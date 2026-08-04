మైసిగండి మైసమ్మ తల్లి- ఆషాఢ మాసం బోనాల విశిష్టత ఇదే!
కొంగుబంగారం మైసిగండి మైసమ్మ తల్లి.. ఆషాఢ బోనాల్లో తప్పక దర్శించాల్సిన అమ్మవారి ఆలయం విశేషాలు ఇవే!
Published : August 4, 2026 at 3:01 AM IST
Maisigandi Maisamma Temple History : ఆషాఢంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో బోనాలు అతి పెద్ద జాతర. ఈ నెలరోజులపాటు తెలంగాణ ప్రాంతంలోని అమ్మవారి ఆలయాలన్నీ ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశిస్తుంటాయి. బోనాలు సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రతి ఆదివారం, సోమవారం, మంగళవారం ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణాలో అతి ప్రాచీనమైన మైసిగండి మైసమ్మ తల్లి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మైసిగండి ఎక్కడుంది?
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఆమనగల్లు మండలం, హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వెళ్లే జాతీయరహదారికి సమీపంలో మైసిగండి అనే ప్రాంతంలో మైసమ్మ తల్లి వెలసి ఉంది. అమ్మవారు ఇక్కడ ఉన్న ఒక వేప చెట్టు కింద బురుజు గోడలో స్వయంభువుగా వెలిసిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ మైసమ్మ తల్లి ఇక్కడ గ్రామదేవతగా పూజలందుకుంటోంది.
ఆరాధ్య దేవత
మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాల ప్రజలకు ఈ మైసమ్మ తల్లి ఆరాధ్య దేవత. కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట, శ్రీశైలం వైపు వెళ్లే బస్సులన్నీ ఈ అమ్మవారి ఆలయం దగ్గర కొంత సమయం తప్పకుండా ఆగుతాయి. భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ మైసమ్మ తల్లి సృష్టి స్థితి లయకారిణి అయిన కాళికాదేవి స్వరూపంతో పూజలందుకోవడం విశేషం. ఈ మైసమ్మ తల్లిని దర్శించి, అర్చించిన వారు జీవితంలో సుఖసంతోషాలతో, సకల సౌభాగ్యాలతో వర్ధిల్లుతారని విశ్వాసం.
విగ్రహ ప్రతిష్టాపన
మైసమ్మ విగ్రహం ప్రతిష్టించక ముందు ఇక్కడ ఒక చిన్న శిలా విగ్రహం మాత్రమే ఉండేది. కొంతకాలం తర్వాత ఒక భక్తుని సహకారంతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది. కోట బురుజులో అమ్మవారు వెలసినప్పుడు కేవలం చిన్న శిలలో అమ్మవారి ఆకృతి మాత్రమే గోచరించేది. కాలక్రమేణా ఆలయ నిర్మాణం తర్వాత ఆలయం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు రావడం మొదలైంది.
ఇతర ఆలయాలు
మైసమ్మ ఆలయానికి అరకిలోమీటరు దూరంలో శివాలయం, రామాలయం, అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ దేవాలయాలు అతి ప్రాచీనమైనవి. పూర్వం గోల్కొండను పరిపాలించిన తానీషా వద్ద పనిచేసిన అక్కన్న, మాదన్నలు ఈ ఆలయాలను నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఆలయాలకు సమీపంలోనే ఒక కోనేరు కూడా ఉంది. ఈ ప్రాంతాలకు ఎదురుగానే మైసమ్మ వెలసి ఉన్నందున ఈ ప్రాంతానికి మైసంగండి అనే పేరు వచ్చింది.
మత సామరస్యానికి నిదర్శనం
మైసిగండిలో వెలసిన మైసమ్మను కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ పూజించడం మత సామరస్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఇటు హిందువులతో పాటు, ముస్లిం, క్రైస్తవులు కూడా అమ్మవారిని దర్శించి పూజించి తమ అభీష్టాలను నెరవేర్చుకుంటూ ఉంటారు.
పూజోత్సవాలు
ప్రతి ఆది, మంగళ, గురు వారాల్లో గండి మైసమ్మ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్నందున ప్రతిరోజూ అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య అధికంగానే ఉంటుంది. ఇక ప్రతి ఏటా ఆషాఢ మాసంలో బోనాలు జాతర ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా చుట్టపక్కల అనేక గ్రామాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తారు. మైసిగండి ప్రాంతం ఆంధ్ర తెలంగాణ సరిహద్దులో ఉన్నందున ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలకు అమ్మవారు ఆరాధ్య దేవతగా విరాజిల్లుతోంది.
ఉత్సవాలతో కళకళలాడే ఆలయాలు
ఇక్కడ వెలసి ఉన్న శివాలయం, రామాలయం, అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయాలలో కూడా నిత్యపూజలతో పాటు విశేష పూజలు కూడా జరుగుతాయి. శివాలయంలో మహాశివరాత్రికి బ్రహ్మోత్సవాలు, రామాలయంలో శ్రీరామ నవమి, హనుమజ్జయంతి పండుగలు విశేషంగా జరుగుతాయి. అలాగే అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయంలో దసరా నవరాత్రులు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఆషాఢ మాసంలో మనం కూడా మైసిగండి వెళ్లి మైసమ్మ తల్లిని దర్శించి అమ్మవారి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుదాం. సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుదాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
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