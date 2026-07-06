ప్రపంచంలోనే అరుదైన అష్టముఖ శివలింగం- మందసౌర్ పశుపతినాథ్ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు మీ సొంతం!
మధ్యప్రదేశ్లోని మందసౌర్ పశుపతినాథ్ ఆలయ విశేషాలు- ప్రపంచంలోనే అరుదైన అష్టముఖ శివలింగంగా ప్రసిద్ధి- 8 ముఖాలతో దర్శనమిచ్చే శివుడు- ఆలయ చరిత్ర, శివలింగ విశిష్టత, దర్శన ఫలాలు, పూజా విశేషాలు మీ కోసం!
Published : July 6, 2026 at 3:19 AM IST
Mandsaur Pashupatinath Temple : ఆపదలో ఉన్న భక్తులను సదా ఆదుకునే శివయ్యను భోళాశంకరుడని, ఆపద్భావంధవుడని అంటారు. ఒక చెంబుడు నీళ్లతో అభిషేకం జరిపిస్తే చాలు కరుణించి కనకవర్షం కురిపించే శివయ్య స్వయంభువుగా వెలసిన ఆలయాలు దేశంలో అనేకం ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో అతి ప్రాచీనమైన శివాలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అష్టముఖ లింగం
సాధారణంగా శివుడు లింగ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. భారత దేశంలో అతి తక్కువ చోట్ల మాత్రమే విగ్రహ రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తాడు. అయితే మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే అరుదుగా 8 ముఖాలతో శివుడు దర్శనమిచ్చే చోటు ఒకే ఒక దగ్గర ఉంది. ఈ 'అష్ట ముఖ' అంటే 8 ముఖాలు కలిగిన లింగమయ్యను దర్శించుకుంటే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందనేది భక్తుల విశ్వాసం.
మందసౌర్ పశుపతినాథ్!
మధ్యప్రదేశ్లోని మందసౌర్ పశుపతినాథ్ ఆలయం, శివనా నదీ తీరాన కొలువై ఉన్న అరుదైన 'అష్టముఖి' అనగా 8 ముఖాలు కలిగిన శివలింగానికి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయంలోని శివలింగం ముదురు రాగి రంగులో ఉండే ఒకే రాతితో చెక్కారు. 4,600 కిలోల బరువు, 11.25 అడుగుల ఎత్తు కలిగిన ఈ విగ్రహం రెండు వరుసల్లో చెక్కి ఉంటుంది.
అష్టముఖ శివలింగం
దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ ఆలయంలో శివలింగం 8 ముఖాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇదే ఈ ఆలయంలోని ప్రత్యేకత. పై వరుసలోని నాలుగు ముఖాలు అత్యంత సున్నితంగా, శివుని బాల్యం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు ఉండే వివిధ దశలను స్పష్టంగా ప్రతిబింబించేలా ఉంటాయి. కాగా, కింది వరుసలోని నాలుగు ముఖాలు మాత్రం అసంపూర్ణంగా లేదా పాక్షికంగా మాత్రమే దర్శనమిస్తాయి. ప్రతి ముఖంపై మూడో కన్ను కనిపించే ముఖాలకు మాత్రం తెరలు ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి ముఖం అపారమైన శిరోజాలను కలిగి ఉంది. ఈ అష్టముఖ శివలింగాన్ని దర్శించగానే మనసంతా భక్తి భావంతో నిండిపోతుంది.
అష్టమూర్తి తత్వానికి ప్రతీక!
మందసౌర్ పశుపతినాథ్ ఆలయంలో గర్భాలయంలో వెలసిన ఈ శివలింగ మహేశ్వరుని అష్టమూర్తి తత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ 8 ముఖాలు శివుని 8 రూపాలను, భవ, పశుపతి, మహాదేవ, ఈశాన, రుద్ర, శర్వ, ఉగ్ర, అశని అనే ఎనిమిది తత్వాలను సూచిస్తాయి.
స్వయంభువు లింగం వెనుక గాథ
ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన భారీ శివలింగం మానవ నిర్మితం కాదు. శివనా నదిలో ఒక ఆవు ప్రతిరోజూ ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో పాలు ఇవ్వడం ఆపేయడాన్ని గమనించిన 'పుణ్య దాస' అనే గొర్రెల కాపరికి, నదీ గర్భంలో మునిగి ఉన్న ఈ లింగం అద్భుత రీతిలో లభించింది.
గుప్త సామ్రాజ్య కాలం నాటిది
పురావస్తు అంచనాల ప్రకారం, ఈ శివలింగం గుప్త సామ్రాజ్య కాలానికి అంటే క్రీ.శ. 5వ–6వ శతాబ్దం చెందినదిగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. దీనిని ఔలికర్ వంశానికి చెందిన యశోవర్మన్ రాజు చేయించినట్లు భావిస్తారు.
శివుని పాదాలను అభిషేకించి గంగ
భారీ వర్షాల సమయంలో శివనా నది నీటి మట్టం పెరిగి శివలింగ పాదాలను తాకుతుంది. భక్తులు దీనిని ఆ నది దేవునికి సమర్పించే నిరంతర 'అభిషేకం'గా భావిస్తారు. ఆలయ శిఖరంపై 100 కిలోల బరువున్న బంగారు పూత పూసిన కలశం ఉంటుంది, అందుచేతే ఈ ఆలయాన్ని అల్లంత దూరం నుంచే సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
దర్శన ఫలం
ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ఈ విగ్రహ దర్శనం కోసం ప్రజలు ఎంతో భక్తిభావంతో ఇక్కడకు వస్తుంటారు. దీని వల్ల నిత్యం ఈ దేవాలయం శివ భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. శివుడికి ఇష్టమైన బిల్వపత్రాలతో ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.
ఇతర ఉపాలయాలు
ఈ దేవాలయ ప్రాంగణంలో గణపతి, పార్వతి, కార్తికేయ, గంగ, విష్ణు, లక్ష్మి తదితర దేవతా మూర్తులతో పాటు ఆది శంకరాచార్యుల విగ్రహం కూడా ఉంది. అష్టముఖ శివుడిని దర్శించుకున్న తర్వాత భక్తులు చాలా మంది ఈ దేవతా మూర్తుల విగ్రహాలను కూడా దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. శివరాత్రి, శ్రావణ మాసం వంటి పర్వదినాల్లో ఇక్కడ పూజలు, ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ఈ సమయంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అత్యంత అరుదైన ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడం వల్ల ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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