మంథనిలో ఈ ఆలయం ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం? కాశీ తర్వాత అంతటి మహిమాన్వితమైన భిక్షేశ్వర స్వామి క్షేత్ర విశేషాలు ఇవే!
తెలంగాణలో ప్రాచీన ఆలయాలకు, వేద విద్యా సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన పవిత్ర క్షేత్రం- భిక్షేశ్వరుడు, గౌతమేశ్వరుడు వంటి శివ స్వరూపాలు ఉన్నాయని విశ్వాసం- లింగ రూపంలో దక్షిణామూర్తి దర్శనం, ధ్వజస్తంభం లేకపోవడం వంటి విశేషాల
Published : August 3, 2026 at 1:16 AM IST
Manthani Bhiksheswara Temple : విశ్వం మొత్తం ఈ పరమేశ్వరుని గృహమైతే అందులో పూజా మందిరమే ఈ మంథని క్షేత్రం అని అంటారు. మంథని క్షేత్రానికి ప్రాచీన నామం "మంత్రకూటం". ఈ క్షేత్రం "దివ్య మంత్రాల కూటమి" కనుక ఈ క్షేత్రానికి ఆ పేరు వచ్చిందని అంటారు. పురాతన కాలంలో ఈ ప్రదేశం వేద అభ్యాస కేంద్రంగా ఉండేది. ఇక్కడ ఎందరో వేద పండితులు ఉండేవారు. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని మంత్రకూటం లేదా మంత్రపురి పిలిచేవారు. ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ వివరాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మంథని కేవల గ్రామం కాదు
పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని పట్టణం ఆలయాల సమాహార ముక్తిధామంగా విరాజిల్లుతోంది. అసలు ఈ క్షేత్రం గొప్పదనం వివరించడం దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ చరాచర విశ్వం మొత్తం పరమేశ్వరుని గృహమైతే అందులో పూజా మందిరమే ఈ మంథని క్షేత్రం అని అంటారు.
నాలుగు రూపాల్లో వెలసిన మహాదేవుడు
పరమేశ్వరుడు ఈ క్షేత్రంలో తపోనిష్టాగరిష్ఠులను తరింపజేయ "శైలేశ్వరుడిగా", ప్రణవాన్ని ధ్యానించు వారికి ధన్యతనిచ్చే "ఓంకారేశ్వరుడిగా", తన ఆలయ తీరాన అనుష్టించు సాధకులను మోక్ష తీరాలకు చేర్చే "గౌతమేశ్వరుడిగా" ముముక్షువులకి మోక్ష భిక్ష పెట్టే భిక్షేశ్వరుడుగా" నాలుగు రూపాల్లో వెలసి ఉన్నాడు. ఎవరికి ఏది కావాలంటే అది ప్రసాదించే ఈ ముక్తిధామం గలగల పారే గౌతమీ తీరాన వెలసి ఉంది. సదాశివుడు ఇక్కడ నాలుగు రూపాల్లో వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.
శ్రీ భిక్షేశ్వరుడు- శ్రీ గౌతమేశ్వర స్వామి ఆలయాల చరిత్ర
ఇంతటి పవిత్రమైన క్షేత్రంలో తప్పక దర్శించవలసిన ముఖ్యమైన ఆలయాలు రెండు. అవి భిక్షేశ్వరుడు, గౌతమేశ్వరుని ఆలయాలు. ఇప్పుడు ఈ ఆలయాల చరిత్ర విపులంగా తెలుసుకుందాం.
భిక్షేశ్వర స్వామి దేవాలయం
సాధారణంగా మన దేవాలయాలు ఆగమ శాస్త్రానుసారం ఉంటాయి. ఆలయ ముఖద్వారం నుంచి ధ్వజస్థంభం వరకు ప్రతిదీ శాస్త్రోక్తంగా ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది. కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. అలాంటి ఆలయాలు చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతాయి. మంథనిలో కొలువుదీరిన భిక్షేశ్వరస్వామి దేవాలయం అలాంటిదే! మంథని భిక్షేశ్వరస్వామి క్షేత్రం కాశీ తర్వాత అంతటి మహిమాన్విత క్షేత్రంగా కీర్తి గడించింది.
పశ్చిమాభిముఖంగా
సాధారణంగా శివాలయాలు తూర్పు ముఖంతో నిర్మిస్తారు. కానీ పశ్చిమ ముఖంతో విరాజిల్లే ఆలయాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. మంథనిలోని భిక్షేశ్వరస్వామి ఆలయం పశ్చిమ ముఖద్వారం కలిగి ఉంటుంది. కాశీ విశ్వేశ్వరుని ఆలయం తర్వాత పశ్చిమ ముఖద్వారం కలిగిన గుడి ఇదే కావడం విశేషం. అంతేకాదు, దేశంలో మరెక్కడా లేనివిధంగా దక్షిణామూర్తి లింగ రూపంలో వెలసిన క్షేత్రం కూడా ఇదే! పశ్చిమ ముఖద్వారం కలిగిన భిక్షేశ్వరుడి ఆలయంలో పశ్చిమ ముఖంలో శివుడు, అదే గర్భగుడిలో దక్షిణ ముఖంతో దక్షిణామూర్తి కొలువై ఉండడం విశేషం.
సకల కార్యజయం- మేధోక్షేత్రం
భిక్షేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో సర్వకార్యాల్లో విజయం కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ స్వామికి అభిషేకాలు చేయిస్తే జాతకంలోని శని దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని నమ్మకం. వేదవేదాంగాలకు మంథని కేంద్ర బిందువుగా మారడానికి ఇక్కడి దక్షిణామూర్తి కారణమని చెబుతారు. విద్యకు మారుపేరుగా నిలిచే దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం వల్ల మంత్రపురి వేదవిద్యకు నిలయంగా మారిందని స్థానికుల నమ్మకం. అందుకు తగ్గట్టే తరాలు మారుతున్నా మంథనిలో వేదం పరిఢవిల్లుతున్నది. ఆధునిక విద్యల్లోనూ మంథనివాసులు విశేషంగా రాణిస్తూ దేశదేశాల్లో స్థిరపడి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించడం కూడా దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహ ప్రభావమే అని చెబుతారు.
ధ్వజస్తంభం లేని ఏకైక దేవాలయం
సాధారణంగా ప్రతి ఆలయంలో గర్భగుడికి ఎదురుగా ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది. కానీ భిక్షేశ్వరుడి గుడిలో ద్వజ స్థంభం లేకపోవడం మరో విచిత్రం. ధ్వజస్తంభం లేని ఆలయం దేశంలో బహుశా ఇదొక్కటేనేమో! రాజసూయగ ఫలం దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహం కోసం ఈ క్షేత్రానికి విద్యార్డులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. ఎప్పుడూ సందడిగా కనిపించే ఈ క్షేత్రం శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మరింత కోలాహలంగా మారుతుంది. భిక్షేశ్వరుడిని దర్శించుకుంటే రాజసూయాగం చేసినంత ఫలం దక్కుతుందని అంటారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తెలంగాణలోని రామగుండం నుంచి 40 కి. మీ. దూరంలోనూ, కరీంనగర్ నుంచి 60 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాదు నుంచి 225 కి.మీ.ల దూరంలో మంథని గ్రామంలోనే వెలసి ఉన్న పవిత్ర భిక్షేశ్వరస్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలు ఉన్నాయి. మనం కూడా మంథనిలో వెలసి ఉన్న ఈ ప్రాచీన శివాలయాలను సందర్శించి జ్ఞానవైరాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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