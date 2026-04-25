600 ఏళ్ల చరిత్ర గల పుణ్య క్షేత్రం- పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి- మన్యంకొండ శ్రీనివాసుడి మహిమలు ఇవే!

తెలంగాణలోని మహబూబ్​నగర్ సమీపంలో ఉన్న మన్యంకొండ శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం విశేషాలు- పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం- ఇక్కడ స్వామిని దర్శిస్తే తిరుమల దర్శన ఫలితం లభిస్తుందని విశ్వాసం!

Published : April 25, 2026 at 2:44 AM IST

Manyamkonda Lakshmi Venkateswara Swamy Temple: మన్యంకొండ తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ వేంకటేశ్వర స్వామి పుణ్యక్షేత్రం. "పేదల తిరుపతి" అని పిలిచే ఈ క్షేత్రం మహబూబ్ నగర్ నుంచి 17 కిమీ దూరంలో రాయచూరు మార్గంలో ఉంది. సుమారు 600 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి కొలువై ఉన్నారు. కొండపైన స్వామి వారు, దిగువన అలివేలు మంగతాయారు దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ కథనంలో మన్యంకొండ శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణ తిరుపతిగా!
కలియుగ వైకుంఠంగా, తెలంగాణ తిరుపతిగా ఖ్యాతి చెందిన మన్యంకొండ శ్రీలక్ష్మి వేంకటేశ్వర స్వామి వారి క్షేత్రం కొలిచిన వారి కొంగు బంగారమై విరాజిల్లుతోంది. ఆర్ధిక స్థోమత లేక తిరుపతి వరకు వెళ్లలేనివారు మన్యంకొండ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుంకుంటే తిరుపతి వెంకన్నను దర్శించిన ఫలితం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

తిరుమల తరహాలో కొండపై వెలసిన వెంకన్న
తిరుమలలో మాదిరిగానే మన్యంకొండలో కూడా వేంకటేశ్వర స్వామి గుట్టపై కొలువుదీరి ఉండగా, గుట్ట కింద అలమేలు మంగతాయారు కొలువై ఉన్నారు. ఈ దేవస్థానం సమీపంలోనే పూర్వం మునులు తపస్సు చేసినందున ఈ ప్రాంతాన్ని మునులకొండ అని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా ఇదే మన్యంకొండ అయింది.

తవ్వని కోనేరు- చెక్కని పాదాలు- ఉలి ముట్టని స్వామి
600 సంవత్సరాల అతి ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ దేవస్థానం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ భక్తుల పాలిట కల్పతరువుగా భాసిల్లుతోంది. ఇక్కడ ఎవరు తవ్వకుండానే కోనేరు ఏర్పడిందని, ఎవరు చెక్కకుండానే స్వామి పాదాలు వెలిశాయని, ఉలి సహాయం లేకుండానే స్వామి విగ్రహం రూపు దిద్దుకుందని అంటారు. అందుకే తవ్వని కోనేరు, చెక్కని పాదాలు, ఉలి ముట్టని స్వామి ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత అని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.

దేవస్థానం చరిత్ర
మన్యం కొండ దేవస్థానం చరిత్రను పరిశీలిస్తే దాదాపు 600 సంవత్సరాల క్రితం తమిళనాడులోని శ్రీరంగం సమీపంలో ఉన్న అళహరి గ్రామ నివాసి అయిన అళహరి కేశవయ్యకు శ్రీనివాసుడు స్వప్నంలో కనిపించి తాను మన్యంకొండపై వెలసి ఉన్నానని, వెంటనే బయలుదేరి తనకు నిత్యసేవాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించి అంతర్ధానం అయ్యాడంట!

మన్యంకొండ చేరుకున్న అళహరి కేశవయ్య
శ్రీనివాసుని ఆదేశం మేరకు కేశవయ్య తన కుటుంబంతో కలిసి మన్యంకొండ సమీపంలోని కోటకదిరలో నివాసం ఏర్పరచుకుని ప్రతిరోజూ మన్యం గుట్టపైకి వెళ్లి శ్రీనివాసునికి సేవలు చేస్తూ తరించసాగాడు.

దోసిలిలో వెంకన్న విగ్రహం
దైవచింతన అధికంగా ఉన్న కేశవయ్య దక్షిణాదిన ఉన్న అన్ని తీర్ధయాత్రలు చేస్తూ, పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తూ ఉండగా ఒకరోజు కృష్ణా నదిలో స్నానం చేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తుండగా శిలా రూపంలో ఉన్న వేంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహం వచ్చి కేశవయ్య దోసిలిలో పడింది.

గుహలో వెంకన్న ప్రతిష్ఠ
ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకు వచ్చి మన్యంకొండపై శేషసాయి రూపంలో ఉన్న గుహలో ప్రతిష్ఠించి నిత్య ధూప దీప నైవేద్యాలతో పూజించసాగాడు. వీటితో పాటు దేవస్థానం మండపంలో ఆంజనేయస్వామి, గరుడాళ్వార్ విగ్రహాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠించారు. దేవస్థానం ఎదురుగా మునులు తపస్సు చేశారని భావిస్తున్న మునుల గుహను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.

గుట్ట కింద అలివేలు మంగతాయారు
గతంలో స్వామి కలలో చెప్పిన విధంగా తిరుమల తరహాలో ఆలయాన్ని నిర్మించే క్రమంలో 1957 -58 మధ్య కాలంలో మన్యంకొండ దిగువున అలివేలు మంగతాయారు ఆలయాన్ని నిర్మించారు.

నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణం
మన్యంకొండ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ప్రతిరోజూ స్వామివారికి అనేక సేవలు జరుగుతాయి. ప్రతి శనివారం తిరుచ్చి సేవ, ప్రతి పౌర్ణమికి స్వామి వారి కల్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ప్రతిరోజూ అమ్మవారి ఆలయంలో నిత్య కల్యాణం జరుగుతుంది. ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారి సన్నిధిలో కుంకుమార్చనలు జరుగుతాయి. ప్రతి ఏటా ఫాల్గుణ మాసంలో అమ్మవారి ఉత్సవాలు వారం రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఏడాదికోసారి నిర్వహించే కల్యాణ మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి.

జోరుగా పెళ్లిళ్లు
ఇక మన్యంకొండ దిగువున ఉన్న అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ జోరుగా వివాహాలు జరుగుతాయి. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారి సమక్షంలో వివాహం చేసుకుంటారు. అమ్మవారి సన్నిధిలో వివాహం చేసుకుంటే నిత్య సుమంగళిత్వం, సత్సంతానం, సిరి సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. అందుకే ఇక్కడ పెళ్లిళ్లు జోరుగా జరుగుతాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఒక రోజుకు 25 పెళ్లిళ్లు వరకు జరుగుతాయంటే అమ్మవారి మహిమ ఎంత గొప్పదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాదు నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు నుంచి మన్యంకొండ క్షేత్రానికి ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ బస్సులు నడుపుతోంది. స్వయంభువుగా వెలసి లోకకల్యాణాన్ని కలిగించే మన్యంకొండ శ్రీనివాసుని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

