహం కనిపించింది.
భక్తుని ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చిన భగవంతుడు
హనుమ విగ్రహాన్ని దర్శించిన పారవశ్యంతో ఆ భక్తుడు 'శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తమతో మాట్లాడి సంధికి ఒప్పుకుంటే ఆలయాన్ని నిర్మించి ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తానని' మొక్కుకున్నాడంట!
సంధికి ఒప్పుకున్న రాయలవారు
ఆ భక్తుడు ఆ విధంగా మొక్కున్న కొద్ది కాలంలోనే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సామంతులను కలిసి వారిని క్షమించి సంధికి ఒప్పుకున్నాడు. ఇదంతా స్వామి మహత్యంగానే భావించిన ఆ భక్తుడు మొక్కుకున్న విధంగానే హనుమకు ఆలయాన్ని నిర్మించి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఘనంగా నిర్వహించాడు.
మతసామరస్యానికి నిదర్శనం
కర్నిక అంటే కన్నడ భాషలో కోరికలు నెరవేర్చడం అని అర్ధం. మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రంలో స్వామికి కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా భక్తులు తమ కోరికలు స్వామికి విన్నవించి మొక్కులు మొక్కుకుంటారు. కోరిక నెరవేరిన తరువాత స్వామికి కొబ్బరి బొండాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ అభిషేకం నిర్వహించే తీరు చూడటానికి రెండుకళ్లు చాలవని అంటారు. ప్రతిరోజూ స్వామికి 5 వేల లేత కొబ్బరి బోండాలతో అభిషేకం జరుగుతుందంటే ఆ స్వామి ఎంతమంది కోరికలు నెరవేర్చాడో కదా!
రంగ పూజ
మూడబిద్రి కర్నిక హనుమంత క్షేత్రంలో 'రంగ పూజ' పేరుతో స్వామికి ప్రత్యేక పూజ జరుగుతుంది. ఈ పూజలో భాగంగా గర్భగుడి మొత్తం దీపాలు వెలిగించి, ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి నిర్వహించే ఈ పూజ కోసం భక్తులు నెలల తరబడి వేచి చూస్తారు. ఎందుకంటే ఒక రోజుకు ఎనిమిది మందికి మాత్రమే ఈ పూజలో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది.
హనుమాన్ జయంతి ప్రత్యేకం!
నిత్య అభిషేకాలతో కళకళలాడే ఈ స్వామికి హనుమాన్ జయంతి రోజు జరిగే ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి భక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా తరలి వస్తారు.
వెంకటరమణుని దర్శనంతోనే యాత్ర సంపూర్ణం
ఇక ఈ ఆలయానికి సమీపంలోనే ఉన్న వెంకటరమణుని సన్నిధిని దర్శించకపోతే మూడబిద్రి యాత్ర అసంపూర్ణమని భావన. ముందుగా శ్రీనివాసుని దర్శించుకున్న తరువాతనే హనుమ దర్శించుకోవడం ఆలయం సంప్రదాయమని భక్తులు భావిస్తారు. హనుమంతుని జీవోత్తముడిగా, శ్రీనివాసుని సర్వోత్తమునిగా భక్తులు భావించడమే ఇందుకు కారణం. ఇక కార్తికమాసంలో వేంకటేశ్వరుని ఉత్సవమూర్తిని ఊరేగింపుగా హనుమాన్ సన్నిధికి తీసుకు వచ్చి ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరపడం విశేషం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని మంగుళూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మూడబిద్రి క్షేత్రానికి చేరుకోవడానికి బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మనం కూడా మూడబిద్రి హనుమాన్ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి స్వామికి కొబ్బరి బొండాం ముడుపు చెల్లించుకుందాం.
జై శ్రీరామ్! జై హనుమాన్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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