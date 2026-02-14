మహాశివరాత్రి: బిల్వ పత్రాలతో ఇలా పూజ చేస్తే - పరమేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో శుభ ఫలితాలు!
-శివపూజలో బిల్వపత్రానికి విశేషమైన ప్రాముఖ్యత - ఇలా పూజ చేస్తే సంపూర్ణ శివానుగ్రహం!
Published : February 14, 2026 at 4:30 PM IST
Mahashivratri 2026: పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పర్వదినం మహా శివరాత్రి. ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసం శుక్లపక్షం చతుర్థశి తిథి రోజు ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. ఇక ఈరోజున శైవక్షేత్రాలన్నీ శివనామస్మరణతో మార్మోగుతాయి. అంతేకాకుండా భక్తులు రోజంతా ఉపవాసం, జాగరణ ఉండి పరమశివుడిని ధ్యానిస్తుంటారు. అలానే శివరాత్రి రోజున చాలా మంది ముక్కింటికి బిల్వపత్రాలను సమర్పిస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పాపాలు అన్నీ తొలగిపోయి, పుణ్యం దక్కుతుందని శివపురాణం చెబుతోంది. అయితే, బిల్వపత్రాలను సమర్పించేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించడం ముఖ్యమని.. దీని వల్ల శుభఫలితాలు పొందవచ్చని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు.ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
శివుడికి బిల్వపత్రం ఎలా సమర్పించాలి: పరమ పవిత్రమైన మహా శివరాత్రి రోజు ఒక్క బిల్వపత్రంతో పరమశివుడిని పూజిస్తే వెయ్యి పద్మ పుష్పాలతో పూజించిన ఫలితం కలుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. అయితే అలా పూజించేటప్పుడు ఈ నియమాలు పాటిస్తే శివానుగ్రహం కలిగి సంవత్సరం మొత్తం సకల శుభాలు పొందవచ్చంటున్నారు.
- ముందుగా మారేడు దళం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి దాని మీద గంధం రాసి శివలింగం వద్ద ఉంచి నమస్కారం చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా సంవత్సరం మొత్తం శివానుగ్రహంతో సర్వ సంపదలు సిద్ధింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు.
- శివరాత్రి పర్వదినాన బిల్వ పత్రాన్ని కొబ్బరి నీళ్లలో ముంచి ఆపై దానిని శివలింగం దగ్గర ఉంచి నమస్కారం చేసుకుంటే రాజవైభవం కలుగుతుందట. అలాగే, ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారని, ఉన్నత స్థాయి పదవులు వరిస్తాయంటున్నారు. ధన, కనక, వస్తు, వాహన ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.
మారేడు చెట్టు దగ్గర పాటించాల్సిన విధులు : పండగ నాడు మారేడు ఆకులతో పరమశివుడిని పూజించడం మాత్రమే కాకుండా చెట్టు దగ్గర చేసే కొన్ని పనులు వల్ల కూడా శివానుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- మహా శివరాత్రి రోజు మారేడు మొక్క లేదా చెట్టు సమీపంలో అన్నదానం చేయడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్నారు. ఈ వృక్షం సమీపంలో ఎవరికైనా భోజనం పెడితే కొన్ని వేల మందికి అన్నదానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ధర్మ సింధు గ్రంథం ప్రకారం శివరాత్రి నాడు ఎవరైనా సరే మారేడు మొక్క లేదా బిల్వ వృక్షం దగ్గర ఆవు నెయ్యి లేదా క్షీరాన్నం దానం చేస్తే వారికి జీవితం మొత్తం సంపదకు లోటు ఉండదని వివరిస్తున్నారు.
- శివరాత్రి రోజు మారేడు మొక్క దగ్గర 11 కొత్త ఎర్రటి ప్రమిదలు ఉంచి వాటిల్లో ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె పోసి దీపాలు వెలిగించినట్లయితే జీవిత కాలం శివానుగ్రహం లభించి ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోతాయని ప్రామాణిక గ్రంథాల్లో పేర్కొన్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
- మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఎవరైనా సరే దగ్గరలోని మారేడు చెట్టు వద్దకెళ్లి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి, అనంతరం ఆ చెట్టు కొమ్మకు ఎర్రటి రంగు దారాన్ని చుట్టినట్లయితే వివాహపరమైన సమస్యలు తొలగిపోతాయట. అదే, పసుపు రంగు దారాన్ని కడితే ఆర్థికపరంగా కలిసి వస్తుందంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
