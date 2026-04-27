మోహిని అవతారంలో మహావిష్ణువు- ఏకాదశి రోజు శ్రీహరిని ఆరాధిస్తే పాపాలు పటాపంచల్!

క్షీరసాగర మథనంలో అమృతాన్ని రక్షించేందుకు మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరించిన శ్రీ మహావిష్ణువు- వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజునే మోహిని ఏకాదశి- శ్రీహరి మోహిని అవతారం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం ఇదే

Mohini Ekadashi 2026
Mohini Ekadashi 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 2:39 AM IST

Mohini Ekadashi 2026 : క్షీర సాగర మథనంలో ఉద్భవించిన అమృతాన్ని దేవదానవులకు పంచడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు స్వీకరించిన అవతారమే మోహిని అవతారం. వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు శ్రీమన్నారాయణుడు మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరించినట్లుగా భావగవతంలో వివరించి ఉంది. ఈ సందర్భంగా మోహిని అవతార విశిష్టత తెలుసుకుంటూ, మోహిని ఏకాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎలా ఆరాధించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మోహిని ఏకాదశి ఎప్పుడు?
ఏప్రిల్ 27, సోమవారం వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి ఈ రోజునే మోహిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మోహినీ అవతార విశిష్టత తెలుసుకుందాం.

మోహిని అవతారం విశిష్టత
'మోహిని' అంటే మోహింపజేసేది అని అర్థం. హిందూ పురాణాలలో మోహిని అవతారం శ్రీమహావిష్ణువు ధరించిన అత్యంత విశిష్టమైన, ఏకైక స్త్రీ అవతారం. శ్రీహరి ధరించిన మోహిని రూపం అద్భుతమైన సౌందర్యానికి పరాకాష్ట. ఆ సౌందర్యాన్ని చూసి రాక్షసులు, దేవతలు, చివరికి శివుడు కూడా మంత్రముగ్ధులయ్యారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ మోహిని అవతారం సౌందర్యానికి పరాకాష్ట మాత్రమే కాదు దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణకు కూడా ప్రతీకగా భావిస్తారు.

శ్రీహరి మోహిని అవతారాన్ని ఎందుకు స్వీకరించాడు?
బమ్మెర పోతనామాత్యుడు రచించిన మహా భాగవతంలో శ్రీహరి దశావతారాలు ప్రసక్తి ఉన్నప్పటికీ అందులో మోహిని అవతార విశేషం గురించిన వివరణ ఉండదు. భాగవతంలో ప్రత్యేకించి క్షీరసాగర మథనం ఘట్టంలో మోహిని అవతార ప్రసక్తి ఉంటుంది. స్వర్గాధిపత్యం కోసం దేవదానవుల యుద్ధం భయంకరంగా సాగుతోంది. ఆ యుద్ధంలో దేవతల శక్తి క్షీణించి అసురుల శక్తి విజృంభించే ప్రమాదం ఏర్పడింది.

బ్రహ్మకు మొరపెట్టుకున్న దేవతలు
ఆ సమయంలో దేవతలంతా బ్రహ్మకు మొర పెట్టుకోగా, బ్రహ్మ శివుడు సకల దేవతలతో కలిసి వైకుంఠానికి వెళ్తారు. వారిని చూసి నారాయణుడు 'దేవతలారా! ప్రస్తుతం రాక్షసులు బలంగా ఉన్న కారణం చేత వారితో సఖ్యంగా ఉండండి. కొంతకాలం తరువాత క్షీరసాగరాన్ని మథనం జరపండి! ఆ మథనంలో అమృతం పుడుతుంది. ఆ అమృతాన్ని మీరు సేవిస్తే అమరులవుతారు. రాక్షసులు నశిస్తారు" అని నారాయణుడు దేవతలకు కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తాడు. దేవతల సూచన మేరకు ఇంద్రుడు రాక్షసులతో 'క్షీరసాగరాన్ని మథించడం ద్వారా వచ్చే అమృతంతో అమరత్వం సిద్ధిస్తుందని వారిని ప్రేరేపిస్తాడు.

క్షీరసాగర మథనం
ఇక దేవదానవులు ఇరువురు కలిసి మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా, వాసుకిని అల్లెత్రాడుగా, చేసుకుని క్షీరసాగరాన్ని మథించడం మొదలు పెట్టారు. మంధర పర్వతం సముద్రంలో పడిపోకుండా శ్రీహరి కూర్మావతారాన్ని స్వీకరించి తన వీపుపై మందర పర్వతాన్ని మోశాడు.

అమృతం కోసం కలహం
అచిరకాలం సాగిన ఈ క్షీరసాగర మథనంలో ముందుగా హాలాహలం పుడుతుంది. ఈ హాలాహలాన్ని పరమేశ్వరుడు స్వీకరించి లోకాలను రక్షించడం కోసం తన గరళంలో నిలుపుకుని గరళకంఠుడయ్యాడు. చివరగా అమృతకలశాన్ని చేత ధరించి ధన్వంతరి ఆవిర్భవిస్తాడు. అమృతం కోసం దానవులు వారిలో వారు కొట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో దేవతలంతా శ్రీ మహా విష్ణువును ప్రార్ధిస్తారు.

మోహిని అవతారంలో శ్రీహరి
అప్పుడు రాక్షసులకు అమృతం దక్కకుండా చేయడానికి ఆ శ్రీహరి మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరించి దేవతలకు మాత్రమే అమృతాన్ని అందిస్తాడు. మాయోపాయంతో అమృతాన్ని పొందిన రాహువు అనే రాక్షసుని శ్రీహరి తన సుదర్శన చక్రంతో రెండుగా ఖండిస్తాడు. వారే రాహు కేతువులు. సూర్యచంద్రులు వల్లనే తమ గురించి శ్రీహరికి తెలిసిందన్న ఆగ్రహంతో వారు అప్పుడప్పుడు సూర్యచంద్రులను మ్రింగటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. దీనినే సూర్య గ్రహణం, చంద్ర గ్రహణం అంటాము.

మోహిని ఏకాదశి ఇలా వచ్చింది
శ్రీహరి మోహిని అవతారాన్ని స్వీకరించింది వైశాఖ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు. ఈ ఏకాదశిని మోహిని ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. పరమ పవిత్రమైన ఈ మోహిని ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండి, శ్రీహరిని పూజించాలి. తెల్లవారుజామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేచి నదీస్నానం చేయాలి. అనంతరం పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించి శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. పసుపు రంగు పువ్వులు, తులసి దళాలతో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయాలి. మామిడి పండ్లు, కొబ్బరికాయ, చక్రపొంగలి వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. అనంతరం కర్పూర హారతిచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ రోజంతా పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. సంధ్యా సమయంలో తిరిగి పూజ చేసి క్షీరసాగర మథనం ఘట్టాన్ని, శ్రీహరి మోహిని అవతార విశిష్టతను పారాయణ చేయాలి. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నిత్య పూజ పూర్తి చేసి ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
మోహిని ఏకాదశి రోజు పేదలకు అన్నదానం చేయడం మహా ఫలదాయకమని ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే మామిడి పండ్లు, జలదానం, ఛత్రం, పాదరక్షలు వంటివి కూడా దానం చేయడం మంచిదని శాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాదు ఈ ఏకాదశి రోజున శ్రీహరిని పూజించడం ద్వారా సుమేరు పర్వతం అంతటి పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయని, భక్తులు మోక్షాన్ని పొందుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ మోహిని ఏకాదశి రోజు మనం కూడా శాస్త్రం చెప్పిన రీతిలో శ్రీహరిని పూజించి శుభ లాభాలు పొందుదాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

మోహిని ఏకాదశి

