శ్రావణ శుక్రవారాల కంటే శక్తిమంతమా? మార్గశిర గురువారం వ్రతం వెనుక దాగి ఉన్న అద్భుత మహిమ ఇదే!
మార్గశిర లక్ష్మీవార వ్రతం విశిష్టత మీకోసం!
Published : November 27, 2025 at 2:50 AM IST
Margasira Thursday Puja : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ మాసం లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు విశిష్టమైనది. ముఖ్యంగా శ్రావణ శుక్రవారాల్లో లక్ష్మీదేవిని విశేషంగా ఆరాధిస్తుంటారు. కానీ మాసాలకు శీర్షమైన మార్గశిర మాసంలో గురువారాల్లో చేసే ఒక అద్భుత వ్రతంతో లక్ష్మీకటాక్షం సులువుగా పొందవచ్చు. ఈ సందర్భంగా మార్గశిర గురువారం వ్రతం ఎలా ఆచరించాలి? ఈ వ్రతఫలం ఎలాంటిది? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కోటి శుభాల మార్గశీర్షం
దట్టమైన మంచు కమ్ముకుని ఉండే హేమంత ఋతువులో మార్గశీర్ష మాసంలో వచ్చే గురువారాల్లో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే కోటి శుభాలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మార్గశీర్షం మాసంలో లక్ష్మీకళతో లోగిళ్లన్నీ కళకళలాడుతుంటాయి. లక్ష్మీస్తోత్రాలతో, సహస్రనామాలతో తెలుగు లోగిళ్లు మారుమ్రోగుతుంటాయి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతిపాత్రమైన ఈ మాసం ఆయన సతీమణి మహాలక్ష్మికి కూడా ప్రీతికరమైనదే!
మార్గశిర గురువార వ్రతంతో అష్టలక్ష్మి వైభవం
ఈ మాసంలో వచ్చే మొదటి గురువారం నుంచి ఐదు వారాలపాటు తనను నియమనిష్ఠలతో కొలిచిన వారికి ఆ కనకమహాలక్ష్మి కోరిన వరాలను ప్రసాదిస్తుందని నమ్మకం. మార్గశిర మాసంలో మహాలక్ష్మిని ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానిస్తారో, పూజిస్తారో సంవత్సరంలోని మిగిలిన పదకొండు మాసాల్లోనూ వారికి అష్టలక్ష్మీవైభవం సమకూరుతుందని శాస్త్రవచనం. మార్గశిర గురువారం వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో చూద్దాం.
మార్గశిర గురువార వ్రత విధానం
లక్ష్మీదేవి కరుణాకటాక్షాలు పొందాలనుకునేవారంతా మార్గశిరంలో వచ్చే 5 గురువారాల్లో లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. ఈ మాసంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోదగింది లక్ష్మీవార వ్రతమే. దీన్నే కొందరు గురువార లక్ష్మీపూజ అని, లక్ష్మీదేవి నోము అని పిలుస్తారు.
ఐదువారాల అద్భుత వ్రతం!
మార్గశిర లక్ష్మీపూజ ఐదు గురువారాలు చేయాల్సిన ఐశ్వర్య వ్రతం. ఒకవేళ మార్గశిర మాసంలో నాలుగు గురువారాలు మాత్రమే ఉంటే, ఐదో వారంగా పుష్యమాసం తొలి గురువారం నాడు కూడా నోము నోచుకోవాలి.
వ్రత విధానం
మార్గశిర గురువార వ్రతం ఆచరించే వారు ముందుగా ప్రాతఃకాలాన నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ఇంటి ముంగిట రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దాలి. లక్ష్మీదేవి ప్రతిమను పూజా మందిరంలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. లక్ష్మీదేవిని రంగురంగు పూలతో, కలువ పూలతో మారేడు దళాలతో అలంకరించాలి. ముందుగా ఒక తమలపాకులో పసుపు గణపతిని చేసుకోవాలి. ఈ గణపతికి షోడశనామాలతో పూజించి చిన్న బెల్లం ముక్క నైవేద్యంగా పెట్టి హారతి ఇవ్వాలి.
మహాలక్ష్మి షోడశోపచార పూజఠ
విఘ్నేశ్వరార్చన అనంతరం మహాలక్ష్మికి షోడశోపచార పూజ నిష్ఠగా నిర్వహించాలి. అమ్మవారికి ఆసనం, పాద్యం, అర్ఘ్యం, ఆచమనీయం, శుద్ధోదక స్నానం, వస్త్రం, చామరం, చందనం, ఆభరణం, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, తాంబూలాదులు, కర్పూరనీరాజనాన్ని యథావిధిగా సమర్పించాలి. అనంతరం కనకధారా స్తోత్రం చదువుకోవాలి. తరువాత అష్టోత్తర శతనామావళి పూజ చేసి, మహానైవేద్యం సమర్పించాలి. నైవేద్యానంతరం మార్గశిర లక్ష్మీవారవ్రత కథ చెప్పుకుని అక్షతలు శిరసున ధరించాలి.
ఒక్కోవారం ఒక్కో నైవేద్యం
మార్గశిర గురువార వ్రతంలో అమ్మవారికి సమర్పించే మహానైవేద్యం విషయంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పెద్దలు చెబుతారు. ప్రతివారం ఒకే నైవేద్యం పెట్టకూడదు. అలాగే మన ఇష్టం వచ్చిన నైవేద్యం కూడా పెట్టకూడదు. మార్గశిర లక్ష్మీవార వ్రతంలో అమ్మవారికి ఎలాంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలనే విషయం శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది. ఆ ప్రకారంగా నివేదిస్తేనే వ్రతఫలం దక్కుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆ నైవేద్యాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
- తొలి గురువారం అమ్మవారు పుట్టినవారంగా ప్రఖ్యాతమైంది. కాబట్టి ఈ రోజు నోము సందర్భంగా పులగం నివేదన చేయాలి.
- రెండో వారం అట్లు ,తిమ్మనం అమ్మవారికి నివేదించాలి.
- మూడో వారం అప్పాలు, పరమాన్నం నివేదించాలి.
- నాలుగోవారం అమ్మవారికి చిత్రాన్నం, గారెలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
- ఐదో వారం అమ్మవారికి పూర్ణం బూరెలను నివేదించాలి.
తాంబూల దానం
మార్గశిర గురువార వ్రతంలో చివరి రోజైన ఐదో రోజు ఐదుగురు ముత్తయిదువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారికి స్వయంగా వండి వడ్డించాలి. అనంతరం దక్షిణ తాంబూలాదులిచ్చి వారి ఆశీస్సులు పొందాలి. దీంతో మార్గశిర లక్ష్మీవ్రతం పూర్తయినట్టే.
ఉద్యాపన లేని వ్రతం
శ్రావణ మాసంలో చేసే మంగళగౌరీవ్రతం మాదిరిగా గురువార వ్రతంలో పూజ పూర్తయ్యాక ఉద్యాపన చెప్పే విధానం ఈ నోములో ఉండదు. ఎందుకంటే మన ఇంట్లోసౌభాగ్యలక్ష్మి నిత్యం విలసిల్లేందుకే ఈ పద్ధతిని పాటించాలనేది పండితుల ఉవాచ.
ఈ నియమనిష్ఠలు తప్పనిసరి
మార్గశిర గురువార వ్రతం ఆచరించే వారు కొన్ని నియమాలు తప్పకుండా పాటించాలి. ఈ నోము అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నియమంగా ఆచరించాల్సిన గొప్ప నోము. నోము నోచుకునే స్త్రీలు ఆయా లక్ష్మీవారాల్లో శుచిగా ఉండాలి. తలకు నూనె రాయడం, జుట్టు దువ్వుకోవడం, చిక్కులు తీసుకోవడం నిషిద్ధం. తొలిసంధ్య, మలిసంధ్యల్లో నిదురపోకూడదు. అసత్యాలు చెప్పరాదు. నియమనిష్ఠలతో, భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారి ఇంట ఐశ్వర్యదేవత వరాలు కురిపించి విజయాలను చేకూరుస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా మార్గశిర గురువార వ్రతాన్ని ఆచరించి సిరి సంపదలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.