ETV Bharat / spiritual

శ్రవణం నుంచి ధనిష్ఠలోకి కుజ సంచారం- ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!

ఫిబ్రవరి 19 నుంచి శ్రవణ నక్షత్రం నుంచి ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్న కుజుడు- ఆ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

Mars Transit Shravana To Dhanishta
Mars Transit Shravana To Dhanishta (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 4:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Mars Transit Which Zodiac Benfits : నవగ్రహాల్లో కుజుని అంగారకుడని, అరుణ గ్రహమని అంటారు. కుజ గ్రహం ఎరుపు రంగులో ఉండడం వల్ల ఈ గ్రహానికి అరుణ గ్రహమని పేరు వచ్చింది. కుజుడు మేషం, వృశ్చిక రాశులకు అధిపతి. సాధారణంగా గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఈ రాశుల తమ గమనంలో భాగంగా వివిధ నక్షత్రాల్లో కూడా సంచరిస్తుంటాయి. ఈ సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 19 నుంచి కుజుడు శ్రవణ నక్షత్రం నుంచి ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. కుజుని ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలుగనున్నాయి. ఆ రాశులేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఈ 5 రాశులకు శుభయోగాలు
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ సంచారం చాలా కీలకమైనది. ఈ ప్రభావం ఇతర రాశులపై కూడా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కుజుడు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో ప్రవేశించడం వల్ల ముఖ్యంగా 5 రాశులకు శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. ఆ రాశులేమిటో చూద్దాం.

సింహరాశి
కుజుని నక్షత్ర మార్పు వల్ల సింహ రాశి వారు బాగా లాభ పడనున్నారు. ఈ సమయంలో వీరు వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా తిరుగులేని విజయాలు సొంతం చేసుకోనున్నారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అధికార యోగం పడుతుంది. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. విదేశీయానం సూచన కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయడం శుభప్రదం.

వృశ్చిక రాశి
కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచార మార్పు వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. కీలక ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీ సమర్థతకు, ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. జనాదరణ, పరపతి పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు గతంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢపడుతుంది. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో స్రుబ్రహమణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్సు నిస్తుంది.

మేష రాశి
కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచార మార్పు మేష రాశి వారికి శుభాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుతాయి. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ వనరుల నుంచి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. రావాల్సిన బకాయిలు అందుతాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులకు మంచి రాబడి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో నవగ్రహాల్లో కుజునికి పూజ జరిపించుకోవడం వల్ల శుభాలు చేకూరుతాయి.

మకర రాశి
కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచార మార్పు వల్ల లాభ పడనున్న మరొక రాశి మకర రాశి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ఆలోచించే వారు మంచి అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వ్యాపారులు వ్యూహాత్మకమైన నిర్ణయాలతో అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. దేశ, విదేశాల్లో ప్రయాణాలు చేస్తారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు దుర్గాదేవిని ఆరాధించడం శుభకరం.

కర్కాటక రాశి
కుజ గ్రహ నక్షత్ర సంచార మార్పు వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి మేలు జరుగనుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కొత్త పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలొస్తాయి. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్​కు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు రానున్నాయి. ఆర్థిక పరంగా మెరుగైన ఫలితాలు పొందుతారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్య ధోరణితో కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆస్తి సంబంధిత వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు నాగప్రతిష్ఠకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకోవడం శ్రేయస్కరం. జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని అనుసరించి గ్రహాల గమనం ఆధారంగా సూచించే ఈ ఫలితాలు జనబాహుళ్యానికి సంబంధించినవి మాత్రమే! కచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాలను అనుసరించడం మంచిది.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

MARS TRANSIT WHEN
SHRAVANA TO DHANISHTA WHEN
MARS TRANSIT 2026
MARS TRANSIT ZODIAC BENFITS
MARS TRANSIT WHICH ZODIAC BENFITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.