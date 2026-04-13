మేష సంక్రాంతి అంటే ఏమిటి? ఆ రోజేం చేయాలి?

సూర్యుడి రాశి మార్పు, నూతన ఆరంభాలకు శుభసూచకం- నదీ స్నానాలు , పితృ తర్పణాలు విడవడం శుభప్రదం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 5:13 PM IST

Mesha Sankramanam Rituals 2026 : నవగ్రహాలకు అధిపతి, ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడు ద్వాదశ రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు ఒక్కో మాసంలో ఒక్కో రాశిలో సంచరిస్తుంటాడు. సూర్యుడు ఏ రాశిలో సంచరిస్తే ఆ రాశి సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతి ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ నెలలో మేష సంక్రమణం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా మేష సంక్రమణం ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రత్యేకించి ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలి అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మేష సంక్రాంతి ఎప్పుడు?
ఏప్రిల్ 14 , మంగళవారం ఉదయం 11:49 నిమిషాలకు సూర్యుడు మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా మేష సంక్రమణం ఏర్పడనుంది. సూర్యుడు రాశి మారడాన్ని సంక్రాంతిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రోజు ద్వాదశ రాశుల్లో మొదటి రాశి అయిన మేష రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడాన్ని మేష సంక్రమణంగా వ్యవహరిస్తారు.

మేష సంక్రమణం విశిష్టత
మేష రాశి అగ్ని తత్వ రాశి కావడంతో, ఈ కాలం కొత్త ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతుంది. ఇదే సమయంలో వేసవి కూడా ప్రవేశించడంతో గ్రీష్మ తాపం కూడా పెరుగుతుంది. మేష సంక్రమణం వేళ సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం, నదీ స్నానాలు ఆచరించడం, పితృ తర్పణాలు విడవడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.

సంవత్సరాదిగా
సూర్యుని మేష సంక్రమణం సౌర క్యాలెండర్ ప్రకారం నూతన సంవత్సర ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రోజున సూర్యుడు రాశి చక్రంలో మొదటి రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, ఇది కొత్త ఆరంభాలకు, ఆధ్యాత్మిక మార్పులకు, పంట కోతల వేడుకలకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. సౌరమానం పాటించే తమిళులకు ఈ రోజు నుంచి నూతన సంవత్సరం మొదలవుతుంది. ఈ రోజు తమిళ సంవత్సరాదిగా జరుపుకుంటారు.

ఈ ప్రాంతాలకు ఉగాది
సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని ప్రాంతాలకు ఈ రోజు సంవత్సరాదిగా, ఉగాదిగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో పుత్తాండు, కేరళలో విషు పేరిట సాంప్రదాయ నూతన సంవత్సరంగా జరుపుకుంటారు. అలాగే ఒడిశాలో 'పనా' అనే పేరిట, బెంగాలీలో పోయిలా బైశాఖిగా సౌర నూతన సంవత్సరాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటారు.

మేష సంక్రాతి రోజు పాటించాల్సిన విధి విధానాలు
మేష సంక్రాంతి రోజు సూర్యోదయం సమయంలో పవిత్ర గంగానదిలో స్నానమాచరించడం సర్వత్రా శ్రేష్టమని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఎందుకంటే పుష్కరుడు మేష రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడే గంగానదికి పుష్కరాలు వస్తాయి. అందుకే మేష సంక్రమణం వేళ గంగానది స్నానం ఉత్తమం. వీలుకాని పక్షంలో స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకుని కానీ, గంగానదిని ఆవాహనం చేసుకుని కానీ స్నానం చేయడం వలన గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

సూర్య ఆరాధన
నది స్నానం ఆచరించిన తరువాత ఒక రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో ఎర్రని పువ్వులు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు గోధుమలు దానం చేయడం మంచిది. గోమాతకు గోధుమ పిండితో చేసిన చపాతీలు ఆహారంగా సమర్పించాలి. అలాగే ఈ రోజు పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలడం వలన పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

నూతన సంవత్సర వేడుకలు
మేష సంక్రాంతి రోజు ఒడిశాలోని పూరీ జగన్నాథ్, సమలేశ్వరి, కటక్ లోని చండీ, బిరజా దేవాలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వలన శుభాలు జరుగుతాయని విశ్వాసం. ఈ పవిత్రమైన రోజు నూతన వస్త్రాలు ధరించి, సూర్యుని, కులదైవాన్ని, ఇష్టదైవాన్ని ఆరాధించడం, సాంప్రదాయ నృత్యాలతో సందడి చేయడంతో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. రానున్న మేష సంక్రమణం రోజు మనం కూడా సూర్యుని ఆరాధించి, తగిన రీతిలో దానధర్మాలు చేసి శుభాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

