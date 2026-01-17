ETV Bharat / spiritual

పూర్వీకుల ఆశీస్సులు పొందే అరుదైన రోజు- మౌని అమావాస్య ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?

మౌని అమావాస్య విశిష్టత- పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం చేయాల్సిన కర్మలు- దానాలు గురించి మీ కోసం

Mauni Amavasya 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం అమావాస్య తిధికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. నిజానికి అమావాస్య అంటే చెడ్డ రోజు కాదు. అమావాస్య తిధి ఇటు దేవతలకు, అటు పితృ దేవతలకు కూడా శ్రేష్టమైనది. అమావాస్య రోజు పితృ తర్పణాలు, దానధర్మాలు చేస్తే మరణించిన పితరులకు సద్గతులు కలుగుతాయని విశ్వాసం. తద్వారా వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని నమ్మకం. ఒక సంవత్సరంలో 12 అమావాస్యలు ఉంటాయి. ప్రతి అమావాస్య విశిష్టమైనదే! ఈ నెల 18, ఆదివారం అమావాస్య సందర్భంగా రానున్న అమావాస్య విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అమావాస్య చెడ్డదా!
ఒక నెలలో వచ్చే అన్ని రోజులు మంచివే! ప్రతి తిధి విశేషమైనది! అమావాస్య రోజు చంద్రుడు కనిపించడు. సాధారణంగా చంద్రుడు మనః కారకుడని అంటారు. చంద్రుని ప్రభావం మనసుపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. చంద్రుడు గోచరించని అమావాస్య రోజు బుద్ధి చాంచల్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని పెద్దలు చెబుతారు. అంతేకాని అమావాస్య దోషం కాదు. నిజానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అమావాస్య గొప్ప పర్వదినం. జనవరి 18, ఆదివారం మౌని అమావాస్య సందర్భంగా మౌని అమావాస్య అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మౌని అమావాస్య విశిష్టత
'మౌని' అంటే సంస్కృతంలో మౌనంగా ఉండటం అని అర్ధం. ఈ రోజు మౌనవ్రతం పాటించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. మహాశివరాత్రి కి ముందు వచ్చే అమావాస్య కావడంతో దీనికి మరింత ప్రాధాన్యం ఉంది. సాధువులు, యోగులు మౌని అమావాస్యను పవిత్రంగా భావిస్తారు. చంద్రుడు క్షీణ దశలో ఉన్న ఈ సమయంలో మన మాట మీద మనకు నియంత్రణ ఉండదు. అందుకే పొరపాటు మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండడం కోసమే ఈ రోజు మౌనాన్ని ఆశ్రయించమని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. మౌని అమావాస్య రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు పాటించాలో చూద్దాం.

గంగా స్నానం
మౌని అమావాస్య రోజు నదీ స్నానం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అది గంగా స్నానమయితే నిజంగా అమృత ప్రాయమే! మౌని అమావాస్య రోజు ప్రత్యేకించి త్రివేణి సంగమం లోని జలాలు అమృత సమానంగా ఉంటాయి. అందుకే మౌని అమావాస్య రోజు త్రివేణి సంగమం లో స్నానం చేస్తే కోట్ల జన్మల పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పురాణాల ప్రకారం, అమావాస్య రోజున గంగమ్మ తల్లి ఆకాశం నుంచి అమృతం గా మారి కిందికొస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. అందుకే ఈ రోజు గంగా నదిలో కానీ, ప్రవహించే నీటిలో కానీ స్నానం చేయడం ఉత్తమం.

పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం ఈ కర్మలు చేయాలి
మౌని అమావాస్య రోజు పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం, పూర్వీకుల ఆత్మ శాంతి కోసం శ్రాద్ధ కర్మలు, తర్పణాలు చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. నదీతీరాల్లో పిండ ప్రదానం చేయడం వలన పితృ దేవతల ఆత్మలు శాంతించి వంశాభివృద్ధి కలుగజేస్తాయని అంటారు.

ఈ దానాలు శ్రేష్టం
మౌని అమావాస్య రోజు బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేయడం మంచిది. శక్తి ఉన్నవారు గోదానం, భూదానం కూడా చేయవచ్చు. విశేషించి ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు గుమ్మడికాయ దానం ఇవ్వడం ఫలప్రదం. పరమ పవిత్రమైన ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండటం మంచిది. సాయంత్రం సాత్విక ఆహారం తీసుకుని ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ఈ రోజు ఉల్లి వెల్లుల్లి, మాంసాహారం, మద్యపానం నిషిద్ధం.

చొల్లంగి అమావాస్య
ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గోదావరి నది సముద్రంలో కలిసే చోట చొల్లంగి అనే గ్రామం ఉంది. మౌని అమావాస్య రోజు పరమ పవిత్రమైన చొల్లంగి సాగర సంగమం లో స్నానం చేయడం పూర్వ జన్మ సుకృతమని పండితులు చెబుతారు. అందుకే ఈ అమావాస్యను చొల్లంగి అమావాస్య అని కూడా అంటారు.

సన్యాస దీక్ష
ఉత్తరాదిన నాగ సాధువుల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా గంగా తీరంలో నాగ సాధువులు ఎక్కువగా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కొత్తగా నాగ సాధువులుగా చేరేవారికి మౌని అమావాస్య రోజే దీక్షను ఇవ్వడం ఆనవాయితీ!

శని దోషాలు ఇలా పోతాయి
మౌని అమావాస్య రోజు రావి చెట్టు కింద మట్టి ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె కానీ ఆవనూనె కానీ పోసి రెండు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేస్తే ఏలినాటి శనిబాధలు, అర్దాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి బాధలు కూడా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా ఆదివారం, అమావాస్య కలిసి వచ్చిన రోజు కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులు కూడా లభిస్తాయని తంత్ర శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది.

రానున్న మౌని అమావాస్య రోజు మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పిన విధివిధానాలు పాటిద్దాం. సద్గతులు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

