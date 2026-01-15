పెద్ద పండుగను 'పెద్దల పండుగ' అని ఎందుకు అంటారు? పితృదేవతలతో ఉన్న అనుబంధం ఏంటి?
Published : January 15, 2026 at 5:01 AM IST
పెద్ద పండుగను ‘పెద్దల పండుగ’ అని ఎందుకు అంటారు? పితృదేవతలతో ఉన్న అనుబంధం ఏంటి?
సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్ష దైవంగా కాలస్వరూపుడు గా పూజలందుకుంటాడు. మన పూర్వీకులు సూర్య సంచారాన్ని రెండు ఆయనములు గా విభజించారు. అవి ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఆరంభంలో వచ్చే అతి పెద్ద పండుగ సంక్రాతి పండుగ. పిల్లలు పెద్దలు, ఒకటిగా మారి సందడిగా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి విశిష్టతను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కాలస్వరూపమే మకర సంక్రాంతి
సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సంక్రమణం అని, సంక్రాంతి అని అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరంగా మనకు మొత్తం 12 రాశులు ఉంటాయి. సూర్యుడు ఒక్కో నెలలో ఒక్కో రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుని సంక్రమణలలో అన్నిటి కన్నా మకర సంక్రమణం గొప్పది. ఈ ఏడాది జనవరి 15, గురువారం మకర సంక్రాతి సందర్భంగా సంక్రాతి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
మకర రాశి విశిష్టత
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ద్వాదశ రాశుల్లోకెల్లా మకర రాశి శ్రేష్టమైనది. ఈ పవిత్రమైన మకర రాశి లోనే శ్రీ మహావిష్ణువు జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం కూడా ఉంటుంది. శ్రీమన్నారాయణుడు మనకు ప్రత్యక్షంగా గోచరించే సూర్య భగవానుని రూపంలోనే! అందుకే సూర్యుని సూర్యనారాయణమూర్తి అంటారు. సూర్యుడు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తిగా ప్రత్యక్షంగా సాక్షాత్కరించేది మకర సంక్రమణం పర్వదినం రోజునే! అందుకే సంక్రాంతి పండుగకు అంతటి విశిష్టత!
సంక్రాంతి పండుగ... తెలుగు వారి భావోద్వేగం!
సంక్రాంతి అంటేనే పెద్ద పండుగ. ఈ పండుగ కోలాహలం, సందడి పల్లెల్లోనే ఎక్కువగా చూడగలం. అందుకే ఏడాది మొత్తం ఇంటికి దూరంగా ఉన్నవారు కూడా పండక్కి తప్పకుండా పల్లెబాట పడతారు. ఇది సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు... సంక్రాంతి తెలుగు వారి అనుభూతి! ఒక భావోద్వేగం!
కోలాహలంగా పండుగ ఇలా చేసుకోవాలి...
సంక్రాంతి రోజు ఉదయాన్నే పవిత్ర నది స్నానం చేయడం శుభకరమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వీలుకానివారు ఇంట్లోనే పవిత్ర నదీజలాలు స్నానం చేసే నీటిలో ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయవచ్చు. ఇల్లు, వాకిళ్లు మామిడి తోరణాలతో, పూలమాలలతో అలంకరించుకోవాలి. ఇంటిముందు రంగురంగుల రంగవల్లికలు తీర్చి, వాటిపై గొబ్బెమ్మలు పెట్టి సంక్రాతి లక్ష్మికి స్వాగతం పలకాలి.
సూర్య పూజతో బుద్ధి ప్రచోదనం
బుద్ధిని వృద్ధి చేసుకోవడమనేది సంక్రాంతి పండుగలో ఆంతర్యం. అందుకే సంక్రాంతి పండుగ రోజు బుద్ధికి అధిపతి అయిన సూర్యుని తప్పకుండా ఆరాధించాలి. ఈ రోజు చేసే సూర్య ఆరాధనకు కోటిరెట్ల అధిక ఫలం ఉంటుంది. మకర రాశికి అధిపతి శని దేవుడు కాబట్టి ఈ రోజు ఒక రాగిపాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు, నల్ల నువ్వులు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అలాగే ఈ రోజు తిల హోమం జరిపించుకుంటే శని దోషాలు తొలగుతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విధంగా మకర సంక్రాంతి రోజు శని దేవుని ఆరాధించడం వలన వ్యాధుల బాధలు, అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయి.
పొంగల్ !
సంక్రాంతి పండుగను పొంగల్ అని కూడా అంటారు. ప్రధానంగా ఈ రోజు సూర్యునికి పొంగల్ నివేదించాలి. మట్టిపొయ్యి మీద కొత్త కుండలో కొత్త బియ్యం, ఆవు పాలు, చెరుకు ముక్కలు, బెల్లం వంటి పదార్ధాలతో తయారు చేసిన పొంగల్ ప్రసాదాన్ని ముందుగా సూర్యునికి, తరువాత ఇష్ట దైవానికి నివేదించి ఆ పొంగలి ప్రసాదాన్ని ఇంటిల్లిపాది స్వీకరించాలి.
పిండివంటలు
సంక్రాంతి సందర్భంగా శ్రీ మహావిష్ణువుకు కొత్త బియ్యం పిండితో చేసిన అరిసెలు, పరమాన్నం, జంతికలు, గారెలు వంటి పిండి వంటలు నైవేద్యంగా సమర్పించడం వలన ధనధాన్య రాశులు వృద్ధి చెందుతాయని పురాణాలలో వివరించారు.
పెద్దల పండుగ
పెద్ద పండుగను పెద్దల పండుగ అని కూడా అంటారు. అంటే ఈ రోజు పితృదేవతలను తప్పకుండా ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. పితృదేవతల సంతృప్తి కోసం తర్పణాలు, పిండప్రదానాలు చేయడం వలన పితృదేవతలు అనుగ్రహించి వంశాభివృద్ధి కలుగజేస్తారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. ఈ విధంగా పితృదేవతలకు నైవేద్యాలు సమర్పించే పండుగ కాబట్టి సంక్రాంతిని పెద్దల పండుగ అని పెద్ద పండుగ అని పిలవడం సంప్రదాయం.
పుణ్యలోకాలు ప్రసాదించే దానాలు
మకర సంక్రాంతి రోజున శక్తికొద్దీ దానధర్మాలు చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు బ్రాహ్మణులకు కూష్మాండం అంటే గుమ్మడికాయ దానం చేయడం విశేషమైన ఫలాన్ని ఇస్తుంది. దీనితో పాటు ధాన్యం, ఫలాలు, విసనకర్ర, నూతన వస్త్రాలు, కాయగూరలు, దుంపలు, చెరకు, గోవు, బంగారం, భూమి ఇలా ఎవరి శక్తి కొద్దీ వారు దానం చేయడం వలన సద్గతులు లభిస్తాయని విశ్వాసం.
పెంచుకోవడం కాదు పంచుకోవడం
మనకున్న సంపదలను, ధనధాన్యాలు పెంచుకోవడం కాకుండా నలుగురితో పంచుకున్నప్పుడే జీవితం సార్థకం అవుతుంది. అందుకే పండుగ రోజున బంధుమిత్రులను ఇంటికి ఆహ్వానించి పిండివంటలతో అందరూ కలిసి భోజనాలు చేయాలి. శక్తికొద్దీ కానుకలతో ఆడపడుచులను, ఇంటి అల్లుళ్లను సంతృప్తి పరచాలి. అలాగే పిల్లలు కూడా తమ తల్లిదండ్రులకు కానుకలిచ్చి సంతోషపెట్టాలి. మనకున్నది నలుగురితో కలిసి అనుభవించడమే పండుగల పరమార్ధం.
భోగించడం కాదు భాగించుకుందాం
మనకు కలిగిన ఐశ్వర్యాన్ని మనం ఒక్కళ్ళే అనుభవిస్తే దానిని భోగించడం అంటారు. అలా కాకుండా మనకు ఉన్నంతలో ఉన్న ఐశ్వర్యాన్ని అందరితో కలిసి భాగించుకుంటూ అంటూ పంచుకుంటూ పండుగ జరుపుకుంటే అదే కదా నిజమైన ఆనందం. అప్పుడే కదా నిజమైన పండుగ!
ఏడాదికి ఒకసారి వచ్చే పెద్ద పండుగకు అందరూ సొంత ఊళ్లకు వెళ్ళాలి. బంధుమిత్రులతో, తల్లిదండ్రులతో పండుగ ఆనందంగా జరుపుకోవాలి. పండుగ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచిపెట్టాలి. అదే నూతన క్రాంతి అందించే నిజమైన నిజమైన సంక్రాంతి!
ఈ సంక్రాంతి పండుగను మనం కూడా మన సొంత ఊరికి వెళ్లి ఆనందంగా జరుపుకుందాం. నూతనోత్సాహంతో తిరిగి వద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
