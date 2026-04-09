మార్కండేయుని చిరంజీవి చేసిన 'మృత్యు వినాశిని' తీర్థం- ఎక్కడుందో తెలుసా?

అల్పాయుష్కుడిగా జన్మించిన మార్కండేయుడు- శివభక్తితో మృత్యువును జయించి చిరంజీవిగా మారిన వైనం- దీర్ఘాయుష్షుకు కారణమైన మృత్యు వినాశిని తీర్థం క్షేత్ర విశేషాలు మీ కోసం!

Published : April 9, 2026 at 5:00 AM IST

Mrityu Vinashini Theertham : సప్త చిరంజీవుల్లో ఒకరైన మార్కండేయుడు జన్మతః అల్పాయుష్కుడు. కానీ తన పట్టుదలతో, శివభక్తితో తపస్సు ఆచరించి చిరంజీవిగా వరం పొందాడు. అలాంటి మార్కండేయుడు స్నానం ఆచరించి చిరంజీవిగా వర్ధిల్లిన తీర్థం ఎక్కడుందో తెలుసా? ఈ కథనంలో మార్కండేయుని చిరజీవిని చేసిన మృత్యువినాశిని తీర్థం వెలసి ఉన్న క్షేత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

ఎవరీ మార్కండేయుడు?
మృత్యువును జయించిన చిరంజీవిగా మార్కండేయ మహర్షి ప్రసిద్ధి చెందిన పురాణం పురుషుడు. మార్కండేయుడు మృకండు మహర్షి, మరుద్వతిల కుమారుడు. మార్కండేయుడు మహా శివ భక్తుడు. అనునిత్యం పరమశివుడిని పూజించేవాడు. ఆ స్వామి సేవలో, ఆ స్వామి నామ స్మరణలో మునిగి తేలేవాడు. అలాంటి మార్కండేయుడు అల్పాయుష్కుడుగా జన్మించాడు. తనకు కేవలం 16 ఏళ్ల ఆయుష్షు మాత్రమే ఉందన్న విషయం తల్లి ద్వారా గ్రహించిన మార్కండేయుడు శివుని గురించి తపస్సు చేసుకోవడానికి ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోతాడు.

మార్కండేయునిపై యమపాశం
నారదుని ఆశీర్వాదంతో శివుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు. శివపూజలో ఏళ్లు గడిచి పోయి మార్కండేయుని ఆయుర్దాయం తీరే రోజు వచ్చింది. యమధర్మరాజు మార్కండేయుని ప్రాణాలు తీసుకెళ్లడానికి పాశాలతో వచ్చాడు. యముని పాశాలకు భీతి చెందిన మార్కండేయుడు తాను పూజిస్తున్న శివలింగాన్ని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. యముడు విసిరిన పాశం బాల మార్కండేయునితో పాటు, అతడు ఆలింగనం చేసుకున్న శివుని కూడా చుట్టుకుంటుంది.

పరమశివుని ఆగ్రహం
ఓ వైపు తన భక్తుని హింసిస్తున్నాడన్న ఆగ్రహంతో పాటు యముడు తన మీదకే పాశం విసిరాడన్న కోపంతో పరమేశ్వరుడు యమధర్మరాజు పైకి తన త్రిశూలాన్ని విసిరాడు. శివుని త్రిశూలం యమధర్మరాజును ముల్లోకాలు తరమ సాగింది. చివరకు దేవతల ప్రార్ధనతో శాంతించిన శివుడు యముని క్షమించి విడిచి పెడతాడు. తన భక్తుల జోలికి రావద్దని యముని కఠినంగా ఆదేశించాడు. బాల మార్కండేయుని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుని 'ఇకనుంచి నీవు చిరంజీవిగా వర్ధిల్లుతావని' ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ భోళాశంకరుడు.

మృత్యు వినాశిని తీర్థం
మార్కండేయుడు మృత్యువు నుంచి బయట పడి చిరంజీవిగా మారడానికి మృత్యు వినాశిని అనే తీర్థంలో స్నానమాచరించడం కూడా ఒక కారణమని 'తిరుప్పేర్ నగర్' స్థలపురాణం చెబుతోంది.

'తిరుప్పేర్ నగర్ ఎక్కడుంది?
108 దివ్య తిరుపతులలో ఒకటైన 'తిరుప్పేర్ నగర్' క్షేత్రాన్ని 'బృహత్పురి' అని కూడా పిలుస్తారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరుచిరాపల్లి నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం వెలసి ఉంది. శ్రీ మహావిష్ణువు ఇక్కడ 'అప్పకుడత్తాన్' పేరుతోను, అమ్మవారు కమలవల్లీ తాయారు పేరుతో పూజాభిషేకాలు అందుకుంటున్నారు.

శ్రీ వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రం
నాలాయిర దివ్య ప్రబంధంలో 12 మంది ఆళ్వార్ సంతులు స్తుతించిన విష్ణు దేవాలయాలలో ఇది ఒకటి. ఈ దేవాలయం కావేరి నది తీరాన ఉంది. ఇది కావేరి నది తీరంలో ఉన్న ఐదు పంచరంగ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. తిరుప్పేర్ నగర్ భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది.

'అప్పకుడత్తాన్ పేరు ఇలా వచ్చింది
ఇక్కడ వెలసిన పెరుమాళ్ కు 'అప్పాలు' అంటే చాలా ఇష్టమట! అందువల్లనే ఆయనకి ఆ పేరు వచ్చిందని అంటారు. ఇక్కడి మృత్యు వినాశిని తీర్థంలోనే మార్కండేయుడు స్నానమాచరించి దీర్ఘాయువును పొందాడని చెబుతారు. ఇక్కడ స్వామి వారు పరాశర మహర్షికి ప్రత్యక్ష దర్శనం ఇచ్చాడని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

దీర్ఘాయుష్షు కలిగించే మృత్యు వినాశిని తీర్థం
మార్కండేయుడు స్నానమాచరించి చిరంజీవిగా మారిన ఈ తీర్థంలో స్నానమాచరిస్తే అపమృత్యు దోషాలు, అకాల మృత్యు దోషాలు తొలగి దీర్ఘాయుష్షు కలుగుతుందని విశ్వాసం.

మనం కూడా తిరుప్పేర్ నగర్ క్షేత్రాన్ని దర్శించి తరిద్దాం.

ఓం నమో నారాయణాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

