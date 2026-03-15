మీన సంక్రమణం వేళ ఈ పూజలు చేస్తే- సకల జాతక దోషాలు తొలగిపోవడం ఖాయం!
మీన సంక్రమణం- ఈ రోజు చేయవలసిన పనులు ఏంటో తెలుసా?
Published : March 15, 2026 at 5:01 AM IST
Meena Sankramana Significance 2026 : నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడు ఒక్కో నెల ఒక్కో రాశిలో సంచరిస్తుంటాడు. సూర్యుడు ఇలా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం లేదా సంక్రాంతి అంటారు. ఈ సందర్భంగా మార్చి 15, ఆదివారం రోజు సూర్యుడు కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంక్రమణాన్ని మీన సంక్రమణం అంటారు. ఈ సందర్భంగా మీన సంక్రమణం రోజు పాటించాల్సిన విధివిధానాలను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మీన సంక్రమణం ఎప్పుడు?
మార్చి 15వ తేదీ ఆదివారం రోజు తెల్లవారుజామున 1:03 నిమిషాలకు సూర్యుడు కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రోజు సూర్యోదయం వేళ 6:32 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:35 నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయాన్ని మీన సంక్రమణ సమయంగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ సమయంలో నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం చేయడం శుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. విశేషించి ఈ రోజు సూర్యోదయంతో ఏకాదశి తిథి కూడా ఉండడం వల్ల నదీ స్నానం చేయడం మరింత విశేషమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
మీన సంక్రమణం విశిష్టత
పురాణాల్లో మీన సంక్రాంతికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వచ్చే ఈ మీన సంక్రాంతి సమయంలో పగలు సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రకృతిలో కొత్త సృష్టి జరిగే సమయం ఇది. ఈ రోజున సూర్యుని ఆరాధన, ధ్యానం, యోగా వంటివి చేయడం వల్ల శరీరం, మనస్సు, తేజస్సును పొందుతాయి. అంతేకాకుండా సూర్యుని ఆరాధనతో ప్రతి కూలత తొలగిపోతుంది. ఈ రోజున గంగా, యమున, సరస్వతి వంటి పవిత్ర నదుల్లో స్నానం చేయడం వల్ల పాపరాశి ధ్వంసమవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
మీన సంక్రమణం రోజు ఎవరిని ఆరాధించాలి?
మీన సంక్రాంతి రోజు సూర్య ఆరాధన విశేషంగా చేస్తారు. అలాగే ఫాల్గుణ మాసానికి అధిపతి అయిన శ్రీలక్ష్మి నృసింహస్వామిని, మీనరాశికి అధిపతి అయిన గురువును కూడా ఈ రోజు విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. పరమ పవిత్రమైన మీన సంక్రాంతి సమయంలో పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేయడం, పూజలు, ధ్యానం, జపం, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడు, శనీశ్వరుని అనుగ్రహం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం. అంతేకాదు ఈ రోజు సూర్యుని ధ్యానం చేసి, కుల దైవానికి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
మీన సంక్రాంతి రోజు పూజా విధానం
మీన సంక్రాంతి రోజు సూర్యోదయం సమయంలో ప్రవహించే జలాల్లో స్నానం చేయడం మంచిది. విశేషించి పవిత్ర నదుల్లో స్నానం చేయడం శ్రేష్ఠం. వీలయితే గంగా స్నానం చేయడం మరింత పుణ్యం. నదీస్నానం వీలుకాని పక్షంలో ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో పుణ్య నదులను ఆవాహన చేసుకొని స్నానం చేయడం వల్ల నదీ స్నానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది.
సూర్యునికి అర్ఘ్యం
సూర్యునికి రాగి పాత్రలో అర్ఘ్యం ఇవ్వడం శ్రేష్ఠమని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. పుణ్యనదీ స్నానం తర్వాత ఒక రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకొని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి సూర్యునికి ఎదురుగా నిలబడి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. సూర్య నమస్కారాలు చేసి, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. సూర్యునికి పాయసాన్నం నివేదించాలి. అనంతరం కులదైవాన్ని పూజించాలి. ఈ రోజు శ్రీ లక్ష్మి నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల శుభాలు చేకూరుతాయి.
ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం
మీన సంక్రమణం రోజు కొన్ని దానాలు చేయడం వల్ల పాపాలు తొలగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే ఈ రోజు చేసే దానాలకు ప్రాధాన్యత ఉంది. మీన రాశికి అధిపతి గురువు కాబట్టి ఈ రోజు గురుగ్రహ అనుగ్రహం కోసం శనగలు దానం ఇవ్వాలి. అలాగే అన్నదానం, గోదానం, భూదానం, వస్త్ర దానం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే ఈ రోజు నానబెట్టిన శనగలు గోవుకు తినిపించడం, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం, దత్తాత్రేయ స్వామిని దర్శించడం వల్ల కూడా జాతకంలో గురుదోషాలు తొలగిపోయి శుభఫలితాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
మీన సంక్రమణం రోజు నదీతీరంలో పితృదేవతలకు తర్పణాలు విడవడం వల్ల పితృదేవతల అనుగ్రహంతో వంశాభివృద్ధి, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయి. మనం కూడా త్వరలో రానున్న మీన సంక్రమణం రోజు శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా పూజాదికాలు ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.