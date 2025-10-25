ETV Bharat / spiritual

సర్పరూపంలో ప్రత్యక్షమైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి- అక్కడ పూజలు చేస్తే సంతానం కలుగుతుందని నమ్మకం!

మల్లవరం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్ర విశేషాలు!

Mallavaram Subramanya Swamy Temple
Mallavaram Subramanya Swamy Temple (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 4:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mallavaram Subramanya Swamy Temple Story : నాగుల చవితి రోజు నాగదేవతను పూజించడం ఆనవాయితీ. అలాగే ఈ రోజు కుజ గ్రహానికి అధిపతి అయిన సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని కూడా విశేషంగా పూజిస్తాం. మన దేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతంలో సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి ఆలయాలు అధికంగా ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువగా తమిళనాట ఉండడం విశేషం. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రసిద్ధ షణ్ముఖ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక షణ్ముఖ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మల్లవరం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం
మల్లవరం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా, గోలప్రోలు మండలం, మల్లవరం గ్రామంలో ఉంది. ఈ ఆలయం సర్ప దోష పూజలకు, సంతానం ప్రాప్తి కోసం చేసే పూజలకు ప్రసిద్ధి. ఈ ఆలయం చాలా మహిమాన్వితమైనదిగా, అనేక ప్రత్యేకతలకు ప్రసిద్ధి చెందినదిగా భక్తులు నమ్ముతారు. సంతానం లేని దంపతులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి, దోష నివారణ పూజలు చేస్తే సంతానం కలుగుతుందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అందుకే ఈ ఆలయాన్ని సంతాన ప్రదాతగా భావిస్తారు.

ఆలయ స్థలపురాణం
1961లో ఈ ప్రాంతంలోని ఒక రైతు పొలంలో ప్రతిరోజూ ఒక గోధుమ రంగులో ఉండే త్రాచు పాము కనిపిస్తుండేది. అయితే ఆ పాము ఎవరికీ ఎలాంటి హాని చేసేది కాదు. అక్కడే ఉన్న శివలింగం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు మాత్రం చేస్తుండేది. ఇది గమనించిన గ్రామస్థులు ఆ తాచుపాముకు దైవిక శక్తి ఉందని విశ్వసించారు. గ్రామస్తులంతా కలుసుకుని ఆ పాముకు అక్కడే దేవాలయాన్ని నిర్మించాలని సంకల్పించారు. అనుకున్నట్లుగానే ఆలయ నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. తీరా ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి ఆ తాచుపాము మరణించింది. పండితుల సూచన మేరకు గ్రామస్తులంతా కలిసి ఆ పామును అక్కడే సమాధి చేసి, దానిపై సర్ప రూపంలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్న శివాలయంలో ప్రతిరోజూ ఒక పాము వచ్చి శివలింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని ఉండిపోతుందంట! భక్తులు ఎంతమంది వచ్చి ఎన్ని పూజలు చేసిన ఆ పాము కదలకుండా అక్కడే ఉంటుంది. అందుకే మల్లవరంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని సర్ప రూపంలో ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకోవచ్చని పండితులు చెబుతారు.

సంతానం లేని దంపతులకు వరం
మల్లవరం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం సంతానం లేని దంపతులకు వరప్రదాయిని అని చెబుతారు. సంతానం కోరుకునే దంపతులు ప్రతి మాసంలో వచ్చే షష్టి తిధి రోజున ఈ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు. షష్టికి ఒకరోజు ముందుగానే ఆలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.

పూజ ఇలా చేస్తేనే ఫలితం
ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే నిద్ర చేసి ఉదయం పూట కోనేటిలో దంపతులిద్దరూ స్నానం చేసాక ఆలయంలోనే ఆడవారికి నాగుల చీర, మగవారికి కండువా ఇస్తారు. దీని ధరించాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ఆడవారిని ఆలయ వెనుక ఉన్న రూమ్ లో నిద్రించమని చెబుతారు. వారికి కొంచెం కునుక పడ్డాక లేపుతారు. అప్పుడు వారు స్వామి వారికి పూజ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా మూడు సార్లు స్వామివారికి పూజ చేయాల్సి ఉంటుంది. పూజ పూర్తయ్యాక అర్చకులు అందించిన స్వామి వారి ప్రసాదాన్ని భక్తితో స్వీకరించాలి. ఇక్కడ ఆలయంలో ఇచ్చిన స్వామి వారి విభూతిని ప్రతిరోజూ నుదుటున ధరించాలి.

దర్శనఫలం
మల్లవరం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. అదృష్టం ఉన్నవారికి ఒక్కసారి దర్శనంతోనే సంతానం కలిగిందని ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులు చెబుతున్నారు. డాక్టర్లు సైతం పిల్లలు పుట్టరని చెప్పేసిన దంపతులు కూడా ఈ ఆలయానికి వచ్చి నిద్ర చేసి పూజలు చేసాక వారికి పిల్లలు పుట్టిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయని ఆలయ పూజరులు, ధర్మకర్తలు చెబుతున్నారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ నుంచి సుమారు 34 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే పిఠాపురం స్టేషన్ లో దిగాలి. ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడి నిలయంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు విభూతితో నిత్యం ప్రకాశిస్తుంటారని, ఇక్కడ స్వామివారు విశేష శక్తి కలిగి ఉన్నారని పండితులు చెబుతారు.

సంతానం లేని దంపతులు నాగుల చవితి సందర్భంగా ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించినా, స్మరించినా సంతానప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం. కేవలం సంతానం కోసమే కాకుండా ఈ స్వామిని దర్శించి పూజిస్తే అనేక గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం, తరిద్దాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

MALLAVARAM SUBRAMANYA SWAMY STORY
SUBRAMANYA SWAMY TEMPLE STORY
AP MALLAVARAM TEMPLE SIGNIFICANCE
MALLAVARAM SUBRAMANYA SWAMY TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.