హరిద్వార్​లోని మానస దేవి ఆలయ మహిమ- ఒక్కసారి దర్శిస్తే నాగ, కాలసర్ప దోషాలు మటుమాయం!

ఈ దేవతను దర్శించడం వల్ల జాతకంలో ఉండే కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం వంటి దోషాలు సమూలంగా తొలగిపోతాయని నమ్మకం!

Manasa Devi Temple Significance
Manasa Devi Temple Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 5:00 AM IST

5 Min Read
Manasa Devi Temple Significance: సాధారణంగా జాతకం ప్రకారం కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం ఉంటే అందుకు పరిహారంగా సుబ్రహ్మణ్యుని పూజించడం, కుజ దోష నివారణ పూజలు చేయించుకుంటారు. ఇంకా శ్రీకాళహస్తిలో జరిగే రాహుకేతు పూజలతో కూడా ఇలాంటి దోషాలు తొలగిపోతాయని పెద్దలు అంటారు. అయితే విశేషించి ఒక దేవతను దర్శించడం వల్ల జాతకంలో ఉండే కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం వంటి దోషాలు సమూలంగా పోతాయని తెలుస్తోంది. ఇంతకూ ఎవరీ దేవత? ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం అంటే?
దోష నివారణకు దర్శించాల్సిన క్షేత్రం గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు ఈ కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం అంటే ఏమిటి? అవి ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం.

కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం ఎలా ఏర్పడుతాయి?
మన వంశంలో మన పూర్వీకులు తెలిసో తెలియకో పాములను చంపడం వల్ల ఇలాంటి దోషాలు ఏర్పడుతాయని అంటారు. పాత రోజుల్లో పల్లెల్లో నివాసం ఉండే కాలంలో కావాలని కాకపోయినా ఆత్మరక్షణ ఉద్దేశ్యంతో పాములను చంపేవారు. అన్ని కాకపోయినా అందులో కొన్ని దైవిక శక్తులు కలిగిన పాములు ఉంటాయి. తెలిసో తెలియకో వాటిని చంపడం వల్ల ఆ వంశంలోని వారిని కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం వంటివి పట్టి పీడిస్తాయి.

కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి?
కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం ఉంటే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి.

పరిహారం ఏమిటి?
సహజంగా నాగులకు రక్షకుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. అందుకే కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం తొలగించుకోడానికి సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన శ్రేష్ఠమైనది. అయితే మానస దేవిని దర్శించడం మాత్రాన్నే కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.

మానస దేవి ఎవరు?
పరమేశ్వరుని మానస పుత్రిక మానస దేవి. ఈ తల్లిని మనసారా పూజిస్తే భయంకరమైన కాలసర్ప దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

మానస దేవి ఆలయం ఎక్కడుంది?
దేవభూమిగా పేరుగాంచిన ఉత్తరాఖండ్​ హరిద్వార్​లోని బిల్వపర్వతంపై మాతా మానస దేవి మందిరం ఉంది. ఎన్నో యుగాల నుంచి ఈ తల్లి తన చల్లని చూపులతో భక్తులను కాపాడుతోంది. ఈ తల్లిని ఆశ్రయిస్తే సర్పాలకు కానీ, మానవులకు కానీ తెలిసో తెలియకో హాని చేసి ఉంటే ఆ దోషాలు పరిహారవుతాయని నమ్మకం. ఇక మానస దేవిని నిత్యం స్మరిస్తూ ఉంటే సకల సంపదలు చేకూరుతాయని పురాణ గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.

మానస దేవి విశిష్టత
మాతా మానస దేవి అన్న నాగరాజు వాసుకి. వాసుకి తన సోదరిని జరత్కారువు అనే మహర్షికి ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తాడు. మానస దేవికి కూడా జరత్కారువు అనే మరో పేరు ఉండడం విశేషం. ఈ దంపతులకు అస్తీకుడు అనే పుత్రుడు జన్మిస్తాడు.

సర్పయాగం
ఒకసారి పరీక్షిత్తు మహారాజును తక్షకుడు అనే భయంకరమైన నాగ సర్పం కాటేస్తుంది. తన తండ్రిని సర్పం కాటేయడంతో పరీక్షిత్తు కుమారుడు జనమేజయుడు మొత్తం సర్పజాతిపై పగతో గొప్ప సర్పయాగాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. యాగం గొప్పగా ప్రారంభమైంది. రుత్విక్కులు చేస్తున్న మంత్ర పఠనంతో భూమండలం మీద ఉన్న సమస్త నాగులు వచ్చి యాగాగ్నిలో పడిపోవడం ప్రారంభించాయి.

భీతిల్లిన వాసుకి
జనమేజయుడు చేస్తున్న సర్పయాగంలో అన్ని నాగులు పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడం చూసి వాసుకి ఆందోళన చెందుతాడు. ఈ విధంగా తన సోదరుడు నాగ శ్రేష్ఠుడు అయిన వాసుకి భీతిల్లడం చూసి మానస దేవి తన కుమారుడైన అస్తీకుని జనమేజయుడు చేస్తున్న యాగాన్ని ఆపమని పంపుతుంది.

ఒకే పేరుతో దంపతులు- అదే కుమారునికి వరం
ఇటు నాగ స్త్రీ అయిన మానస దేవికి, అటు బ్రాహ్మణుడైన ఆమె భర్తకు ఇద్దరికీ జరత్కారువు అనే ఒకే పేరు ఉండడం వల్ల వారికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఇలా ఒకే పేరుతో ఉన్న దంపతులకు జన్మించిన పుత్రుడికి యాగాన్ని నిలిపివేసే అర్హత ఉంటుంది. అందుకే మానస దేవి తన పుత్రుడైన అస్తీకుని ఈ యాగాన్ని ఆపమని పంపుతుంది.

అస్తీకుని స్వాగతించిన జనమేజయుడు
జనమేజయుడు నిర్వహిస్తున్న సర్పయాగం ప్రదేశానికి చేరుకున్న అస్తీకుని జనమేజయుడు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాడు. జనమేజయుడు అస్తీకునితో ఏ వరం కావాలో కోరుకోమంటాడు. అప్పుడు అస్తీకుడు, జనమేజయుడు నిర్వహిస్తున్న సర్పయాగాన్ని నిలిపివేయమని కోరుకుంటాడు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి జనమేజయుడు తాను నిర్వహిస్తున్న సర్పయాగాన్ని ఆపేస్తాడు. దానితో సర్పసంహారం నిలిచిపోతుంది. లోకంలోని సర్పాలన్నీ ఊపిరి పీల్చుకుంటాయి.

అస్తీకునికి నాగజాతి కృతజ్ఞత
నాగులను రక్షించినందుకు యావత్ నాగజాతి అస్తీకునికి కృతజ్ఞత తెలుపుతుంది. సకల నాగులు వెళ్లి అస్తీకుని తల్లి మానస దేవికి ప్రణమిల్లి కృతఙ్ఞతలు తెలుపుతారు. అందుకే సర్పజాతిని సంరక్షించిన మానస దేవి అంటే నాగులకు విశిష్ట గౌరవం. అందుకే మానస దేవిని పూజిస్తే భయంకరమైన నాగదోషం కూడా తొలగిపోతుంది. సాధారణంగా సంతానలేమికి ప్రధాన కారణం సర్పదోషం అని అంటారు. అందుకే సంతానలేమితో బాధపడే వారు మానస దేవిని దర్శించి పూజిస్తే సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది.

మానస దేవి ఆలయ విశేషాలు
హరిద్వార్​లోని బిల్వ పర్వతంపై మానస దేవి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని సిద్ధపీఠమని కూడా అంటారు. బిల్వపర్వతంపై ఉన్న అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకోడానికి మెట్ల మార్గం, రోప్​వే ఉన్నాయి. రోప్​వేలో మానస దేవి ఆలయానికి వెళ్తుంటే దిగువ ప్రవహిస్తున్న గంగానది దృశ్యం ముగ్ధమనోహరంగా ఉంటుంది. సన్నిధానంలో మాతా మానస దేవిని దర్శించుకున్న తరువాత భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న దేవతా వృక్షాలకు పవిత్ర దారాలు కట్టి తమ కోరికలు తీర్చమని మొక్కుకుంటారు. కోరిక తీరిన తరువాత తిరిగి అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

ఒకే చోట మూడు శక్తి పీఠాలు
మానస దేవి ఆలయానికి సమీపంలోనే మాయా దేవి ఆలయం, చండి దేవి ఆలయం కూడా ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఆలయాలు శక్తి పీఠాలు కావడం విశేషం. పవిత్ర గంగా తీరంలో బిల్వపర్వతంపై వెలసిన మానస దేవి దర్శనం భక్తులకు అలౌకిక దివ్యానుభూతిని కలిగిస్తుంది. జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం మాతా మానస దేవి ఆలయం. మనం కూడా మానస దేవి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. సకల దోషాల నుంచి ముక్తి పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

