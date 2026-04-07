ప్రళయం నుంచి వేదాలను కాపాడిన మత్స్యావతారం- మత్స్య జయంతి రోజు ఇలా పూజిస్తే సంపూర్ణ శుభ ఫలితాలు మీవే!
శ్రీ మహా విష్ణువు ధర్మసంస్థాపన కోసం స్వీకరించిన అవతారాల్లో మొదటి అవతారం మత్స్యావతారం- ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది మత్స్యజయంతి ఎప్పుడు వచ్చింది? మత్స్యజయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
Published : April 7, 2026 at 12:37 AM IST
Matsya Jayanti 2026 : శ్రీ మహా విష్ణువు ధర్మసంస్థాపన కోసం స్వీకరించిన అవతారాల్లో మొదటి అవతారం మత్స్యావతారం. పురాణాల ప్రకారం సృష్టి పరిణామం చెందే క్రమంలో అవతరించిన మత్స్యావతారం జలావిర్భావానికి సంకేతంగా చెబుతారు. శ్రీ మహావిష్ణువు మత్స్యావతారం ధరించిన చైత్ర బహుళ పంచమిని మత్స్యజయంతిగా జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది మత్స్యజయంతి ఎప్పుడు వచ్చింది? మత్స్యజయంతి ఎలా జరుపుకోవాలి? అనే అంశాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మత్స్య జయంతి ఎప్పుడు?
ఏప్రిల్ 7, మంగళవారం చైత్ర బహుళ పంచమి తిథి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున మత్స్యజయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
శ్రీహరి మత్స్యావతారం వెనుక పురాణగాథ
సృష్టి ఆరంభానికి పూర్వం సోమకుడనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ వద్ద ఉన్న వేదాలు అపహరించి, సముద్రంలో దాక్కున్నాడు. దాంతో బ్రహ్మ సృష్టి కార్యానికి ఆటంకం ఏర్పడింది. అప్పుడు బ్రహ్మ దేవుడు వెళ్లి విష్ణువుతో మొరపెట్టుకున్నాడు. అంతట శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మకు అభయమిచ్చి మత్స్యావతారం ధరించి సముద్ర గర్భంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ దాక్కున్న సోమకుని సంహరించి, తన నాలుగు చేతులతో నాలుగు వేదాలు తీసుకువచ్చి బ్రహ్మకు అప్పజెప్పాడు. శ్రీహరి మత్స్యావతారం ధరించడం వెనుక ఉన్న పురాణ గాథ ఇది.
మరో కథనం
పురాణాల్లో మత్స్యజయంతికి సంబంధించి మరో కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది. వరాహకల్పంలో ద్రవిడ దేశంలో సత్యవ్రతుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు ధర్మాత్ముడు, విష్ణు భక్తుడు. ఒకరోజు అతను కృతమాలా నదిలో స్నానం చేసి, సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇస్తుండగా ఆయన దోసిట్లో చేపపిల్ల పడింది. రాజు దానిని నీటిలోనికి జారవిడిచాడు. మళ్లీ నీటిని దోసిలిలోకి తీసుకున్నప్పుడు చేతిలోనికి చేప వచ్చి ఈ విధంగా పలికింది "రాజా ! నేను ఇక్కడే ఉంటే పెద్ద చేపలు తినేస్తాయి, దయచేసి నన్ను రక్షించు" అని ప్రార్ధించింది.
చేపను రక్షించిన సత్యవ్రతుడు
సత్యవ్రతుడు ఎంతో కరుణతో ఆ చేపపిల్లని తన కమండంలో వేశాడు. మరుసటి రోజుకి ఆ చేప పిల్ల ఆ కమండలం పట్టనంత పెద్దది అయ్యింది. అప్పుడు రాజు దానిని చెరువులో వదిలిపెట్టాడు. ఆ మరుసటి రోజుకి ఆ చేపపిల్లకి చెరువు కూడా సరిపోలేదు. ఇక చివరకు రాజు ఆ చేపపిల్లని సముద్రంలో విడిచిపెట్టాడు.
రెండు లక్షల యోజనాల ప్రమాణం
సత్యవ్రతుడు సముద్రంలో విడిచిన చేప పిల్ల మరుసటి రోజు రెండు లక్షల యోజనాల ప్రమాణానికి పెరిగిపోయింది. అప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురైన రాజు 'స్వామి! నీవెవరు?' అని ప్రశ్నించగా, ఆ మీనం రాజుతో 'రాజా! నేను శ్రీమన్నారాయణుడిని! ఏడు రోజుల్లో రానున్న ప్రళయంలో సకల జీవకోటి నశిస్తుంది. కాబట్టి వేదాలు, విద్యలు, బీజాలు, నాకు, బ్రహ్మకు నీ రక్షణ అవసరం. ఈ సమీపంలోనే సప్త రుషులతో కూడిన నావ ఉంటుంది. ఈ సముద్ర జలాలపై తేలుతూ అనంతుడనే సర్పం ఇక్కడకు చేరుతుంది. నీవు ఆ సర్పాన్ని తాడుగా చేసుకుని ఆ నావను నా కొమ్ముకు కట్టెయ్యి!' అని చెప్పింది.
వేదాలకు రక్షణ
సత్యవ్రతుడు ఆ మీన రూపంలో ఉన్న విష్ణువు చెప్పినట్లే చేశాడు. అప్పుడు ప్రళయం నుంచి వేదాలతో పాటు అంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఆ విధంగా వేదాలను మీన రూపంలో శ్రీహరి రక్షించిన రోజును మత్స్యజయంతిగా జరుపుకుంటున్నాం.
దక్షిణావర్త శంఖం ఆవిర్భావం
విష్ణుమూర్తి మత్స్యావతారంలో సోమకుని సంహరించే సమయంలో పరమ పవిత్రమైన దక్షిణావర్త శంఖం వెలువడింది. ఆ సమయంలో శ్రీమన్నారాయణుడు దక్షిణావర్త శంఖాన్ని తాను ఉంచుకుని, వేదాలు బ్రహ్మకు అప్పజెప్పుతాడు. ఆనాటి నుంచి చైత్ర శుద్ధ పంచమి రోజును మత్స్య జయంతి జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా మారింది.
మత్స్య జయంతి పూజా విధానం
మత్స్యజయంతి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి ఇంటిని, పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. పసుపు రాసిన పీటకు కుంకుమ బొట్లు పెట్టి అలంకరించుకోవాలి. అనంతరం శ్రీహరి మత్స్యావతారము చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేసి, తులసి దళాలతో, అక్షింతలతో శ్రీహరిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. శ్రీహరికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. కర్పూర నీరాజనాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం శ్రీహరి మత్స్యావతార కథను చదువుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉంటే మంచిది.
ఈ దానాలు శ్రేష్ఠం!
మత్స్య జయంతి రోజు బ్రాహ్మణులకు గోదానం, భూదానం, అన్నదానం చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు ఒక్క బ్రాహ్మణునికి అన్నదానం చేసినా కాశీలో గంగాతీరంలో లక్షమంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేసిన ఫలం దక్కుతుంది. రానున్న మత్స్య జయంతి రోజు మనం కూడా శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.