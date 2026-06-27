ఏలినాటి శని, అష్టమ శని దోషాలకు అద్భుత పరిహారం! ఇలా చేస్తే గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు!
మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వర శనీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత- శని భగవానుడే స్వయంగా ప్రతిష్ఠించిన ఈశ్వర లింగానికి తైలాభిషేకం చేస్తే గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని శాస్త్రం
Published : June 27, 2026 at 4:33 AM IST
Mandapalli Saneeswara Swamy Temple : పురాణాల ప్రకారం శనీశ్వరుడు హానికారి కానేకాడు. శని ఆయుష్కారకుడు. అత్యంత శుభకారకుడు. శని అనుగ్రహం మనపై ఉందంటే శని మహర్దశ కూడా గొప్పగా యోగిస్తుందని శాస్త్రం తెలుపుతోంది. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి మానవునికి జాతకరీత్యా తన జీవిత కాలంలో కనీసం 2 లేదా 3 సార్లయినా ఏలినాటి శని దశ ఏర్పడడం సర్వ సాధారణం. అలాగే అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని, ఏలినాటి శని వంటివి కూడా ఏర్పడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఏర్పడే శని దోష నివారణకు దోష తీవ్రతను బట్టి శనికి తైలాభిషేకం, జపహోమాలు జరిపించుట మంచిది. ఈ కథనంలో శని దోషాలు సమూలంగా తొలగించే ఒక అద్భుత శనీశ్వర క్షేత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.
మందపల్లి శనీశ్వర ఆలయం
ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కొత్తపేట మండలం, మందపల్లి గ్రామం ఒకప్పటి దండకారణ్యం. మందపల్లి ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేని మహోన్నతమైన పుణ్యక్షేత్రం. శని దోష పరిహారార్థం మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వర శనీశ్వర స్వామి వారికి తైలాభిషేకం జరిపిస్తే గ్రహశాంతి కలిగి సమస్త గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
మందపల్లి శనీశ్వర స్వామి క్షేత్ర మహత్యం
మండపాల్లో శ్రీ ఉమా మందేశ్వర స్వామి వారి ప్రసిద్ధి చెందిన శని క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. అపర కుబేరుడైనా, కటిక దరిద్రుడైనా మందేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కోసం పరితపించిపోతారు. శని భగవానుడు 'అశ్వధా', 'పిప్పలా' అనే రాక్షసులను సంహరించిన అనంతరం ఆ పాప పరిహారం కోసం ఇక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి తపస్సు చేసినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
క్షేత్ర స్థల పురాణం
పూర్వం కొన్ని యుగాల క్రితం మందపల్లి ప్రాంతమంతా దట్టమైన అరణ్యంగా ఉండేది. ఈ ప్రాంతంలో మహర్షులు యజ్ఞయాగాదులు చేసుకునేవారు. అయితే ఈ ప్రాంతంలోనే అశ్వర్ధుడు, పిప్పలుడు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు సంచరిస్తూ ఉండేవారు. వారిలో అశ్వర్ధుడు రావి చెట్టు రూపంలో, పిప్పలుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉంటూ సమయం చూసి మహర్షుల యజ్ఞయాగాదులను నాశనం చేస్తూ, అటుగా వచ్చిన బ్రాహ్మణులను చంపి తింటుండేవారు. నానాటికీ బ్రాహ్మణుల సంఖ్య క్షీణించడం చూసిన గౌతమ మహర్షి గోదావరి దక్షిణ తీరంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న సూర్యపుత్రుడగు శనిని ఆశ్రయిస్తాడు. మహర్షి శని భగవానునితో రాక్షసులు ఘోర కృత్యములను నిరోధించి వారిని సంహరించమని కోరుతాడు. అందుకు మహర్షులు వారి తపశక్తిని కూడా శనికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతారు.
రాక్షస సంహారం చేసిన శని
మహర్షుల ప్రార్ధన అంగీకరించిన శని భగవానుడు బ్రాహ్మణ వేషం ధరించి వృక్ష రూపంలో ఉన్న అశ్వత్థుని, బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్న పిప్పలును సంహరించాడు. అయితే ఈ క్రమంలో శనికి పట్టిన బ్రహ్మహత్యా దోషం పోవడం కోసం శ్రీ శనీశ్వరుడే స్వయంగా శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తాడు. ఆయనే మందపల్లి మందేశ్వరుడిగా, శనీశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.
గ్రహ దోషాలు తొలగించే మందేశ్వరుడు
శనిచే ప్రతిష్ఠించిన శివలింగానికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం జరిపించి, నువ్వుల బెల్లం కలిపి తిలపిష్ట నివేదన చేసిన తన వల్ల అంటే శనివల్ల కలిగే సమస్త గ్రహ దోషాలు ఉండవని సాక్షాత్తు ఆ శనిదేవుడే వరం ఇచ్చాడంట! శనిచేత ప్రతిష్ఠించిన ఈశ్వరునికి శనీశ్వరుడనియు, శనికి మందుడగు నామాంతరము ఉన్నందున ఈ ఈశ్వరునికి మందేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది. అలాగే ఈ గ్రామానికి మందపల్లి అని పేరు వచ్చినది. తనకి ప్రీతి పాత్రులైన భక్తులను పీడించవద్దని శనీశ్వరుడని శివుడు ఆదేశిస్తాడు. అందుకు ప్రతిఫలంగా శనీశ్వరునికి ఇష్టమైన నువ్వుల నూనె, బెల్లం, నువ్వులు, నల్లటి వస్త్రాలు, నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన తాను స్వీకరిస్తానని శనికి అభయం ఇస్తాడు.
మందపల్లి శనీశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు
మందపల్లి శనీశ్వర స్వామి క్షేత్రం గర్భాలయంలో మందేశ్వర స్వామి లింగం ఉంటుంది. ఈ లింగానికి నిరంతరం తైలాభిషేకం జరుగుతుంది. శ్రీ స్వామి వారి క్షేత్రంలో దర్శనమిచ్చే ఆలయాల్లోని అన్ని విగ్రహాలు దేవతలచే ప్రతిష్ఠించినవని ఆలయ పురాణం చెబుతోంది. సప్తమాత్రుకలచే ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ పార్వతీ అమ్మవారు, బ్రహ్మచేత ప్రతిష్ఠించిన ఈశ్వరుడు ఇక్కడ బ్రహ్మేశ్వరుడుగా వెలసి ఉన్నారు. అలాగే సర్పరాజైన కర్కోటకునిచే ప్రతిష్ఠించిన సర్పాకారంలో ఉన్న స్పటిక లింగాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ లింగాన్ని నాగేశ్వర స్వామి అని పిలుస్తారు. మందపల్లి క్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకునిగా శ్రీ వేణుగోపాలస్వామిని గౌతమ మహర్షి ప్రతిష్ఠించారు.
పూజోత్సవాలు
మందపల్లి శనీశ్వర క్షేత్రంలో శనిత్రయోదశి పర్వదినం నాడు ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దోషాలు ఉన్నవారు స్వామి వారికి తైలాభిషేకం జరిపించుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిమంది భక్తులు మందపల్లి క్షేత్రంకు తరలి వస్తారు. ఇక్కడ శనికి తైలాభిషేకం జరిపిస్తే ఏలినాటి శని ప్రభావం సమూలంగా తొలగుతుందని విశ్వాసం.
ఈ పొరపాట్లు చేయవద్దు!
శని దోష నివృత్తి కోసం ఈ క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులు తెలిసో తెలియకో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తారు. ఇక్కడ తడిబట్టలతో పూజలు చేయరాదు. అది తప్పు, శాస్త్ర సమ్మతం కాదు. కచ్చితంగా పొడి వస్త్రాలే ధరించాలి. సంప్రదాయ వస్త్రాలనే ధరించాలి. స్వామివారికి నువ్వుల తైలపు చుక్కలతో చేసే అభిషేకం తమలపాకులతోనే చేయాలి. అంతే కాని అగరత్తుపుల్ల నూనెలో ముంచి ఆ పుల్లతో స్వామి మీద నూనె చుక్కలు వేయడం నిషిద్ధం.
ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి!
శనీశ్వరునికి అభిషేకాది పూజలు జరిపించుకున్న తర్వాత వెనక్కి తిరిగి గుడిని చూడకుండా వెళ్లాలనే అవాస్తవాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కానీ అది ఎంత మాత్రం నిజం కాదు. ఎన్ని సార్లు వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి గుడిని చూసినా తప్పు లేదు.
ఈ దోషం చేయవద్దు!
స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కొందరు తాము వేసుకొచ్చిన పాత బట్టలు, చెప్పులు మందపల్లిలో వదిలేసి వెళ్తుంటారు. ఇది మహా దోషం. మందపల్లి మొత్తం స్వామివారి క్షేత్రం అందువల్ల మనకు పనికిరాని వస్తువులను ఆ పవిత్ర క్షేత్రంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా విడిచి పెట్టడం ఘోరమైన తప్పిదం. ఇందువల్ల మంచి కన్నా చెడు ఫలితాలే అధికంగా పొందే అవకాశముంది. శనివారం, త్రయోదశి తిథి కలిసి వచ్చే శని త్రయోదశి పర్వదినం రోజు మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వర శనీశ్వర స్వామి వారికి తైలాభిషేకం జరిపించడం వల్ల కలగబోయే ఆపదలు, రానున్న కష్టాలు తొలగుతాయి. అలాగే వివాహం కాని వారికి వివాహం జరుగుతుంది. సంతానం లేని వారికి సంతాన యోగం సిద్ధిస్తుంది.
సాక్షాత్తు శని భగవానుడు ప్రతిష్ఠించి ఈశ్వర లింగం ఒక్క మందపల్లిలోనే ఉంది. అందువల్ల శనిదశ, అంతర్దశల వల్ల కలగు సమస్త దోషాలు పోవడం మందపల్లిలో ఈశ్వరలింగానికి తైలాభిషేకం చేసుకోవడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయని శాస్త్ర వచనం. రానున్న శని త్రయోదశి రోజు మనం కూడా మందపల్లి క్షేత్రాన్ని సందర్శించి శనీశ్వర స్వామికి తైలాభిషేకం జరిపించి సకల దోషాల నుంచి విముక్తి పొందుదాం.
ఓం శ్రీ శనీశ్వరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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