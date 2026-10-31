జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించిన పడమటి ఆంజనేయ స్వామి! మక్తల్ హనుమాన్ ఆలయ స్థల పురాణం, విశిష్టత ఇదే!
Padamati Anjaneya Swamy Temple Significance : శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం తెలంగాణలోని నారాయణపేట జిల్లాకు చెందిన మక్తల్ పట్టణంలో ఉంది. ఈ ఆలయ విశిష్టత ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : October 31, 2026 at 5:00 AM IST
కార్యసిద్ధిని, శత్రుజయాన్ని అందించే హనుమంతుని పూజించని వారంటూ ఉండరు. హనుమను దర్శిస్తే చాలు ఆటంకాలు తొలగుతాయని, విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ప్రతి ఊర్లోనూ ఉంటుంది. కొన్ని ఆలయాలు వాటి స్థల పురాణం ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందాయి. అలాంటి ఓ ప్రసిద్ధ హనుమాన్ ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం
శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లాకు చెందిన మక్తల్ పట్టణంలో ఉంది. ఈ ఆలయం కృష్ణా నది పరీవాహక ప్రాంతానికి సమీపంలో వెలసి ఉంది. శ్రీ రామాయణం కావ్యంతో అనుబంధం ఉన్న ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
శ్రీ రామాయణం ప్రకారం హనుమంతుడు సీతను అన్వేషించడానికి లంకా నగరానికి ప్రయాణమయ్యే సమయంలో నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో హనుమంతుడు చాలా చింతించాడు. ఈ సముద్రాన్ని దాటడం తన తరం కాదని చింతిస్తూ కూర్చున్నాడు. సహజంగా హనుమంతుండు అపారమైన బలపరాక్రమాలు కలిగినవాడు! కానీ హనుమకు తన బలం గురించి తనకు తెలీదు! ఎవరైనా తన బలపరాక్రమాలను గుర్తు చేసి, స్తుతించినప్పుడు తన బలపరాక్రమాలపై అపారమైన నమ్మకం కలుగుతుందట! హనుమ సముద్రాన్ని చూసి నిరాశ చెందిన సమయంలో జాంబవంతుడు హనుమంతుడుకి అతని శక్తిని గుర్తుచేసి సముద్రం దాటేలా ప్రేరేపించాడు. జాంబవంతుని ప్రేరణతో హనుమ నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని లంఘించి సీతమ్మ వారిని అన్వేషణలో విజయం సాధించాడు.
ఆంజనేయ జాంబవంతుల మైత్రికి చిహ్నం
రామరావణుల యుద్ధంలో ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన శరాఘాతాలకు రామలక్ష్మణులు మూర్ఛిల్లినప్పుడు కూడా జాంబవంతుడు హనుమను ప్రోత్సహించి హిమాలయాల నుంచి సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకువచ్చేలా చేశాడు. ఇలా అనేక సమయాల్లో జాంబవంతుడు హనుమంతుని ప్రోత్సహించి శ్రీరామునికి విజయం చేకూర్చాడు. అప్పటి నుంచి హనుమ, జాంబవంతుల మైత్రి చిరకాలం కొనసాగింది. హనుమ ఎలాగైతే చిరంజీవిగా ఈనాటికి హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడో, జాంబవంతుడు అలాగే చిరంజీవిగా హనుమతో సఖ్యంగా ఉన్నట్లు పెద్దలు చెబుతారు. ఆంజనేయ జాంబవంతుల మైత్రికి చిహ్నంగా జాంబవంతుడు మక్తల్ పట్టణంలో ఆంజనేయస్వామిని ప్రతిష్ఠించినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లాలో ఉన్న మక్తల్ పట్టణంలో కొలువై ఉన్న అత్యంత విశిష్టమైన హనుమత్ క్షేత్రం శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో గర్భాలయంలో హనుమ పశ్చిమాభి ముఖంగా వెలసి ఉండడం విశేషం. ఆంజనేయ స్వామివారు పడమటి దిశగా కొలువై ఉండటంతోనే ఈ ఆలయానికి పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం అనే పేరు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. స్వామివారి మహిమలు, విశిష్టమైన విగ్రహ స్వరూపం, పురాణ ప్రాశస్త్యంతో ఈ క్షేత్రం భక్తులలో విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తోంది.
జాంబవంతుని ప్రతిష్ఠితమైన ఆంజనేయ స్వామి!
స్థల పురాణం ప్రకారం, ఈ క్షేత్రంలోని ఆంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహాన్ని జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించినట్లు చెబుతారు. ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి పరిసర ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా దూరప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు.
భక్తుల కొంగుబంగారం – అభయప్రదాత హనుమంతుడు!
మక్తల్ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రంలో వెలసిన హనుమ ధైర్యానికి, బలానికి, భక్తికి, సేవాభావానికి ప్రతీక. శ్రీరామచంద్రునిపై అచంచలమైన భక్తిని కలిగిన హనుమంతుడు భక్తుల పాలిట అభయప్రదాతగా ఇక్కడ పూజలందుకుంటున్నాడు.
పూజోత్సవాలు
శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు ఆగమ శాస్త్రానుసారం జరుగుతాయి. ప్రతి మంగళవారం, శనివారం స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, ఆకు పూజలు, సింధూర పూజలు విశేషంగా జరుగుతాయి. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించే భక్తులు మంగళ, శనివారాల్లో స్వామివారికి ప్రీతికరమైన వడమాల, అప్పాలమాలను సమర్పించుకుంటారు. ఇక శ్రీరామనవమి, హనుమజ్జయంతి ఇక్కడ ప్రధాన పండుగలు. శ్రీరామనవమి రోజు ఇక్కడ శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రతి శనివారం, మంగళవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ, సుందరకాండ పారాయణ విశేషంగా జరుగుతాయి.
దర్శనఫలం
జీవితంలో అనుకోని ఆపదలు, ఊహించని కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, భయాందోళనలు కలిగినప్పుడు, దుష్టశక్తుల నుంచి రక్షణ అవసరమైనప్పుడు మక్తల్ శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించి భక్తితో ప్రార్థిస్తే మనోధైర్యం, శాంతి, శుభాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వాసం. మనం కూడా పురాణ ప్రాశస్త్యంతో ప్రసిద్ధి చెందిన మక్తల్ శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుందాం! శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
జై శ్రీరామ్! జై హనుమాన్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
ప్రసాదంగా లడ్డూలు కాదు- నాణేలు పంచిపెట్టే ఆలయం గురించి తెలుసా? లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం భక్తుల ప్రత్యేక విశ్వాసం!
ఇంట్లో శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపన చేయవచ్చా? శ్రీచక్ర ప్రతిష్టాపనలో పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటి?