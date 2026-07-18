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తిరుమలలో మరీచి మహర్షి జయంతి వేడుకలు- వైఖానస సంప్రదాయ రూపకర్త విశిష్టత మీకు తెలుసా?

ఆగమ సంప్రదాయానికి మూలపురుషుడు మరీచి మహర్షి - తిరుమల శ్రీవారి పూజా విధానాలకు విమానార్చన కల్పం గ్రంథాన్ని రచించిన మహర్షి జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం

Marichi Maharshi Jayanthi 2026
Marichi Maharshi Jayanthi 2026 (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 4:01 AM IST

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Marichi Maharshi Jayanthi 2026: మరీచి మహర్షి బ్రహ్మదేవుని మానసపుత్రుడు. హిందూ పురాణాలలో పేర్కొన్న సప్తర్షులలో ఒకరు. ‘మరీచి’ అనగా కాంతి పుంజము లేదా కాంతి రేఖ అని అర్థం. ఈయన వైఖానస ఆగమానికి, వేదాంతానికి మూలపురుషులలో ఒకరు. జులై 18, శనివారం మరీచి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా ఆయన జీవితంలో ముఖ్య విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరి మరీచి మహర్షి?
త్రిమూర్తులలో ఒకరైన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సృష్టి కార్యంలో తనకు సహాయం చేయడానికి శక్తి సంపన్నులగు 10 మంది ప్రజాపతులను తన మానసిక సంకల్పంతో సృష్టించాడు. అందులో 9 మంది బ్రహ్మ శరీరం నుంచి ఉద్భవించగా ఒకరు మాత్రం బ్రహ్మ మానసం నుంచి ఉద్భవించారు. అలా బ్రహ్మ మానసం నుంచి ఉద్భవించిన మహర్షే మరీచి మహర్షి! వారిలో ఒకరు.

యుగపురుషుడు
మరీచి మహర్షి ఎన్నో యుగాల నుంచి ఉన్నట్లుగా పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. మహాభారతంలో, బ్రహ్మాండ పురాణము తదితర పురాణాలలో కూడా మరీచి మహర్షి ప్రస్తావన ఉంది. కృత యుగంలో ధ్రువునికి తపస్సు చేయమని సలహా ఇచ్చినవాడు మరీచి. అలాగే ద్వాపర యుగంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉన్న సమయంలో మరీచి మహర్షి దర్శనమిచ్చినట్టుగా కూడా మహాభారతంలో వివరించి ఉంది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని పుష్కర్ ప్రాంతంలో మరీచి మహర్షి బ్రహ్మదేవుని గురించి తపస్సు చేసినట్టు ఆధారాలున్నాయి.

వివాహం - సంతానం
మరీచి మహర్షి కర్దమ ప్రజాపతి కుమార్తె 'కళ' అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి కలిగిన సంతానమే కశ్యప ప్రజాపతి. తరువాత కొంతకాలానికి వారికి 'పూర్ణిమ' అనే కన్య కూడా జన్మించింది. కశ్యప ప్రజాపతి ద్వారానే దేవతలు, దానవులు, మనుషులు మరియు సమస్త జీవరాశి ఉద్భవించాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి.

మరీచి మహర్షి జయంతి ఎప్పుడు
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పూర్వ ఫల్గుణి అంటే పుబ్బ నక్షత్రం మరీచి మహర్షి తిరు నక్షత్రం. ఈ ఏడాది జులై 18, శనివారం రోజు మరీచి మహర్షి జయంతి జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ రోజున తిరుమలలో మరీచి మహర్షి జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.

వైఖానస సంప్రదాయ రూపకర్త
వైఖానస సంప్రదాయంలో పూజా విధానాలకు, ఆరాధనలకు అత్యంత ప్రామాణికమైన విమానార్చన కల్పం అనే గ్రంథాన్ని మరీచి మహర్షి రచించారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే పూజా విధులు, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ ఈ గ్రంథం ఆధారంగానే జరుగుతాయి.

తిరుమలలో మరీచి మహర్షి జయంతి వేడుకలు ఇలా!
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం శ్రీ మరీచి మహర్షి జయంతి కార్యక్రమం తిరుమల ఆస్థాన మండపంలో ఘనంగా జరుగుతుంది. టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు, శ్రీ వైఖానస దివ్య సిద్ధాంత వివర్ధిని సభ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా స్వామి, అమ్మవార్ల చిత్ర పటాలకు, మరీచి మహర్షి చిత్ర పటానికి పుష్పాంజలి, మంగళ హారతులు సమర్పిస్తారు. అనంతరం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పెద్దలు మరీచి మహర్షి విశిష్టతను గురించి వివరిస్తారు.

శ్రీవారి సేవలకు ఈ గ్రంథమే ప్రామాణికం
వైఖానస శాస్త్రానికి మూలపురుషుడైన శ్రీ విఖనస మహర్షి శిష్యుడైన శ్రీ మరీచి మహర్షి విమానార్చన కల్పం అనే గ్రంథాన్ని రచించారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే పూజాదికాలు, వివిధ సేవలు, ఆరాధనలు, విధి విధానాలకు ఈ గ్రంథమే ప్రామాణికం. తిరుమలలో ప్రతి మంగళవారం శ్రీవారికి నిర్వహించే అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ ఈ గ్రంథంలో పేర్కొన్న విధంగానే నేటికీ నిర్వహించడం విశేషం. తిరుమలలో జులై 18, శనివారం జరగనున్న మరీచి మహర్షి జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి మనం కూడా తిరుమల తరలి వెళ్దాం. శ్రీనివాసుని అనుగ్రహంతో పాటు మరీచి మహర్షి ఆశీస్సులను కూడా పొందుదాం.

ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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