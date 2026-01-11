ETV Bharat / spiritual

సంక్రాంతి ఎప్పుడు? - జనవరి 14 లేదా 15? - జ్యోతిష్యులు ఏం చెబుతున్నారు!

-సంక్రాంతి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే విషయంలో గందరగోళం - పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

Makar Sankranti 2026 Date
Makar Sankranti 2026 Date (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 11, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Makar Sankranti 2026 Date: తెలుగు వారు కుటుంబ సభ్యులతో మూడు రోజుల పాటు ఆనందంగా, ఘనంగా జరుపుకునే పెద్ద పండుగ "సంక్రాంతి". ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని బంధుమిత్రులతో పల్లెలు కళకళలాడుతుంటాయి. అయితే ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ జనవరి 13, 14, 15 లేదంటే జనవరి 14, 15, 16 తేదీల్లో వస్తుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి విషయంలో కాస్త గందరగోళం నెలకొంది. కొద్దిమంది జనవరి 14 అంటే, మరికొద్దిమంది 15 అంటున్నారు. అసలు ఈ సంవత్సరం పండుగ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈ గందరగోళానికి కారణం ఏంటి? అనే ప్రశ్నలకు పండితుల సమాధానం ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సంక్రాంతి విషయంలో గందరగోళం ఎందుకు: సూర్యభగవానుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని మకర సంక్రమణం అంటారు. ఈ సంక్రమణం ఏ రోజు జరుగుతుందో అదే రోజు మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు కొందరు. మరికొందరేమో సంక్రమణం జరిగిన మరుసటి రోజు.. అంటే సూర్యోదయ పుణ్యకాలాన్ని మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటారు. అయితే వివిధ పంచాంగాల మధ్య వత్యాసం.. అందులో పేర్కొన్న సూర్య సంక్రమణ సమయం కారణంగా ఈ ఏడాది సంక్రాంతి తేదీల విషయంలో గందరగోళం ఏర్పడింది.

అయితే పండగ ఏ రోజు వచ్చింది అనే విషయం రెండు సిద్ధాంతాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఆ రెండు సిద్ధాంతాల్లో మొదటిది పూర్వ సిద్ధాంతం అని, రెండోది దృక్​ సిద్ధాంతం అని వివరిస్తున్నారు. పూర్వ సిద్ధాంతం అంటే ప్రాచీన మహర్షులు చెప్పినదని, దృక్​ అంటే ఆధునిక జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు ఖగోళంలో గ్రహల కదలికలను బట్టి చెప్పే వివరాలు అని అంటున్నారు. ఈ సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి ఎప్పుడు వచ్చిందనేది ఈ రెండు సిద్ధాంతాలను బట్టి తీసుకోవాలి అని సూచిస్తున్నారు.

పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం సంక్రాంతి ఎప్పుడు: 2026, జనవరి 14వ తేదీ రాత్రి 9.12 గంటలకు సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడని పూర్వ సిద్ధాంతం చెబుతున్నట్లు మాచిరాజు వివరించారు. అంటే జనవరి 14 రాత్రి పూట మకర సంక్రమణం జరుగుతుంది కాబట్టి మరునాడు అంటే జనవరి 15వ తేదీన సంక్రాంతి చేసుకోవాలని పూర్వ సిద్ధాంతం చెబుతున్నట్లు సూచిస్తున్నారు.

దృక్​ సిద్ధాంతం ప్రకారం సంక్రాంతి ఎప్పుడు: ఖగోళంలో గ్రహల కదలికలను బట్టి చూస్తే జనవరి 14వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3.07 గంటలకే సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడని.. మకర సంక్రమణం మధ్యాహ్నమే జరుగుతుండటం వల్ల అదే రోజు అంటే జనవరి 14వ తేదీనే మకర సంక్రాంతి జరుపుకోవాలని దృక్​ సిద్ధాంతం చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.

మరి సంక్రాంతి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి: పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం జనవరి 15 సంక్రాంతి కాగా, దృక్​ పంచాంగం ప్రకారం 14 సంక్రాంతి. మరి ఈ రెండు సిద్ధాంతాల్లో దేనిని అనుసరించాలి అనే దానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరుపతి, విజయవాడ, భద్రాచలం, శ్రీశైలం వంటి ప్రముఖ దేవస్థానాలు జనవరి 15వ తేదీన సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవాలని నిర్ణయించాయి. అదే విధంగా శృంగేరి పీఠం కూడా జనవరి పదిహేనునే సంక్రాంతిగా నిర్ణయించింది. అంటే తిరుపతి, శ్రీశైలం, భద్రాచలం, విజయవాడ, శృంగేరి వంటివి పూర్వ సిద్ధాంతం ప్రకారం జనవరి 15వ తేదీని సంక్రాంతిగా నిర్దేశించాయని.. వీటిని ఫాలో అయ్యే వారు ఆరోజే సంక్రాంతి జరుపుకోవాలని చెబుతున్నారు. కానీ కంచి కామకోటి పీఠం మాత్రం దృక్ పంచాంగాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని జనవరి 14వ తేదీ సంక్రాంతి అని చెబుతోంది. కాబట్టి మీమీ సంప్రదాయాలను అనుసరించి సంక్రాంతి పండుగ చేసుకోవాలని మాచిరాజు సూచిస్తున్నారు.

MAKAR SANKRANTI 2026 DATE
WHEN WE CELEBRATE SANKRANTI 2026
MAKAR SANKRANTI 2026
మకర సంక్రాంతి 2026 ఎప్పుడు
MAKAR SANKRANTI 2026 DATE

