ETV Bharat / spiritual

'మోక్షదా ఏకాదశి' రోజున ఇలా పూజ చేస్తే- నరక బాధల నుంచి విముక్తి ఖాయం!

మోక్షదా ఏకాదశి విశిష్టత మీ కోసం

Mokshada Ekadashi 2025
Mokshada Ekadashi 2025 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 4:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Mokshada Ekadashi 2025 : పేరులోనే మోక్షాన్ని నింపుకున్న ఈ ఏకాదశి రోజు చేసే వ్రతం మనతో పాటు మన పూర్వీకులకు కూడా మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశులు ఉంటాయి. అందులో కొన్ని ఏకాదశులు విశిష్టమైనవి. ప్రత్యేకించి మార్గశిర మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశి విశిష్టమైనది. ఈ కథనంలో మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతం విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

మోక్షదా ఏకాదశి ఎప్పుడు?
డిసెంబర్ 1, సోమవారం మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశిని మోక్షదా ఏకాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఇదే రోజు గీతా జయంతి కూడా జరుపుకోవడం విశేషం.

మోక్షదా ఏకాదశి విశిష్టత
మానవునిగా జనించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఎన్నో ఆశలు, కోరికలు ఉండడం సహజం. అవి తీర్చుకోవడం కోసం భగవంతుని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాం. కానీ సాధకునికి ఉండాల్సిన అసలైన కోరిక మోక్షాన్ని పొందడమే అయిఉండాలి.

జనన మరణ చక్రభ్రమణం
పాపాలు చేస్తున్నంత కాలం మరణించడం మరలా జన్మించడం, మళ్లీ మళ్లీ కష్టాలు బాధలు అనుభవిస్తూ వుండటం జరుగుతూ వుంటాయి. ఈ చక్రభ్రమణం నుంచి కాపాడేది మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతం. మోక్షదా ఏకాదశి అనే పేరు వినగానే మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఏకాదశి అనే విషయం అర్థమౌతుంది. మోక్ష సాధన కోసం ఈ ఏకాదశి రోజు విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే తప్పకుండా మోక్షం లభిస్తుందని బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది. మోక్షదా ఏకాదశి రోజు విష్ణుపూజ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

మోక్షదా ఏకాదశి పూజా విధానం

మోక్షదా ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయానికి ముందు స్నానం చేయాలి. ఈ రోజు ఉపవాసం ఆచరించడం ఎంతో పవిత్రం. ఈ ఉపవాసాన్ని ఏకాదశి నాటి సూర్యోదయం నుంచి మరుసటి రోజు అంటే ద్వాదశి తిథి సూర్యోదయం వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది. భక్తి శ్రద్ధలతో మోక్షదా ఏకాదశి ఉపవాసం ఉన్నవారికి మరణానంతరం మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

విష్ణు పూజ

ఈ రోజు పూజామందిరంలో విష్ణుమూర్తిని ప్రతిష్టించి పంచామృతాలతో అభిషేకించి , షోడశోపచారాలతో పూజించాలి. విష్ణుమూర్తి పూజలో తులసి దళాలు తప్పనిసరి. ఈ రోజు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి విష్ణునామ సంకీర్తనతో జాగరణ చేయాలి. మరునాడు ఉదయాన్నే పునఃపూజ చేసి శ్రీమన్నారాయణుని మహానైవేద్యం సమర్పించడంతో ఏకాదశి వ్రతం పూర్తి చేసినట్టు అవుతుంది. పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని వైఖాసనుడనే రాజు ఆచరించి మోక్షాన్ని పొందినట్టుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

మోక్షదా ఏకాదశి కథ

పూర్వం వైఖానసుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. ఆ రాజు తన ప్రజలను కన్నబిడ్డల వలే చూసుకుంటూ చక్కగా పరిపాలించేవాడు. ఒకరోజు రాత్రి ఆ రాజుకు ఒక కల వచ్చింది. అందులో తన తల్లిదండ్రులతో సహా తన పూర్వీకులందరూ నరకంలో నానాబాధలు పడటం చూశాడు. మరుసటిరోజు తెల్లవారుజామున రాజు తన రాజ్యంలోని పండిత బ్రాహ్మణులని సమావేశపరచి తన కల గురించి చెప్పాడు. రాజు బ్రాహ్మణులతో "నా పూర్వీకులు నరకంలో బాధ పడటం చూడలేకుండా ఉన్నాను... వారికి ఈ నరకబాధలు పోయే ఉపాయం ఏదైనా ఉంటే చెప్పమని" కోరాడు.

పండితుల సలహా

రాజు మాటలకు పండితులు బాగా ఆలోచించి "ఓ రాజా! ఇక్కడకు సమీపంలోనే పర్వతముని నివసించే గొప్ప ఆశ్రమం ఉంది. ఈ మునిశ్రేష్ఠునికి భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తు జ్ఞానం ఉంది. నువ్వు ఆ మునిని దర్శిస్తే నీకు తరుణోపాయం చెబుతాడు" అని చెప్తారు.

పర్వతమునిని దర్శించిన రాజు

పండితుల సూచన మేరకు వైఖానస రాజు వెంటనే పర్వతముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ పూజ్యనీయుడైన మునిని దర్శించి, మునికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి తన పూర్వీకులకు నరకబాధలు పోయే ఉపాయం చెప్పమని కోరుతాడు.

పర్వతముని దివ్యదృష్టి

రాజు చెప్పిన మాటలు విన్న పర్వతముని కొంతసేపు కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. తన దివ్యదృష్టితో రాజు పూర్వీకుల నరకబాధలు గురించి తెలుసుకున్న పర్వతముని రాజుతో "ఓ రాజా! మార్గశిర మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని మోక్షదా ఏకాదశి అని అంటారు. ఆ రోజు నువ్వు, నీ రాజ్యంలోని వారందరూ మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించి ఆ పుణ్యఫలాన్ని మీ పూర్వీకులకు ధారపోస్తే వారికి నరకబాధల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని" చెప్తాడు.

మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన రాజు, ప్రజలు

వైఖానస రాజు పర్వతముని మాటలకు పరమానందభరితుడై అతనికి నమస్కరించి తన రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చి రాజ్యంలోని ప్రతి ఒక్కరు మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని చాటింపు వేయిస్తాడు. మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి రానే వచ్చింది. ఆ రోజు వైఖానస రాజుతో పాటు రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో, ఉపవాస జాగరణలతో ఆచరించి ఆ పుణ్యఫలాన్ని రాజు పూర్వీకులకు ధారపోస్తారు.

పుష్పవర్షం

రాజు, ప్రజలు మోక్షదా ఏకాదశి పుణ్యఫలాన్ని అర్పించిన వెంటనే ఆకాశం నుంచి కొంతసేపు పుషవర్షం కురుస్తుంది. వైఖానసుడి తల్లిదండ్రులు, అతని పూర్వీకులు నరకం నుంచి విముక్తి పొందారు. వారంతా వైఖానసునికి ఆకాశంలో కనిపించి 'పుత్రుడా! నీకు ధన్యత కలుగుగాక!' ఇలా చెప్పి స్వర్గానికి చేరుకున్నారు.

మోక్షదా ఏకాదశి రోజే గీతా జయంతి కూడా కాబట్టి ఈ రోజు భగవద్గీత పారాయణ కూడా విధిగా చేయాలి.

ఈ విధంగా మోక్షదా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మనతో పాటు మన పూర్వీకులకు కూడా మోక్షం లభిస్తుంది.

జై శ్రీమన్నారాయణ!


ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

మోక్షదా ఏకాదశి విశిష్టత

Conclusion:

TAGGED:

MOKSHADA EKADASHI 2025 DATE
MOKSHADA EKADASHI SIGNIFCANCE
MOKSHADA EKADASHI VRAT KATHA
MOKSHADA EKADASHI STORY IN TELUGU
MOKSHADA EKADASHI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.