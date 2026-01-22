ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ– మేడారం జాతర చూసొద్దామా!
మేడారం జాతర విశిష్టత- సమ్మక్క, సారలమ్మ పూర్తి స్టోరీ!
Medaram Jatara Significance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భగవంతుడు స్వయంభువుగా వెలసిన క్షేత్రాలు పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అలాగే దైవం మానుష రూపేణా వెలసి ధర్మసంస్థాపన చేసిన క్షేత్రాలు మహిమాన్వితమైనవిగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ముఖ్యంగా పార్వతీదేవి అంశతో వెలసిన గ్రామదేవతలు ఊరి పొలిమేర్లలో గ్రామ రక్షకులుగా వెలసి ఉంటారు. వీరు అన్యాయాన్ని ఎదిరించి జీవన త్యాగం చేసిన దేవతలుగా పూజలందుకుంటున్నారు. అలాంటి ఇద్దరు గ్రామదేవతల విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సమ్మక్క, సారలమ్మలు
విజయనగరంలో పైడితల్లి అమ్మవారు, అనంతపురం బుక్కరాయ సముద్రంలో ముసలమ్మ, పెనుగొండలో కన్యకాపరమేశ్వరి వంటి దేవతలు మనిషిగా జన్మించి ప్రజలకు మేలు చేసి దైవంగా పూజలందుకుంటున్నారు. ఆ కోవకు చెందినవారే సమ్మక్క, సారలమ్మలు. త్వరలో తెలంగాణాలో జరుగనున్న అతిపెద్ద జాతర మేడారం జాతర. ఈ సందర్భంగా సమ్మక్క సారలమ్మల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ సమ్మక్క, సారలమ్మలు?
అన్యాయం, ప్రజావ్యతిరేక పాలన మీద, దోపిడీదారు వ్యవస్థల మీద పోరాటం సాగించిన వారే సమ్మక్క, సారలమ్మలు. అందుకే ప్రజలు వీరిని ఆదిశక్తి స్వరూపాలుగా భావించి ఆరాధిస్తారు. సమ్మక్క, ఆమె కుమార్తె సారలమ్మలు చేసిన పోరాటానికి, త్యాగానికి గుర్తుగా గిరిజనులు జరుపుకునే జాతర మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర.
మేడారం జాతర ఎప్పటి నుంచి?
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందిన మేడారం జాతర ఈ ఏడాది జనవరి 28 నుంచి జనవరి 31 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగనున్నాయి. అయితే మేడారం జాతర సందడి ఇప్పటికే మొదలైంది. ఈ సందర్భంగా ఏ రోజు ఏ ఘట్టం జరుగనుందో చూద్దాం.
మేడారం జాతరలో జరుగనున్న కీలక ఘట్టాల షెడ్యూల్
మహా జాతరకు రెండు వారాల ముందు నుంచే మేడారంలో ఆచార వ్యవహారాలు మొదలవుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఏ రోజు ఏ ఆచారం జరుగనుందో చూద్దాం.
- జనవరి 14 గుడిమెలిగే పండగ:
ఇప్పటికే పూర్తయిన గుడిమెలిగే పండుగ సందర్భంగా దేవతలకు ధూపదీప నైవేద్యాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది.
- జనవరి 21న మండమెలిగే పండగ:
మండమెలిగే పండగ సందర్భంగా మేడారం జాతర విజయవంతం కావాలని కోరుతూ పూజారులు దేవతలను ప్రార్థిస్తారు. ఈ రెండు పండుగలు ముగియడంతోనే మేడారంలో జాతర వాతావరణం తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. అనంతరం వనదేవతలు గద్దెలకు చేరుకునే క్రమం అత్యంత భక్తిశ్రద్ధల మధ్య సాగుతుంది.
- జనవరి 27, మంగళవారం మహబూబాబాద్ జిల్లా నుంచి పగిడిద్దరాజు, కన్నెపల్లి నుంచి జంపన్న మేడారానికి పయనమవుతారు.
- జనవరి 28, బుధవారం కన్నెపల్లి నుంచి సారలమ్మ, కొండాయి నుంచి గోవిందరాజులు, పునుగొండ్ల నుంచి పగిడిద్దరాజు గద్దెలపై కొలువుదీరుతారు.
కీలక ఘట్టం
జనవరి 29 గురువారం చిలకలగుట్ట నుంచి కుంకుమ భరిణె రూపంలో ఉన్న సమ్మక్క దేవతను పూజారులు తీసుకువచ్చి గద్దెపై ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఈ సందర్భంగా భక్తుల పూనకాలు, శివసత్తుల విన్యాసాలతో వనమంతా దద్దరిల్లుతుంది.
బంగారం సమర్పణ
మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మల జాతరలో ప్రధాన అంశం భక్తులు సమర్పించే బంగారం. భక్తులు అమ్మవారికి కానుకగా బెల్లం దిమ్మెలను సమర్పించడాన్ని బంగారం సమర్పించడమని అంటారు. ఈ సందర్భంగా జనవరి 30, శుక్రవారం రోజు భక్తులు సమర్పించే నిలువెత్తు బంగారం అనగా బెల్లం మొక్కులతో గద్దెలు నిండిపోతాయి.
జాతర పరిసమాప్తి
జనవరి 31, శనివారం దేవతల వన ప్రవేశంతో జాతర ముగుస్తుంది. ఫిబ్రవరి 4న నిర్వహించే తిరుగు వారం పండుగతో ఉత్సవాలు అధికారికంగా సమాప్తమవుతాయి.
మేడారం జాతర విశిష్టత
మేడారంలో ప్రతి రెండేళ్లకోసారి ఈ జాతర నిర్వహిస్తారు. 12 వ శతాబ్దంలో జగిత్యాల ప్రాంతంలోని పొలవాస అటవీ క్షేత్రానికి నాయకుడుగా గిరిజన తెగకు చెందిన మేడరాజు వ్యవహరించేవారు. ఒకానొక సమయంలో ఇతనికి అడవిలో ఒక శిశువు దొరికితే ఆమెను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి ఆమెకు సమ్మక్క అని పేరు పెట్టి పెంచుకోసాగాడు.
సమ్మక్క వివాహం
మేడరాజు సమ్మక్కను తన మేనల్లుడైన పగిడిద్దరాజుకు ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తాడు. వీరి సంతానమే సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్నలు. ఒకసారి ప్రతాపరుద్రుడు రాజ్య విస్తరణ కాంక్షతో పొలవాస మీదకు దండెత్తి వచ్చాడు. కాకతీయుల సైన్యం ధాటికి తట్టుకోలేక గిరిజనులు మేడారానికి తరలి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో మేడరాజు తన అల్లుడైన పగిడిద్దరాజుకు ఆశ్రయం ఇచ్చాడు. ఇందుకు ఆగ్రహించిన కాకతీయ చక్రవర్తి మేడారంపై మెరుపుదాడి చేసాడు.
వీరమరణం
వీరోచితంగా పోరాడినప్పటికీ ఈ యుద్ధంలో పగిడిద్దరాజు, నాగులమ్మ, సారలమ్మ భర్త గోవిందరాజు వీరమరణం పొందారు. ఓటమిని జీర్ణించుకోలేని జంపన్న సంపెంగ వాగులో దూకి ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడు. ఆనాటి నుంచి ఆ వాగుకు జంపన్న వాగు అని పేరు వచ్చింది.
సమ్మక్క సారలమ్మల సాహసం
తమ కుటుంబీకులందరూ మరణించినా సమ్మక్క సారలమ్మలు మాత్రం అధైర్యం చెందకుండా కాకతీయుల సైన్యంతో వీరోచితంగా పోరాడారు. ముందుగా సారలమ్మ యుద్ధంలో వీరమరణం పొందింది. తిరుగులేని సాహసాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న సమ్మక్కను నేరుగా ఎదుర్కోవడం కష్టసాధ్యమని భావించిన కాకతీయుల సైన్యం కుట్రతో సమ్మక్కను వెన్నుపోటు పొడిచారు.
కుంకుమ భరిణలో జీవశక్తి
శత్రువులు వెన్నుపోటు పొడవడంతో చివరి క్షణం దాకా పోరాడుతూ, నెత్తురోడుతూ సమ్మక్క చిలుకల గుట్ట పైకి వెళ్ళింది. అక్కడ నాగమల్లి చెట్టు కింద ఒక కుంకుమ భరిణలో తన జీవశక్తిని నిక్షిప్తం చేసి, వెదురుకర్రగా ఆవిర్భవించిందని చారిత్రక కథనం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ జాతరలో సమ్మక్క ప్రతిరూపంగా భావించే కుంకుమ భరిణను పూజారులు చిలుకల గుట్ట నుంచి తీసుకువచ్చి వెదురుకర్రకు అలంకరించడం ప్రధాన ఘట్టం. దీనినే ఆదిఘట్టం అంటారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగగా భావించే మేడారం జాతరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ప్రత్యేక బస్సులు కూడా నడుపుతున్నారు. మరి ఈ మేడారం జాతరకు మనం కూడా వెళ్ళొద్దాం. స్త్రీశక్తి ప్రతీకగా నిలిచిన సమ్మక్క సారలమ్మను మొక్కులు తీర్చుకుందాం.
జై సమ్మక్క! జై జై సారలమ్మ!
