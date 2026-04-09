చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు- ఒక్కసారి దర్శిస్తే జన్మధన్యం!

మార్కాపురంలోని చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యం కలిగిన క్షేత్రం- ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడసేవ ప్రత్యేకత ఇదే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 9, 2026 at 4:00 AM IST

Chennakesava Swamy Brahmotsavam : చెన్న కేశవుడు అంటే విష్ణువు అని అర్ధం. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటకలో కూడా చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మార్కాపురంలో వెలసి ఉంది. విజయనగర రాజుల చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యంగా ఈ ఆలయం నిలుస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ క్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 9, గురువారం గరుడ సేవ సందర్భంగా మార్కాపురం చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చెన్నకేశవ స్వామి ఎవరు?
శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమే చెన్న కేశవ స్వామి. 'చెన్ను' అంటే 'అందం' అని అర్ధం. చెన్నకేశవ స్వామి అంటే అందమైన స్వామి అని అర్ధం. తెలుగునాట మార్కాపురంలో ప్రసిద్ధమైన చెన్నకేశవస్వామి ఆలయం ఉంది.

ఆలయ చరిత్ర
మార్కాపురం చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం విజయనగర రాజుల చరిత్రకు అద్దం పడుతుంది. క్రీ. శ. 1405 నుంచి 1459 మధ్యకాలంలో విజయనగర చక్రవర్తుల ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. నెల్లూరు సీమను పరిపాలించిన సిద్దిరాజు తిమ్మ రాజయ్య శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారి ఆదేశం మేరకు మార్కాపురంలో శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆలయంలోని గర్భాలయం అంతరాలయం, మధ్య రంగ మండపాలు, మహాద్వారం నిర్మాణం, గర్భగుడిపై విమాన గోపుర నిర్మాణాలు ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరిగాయి. 1529 లో అచ్యుత దేవరాయలు మిగిలిన ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసాడు.

మహా కుంభాభిషేకం
1929 లో లింగరాజు అనే భక్తుడు ఆలయ గోపురాన్ని నిర్మించాడు. 1936 లో శ్రీరంగం శ్రీనివాస మమలై జియ్యరు స్వామి గోపుర కలశ స్థాపన, మహా కుంభాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు.

అద్భుత శిల్పకళా వైభవం
చెన్న కేశవుని ఆలయంలో కనిపించే అద్భుతమైన శిల్పకళా వైభవం ఆనాటి శిల్పుల నైపుణ్యానికి అద్దం పడుతుంది. మానవ శరీరానికి ప్రతీకగా 9 అంతస్థులతో, 9 గవాక్షాలతో నిర్మించిన అతి సుందరమైన గాలిగోపురం ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత.

అన్నదమ్ముల స్తంభాలు
ఇద్దరు అన్నదమ్ములైన శిల్పులు ఒకరినొకరు చూసుకోకుండా వారి మధ్యలో తెర కట్టి చెక్కిన శిల్పాలు అచ్చం ఒకేలా ఉండి ఆశ్యర్యపరుస్తాయి. అలాగే ఇక్కడి అన్నదమ్ముల స్తంభాల మీద చెక్కి ఉన్న శిల్పాలు జీవకళ ఉట్టిపడేలా ఉంటాయి. ఆలయంలో ఉన్న మొత్తం 40 స్తంభాలు సకల ప్రాణి సమూహాలకు చిహ్నాలుగా ఉంటాయి.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో చెన్నకేశవ స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. చెన్నకేశవ స్వామి చతుర్భుజాలలో శంఖం, చక్రం, గదలతో పాటు ఎడమ చేతిలో శేష చక్రంతో ఉండడం విశేషం. భక్తులు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే స్వామిగా, భక్తులకు కొంగు బంగారమైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీలక్ష్మి చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం దక్షిణ భారతంలోనే భక్తుల పాలిట వరప్రదాయినిగా కీర్తిప్రతిష్టలు సంపాదించింది. ధనుర్మాసంలో సూర్యకిరణాలు గర్భాలయంలోని స్వామివారి మూలవిరాట్ ను ఆపాదమస్తకం అభిషేకించడం ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత!

పూజోత్సవాలు
చెన్నకేశవ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ త్రికాల పూజలు వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయంలో జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో 14 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ధ్వజారోహణంతో మొదలయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఏప్రిల్ 9, గురువారం గురువారం గరుడ వాహన సేవ అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. 10 వ తేదీన గజవాహనం, 11 న సాయంత్రం రథోత్సవం జరగనున్నాయి. అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 13 వ తేదీ జరిగే ధ్వజావరోహణంతో ముగుస్తాయి. అలాగే స్వామివారికి ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో నిర్వహించే వసంతోత్సవం, ఉంజల్ సేవ కూడా నిర్వహించనున్నారు.

బ్రహ్మోత్సవ శోభ
ఇటీవల చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో 8 కోట్ల వ్యయంతో నాలుగు ప్రాకారాలకు రాజగోపురాలను నిర్మించారు. అలాగే నూతన ధ్వజస్తంభం, రాజగోపురాలకు కలశాలు కూడా ఏర్పాటు చేసారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తులకు ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా అలరిస్తున్నాయి.

చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు వీక్షించడానికి మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. చెన్నకేశవ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

