ఈ సిద్ధి గణపతి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే చాలు- సకల మనోభిష్టాలు కలగడం ఖాయం!
శాంత స్వరూపుడైన గణపతి అసుర సంహారం చేసిన ఘట్టం ఇదే!- ఆ యుద్ధంలో విష్ణువు గెలవడానికి గణపతి ఎలా సహాయం చేశాడో తెలుసా?
Published : December 10, 2025 at 5:00 AM IST
Maharashtra Siddi Vinayaka Temple : వినాయకుని చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకూ అంతా ఇష్టపడతారు. శుభకార్యాల నుంచి, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించే ముందు విఘ్నాలు రాకుండా కాపాడమని వినాయకుని పూజిస్తారు! గణపతి సాధారణంగా ప్రశాంతమైన దేవుడు. అయితే పైకి శాంతంగా కనిపించినప్పటికీ, అసుర సంహారం కోసం గణనాథుడు అవసరమైనప్పుడు ఆగ్రహావేశాలను వ్యక్తం చేసిన సందర్భాలు కూడా పురాణాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి. వినాయకునికి ఎన్నో ఆలయాలున్నప్పటికీ కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం సాక్షాత్తూ దేవతలే నిర్మించడం వల్ల వాటి మహత్యం నలు దిక్కులా వ్యాపించింది. అలాంటి ఓ మహిమాన్విత గణపతి ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సిద్ధి గణపతి ఆలయం
సిద్ధిని బుద్ధిని ప్రసాదించే గణపతి ఆగ్రహావేశాలతో అసుర సంహారం చేసిన ఘట్టాలు కూడా పురాణాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి. దేవతలకి సహాయాన్ని అందించడమే కాదు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుకి సైతం కార్యసిద్ధిని కలిగించడం గణపతి గొప్పతనం. సమస్త దేవతలచే పూజలందుకునే శ్రీమన్నారాయణుడే వినాయకుడికి ఆలయాన్ని నిర్మించాడంటే ఆయన విశిష్టతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాక్షాత్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు కృతజ్ఞతగా గణపతికి నిర్మించిన ఆలయమే సిద్ధి గణపతి ఆలయం.
సిద్ధి గణపతి ఆలయం ఎక్కడుంది?
మహారాష్ట్రలోని పూణేకి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో సిద్ధి గణపతి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే సకల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని, పనుల్లో విఘ్నాలు తొలగిపోయి విజయాలు చేకూరతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం శ్రీ మహావిష్ణువు చెవుల నుంచి ఉద్భవించిన 'మధు కైటభులు' అనే రాక్షసులు బ్రహ్మను అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టసాగారు. బ్రహ్మ ఆ రాక్షసుల పీడ భరించలేక శ్రీ మహావిష్ణువును ఆశ్రయిస్తాడు. బ్రహ్మ అభ్యర్థన మేరకు మధు కైటభులపై శ్రీ మహావిష్ణువు యుద్ధానికి సిద్ధపడతాడు. అయితే వారికి బ్రహ్మ నుంచి వరం ఉన్నందున శ్రీ మహా విష్ణువు ఆ వరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, వాళ్లని తన 'తొడ'పై సంహరిస్తాడు.
మధుకైటభుల సంహారానికి గణపతి సాయం
శ్రీ మహావిష్ణువు కోరిక మేరకు ఈ యుద్ధంలో ఆయనకు విజయం సిద్ధించేలా గణపతి సహకరించి ఆయన కార్యాన్ని సిద్ధింపజేస్తాడు. అందుకు కృతజ్ఞతగా శ్రీమన్నారాయణుడు గణపతికి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తాడు. శ్రీ మహావిష్ణువుకు విజయసిద్ధి కలిగిన క్షేత్రం కాబట్టి ఈ క్షేత్రం సిద్ధి వినాయక క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది.
కుడివైపు తొండం
సాధారణంగా గణపతి ఆలయాల్లో వినాయకుని తొండం ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉండడాన్ని చూస్తుంటాం. కానీ సిద్ధి గణపతి క్షేత్రంలో మాత్రం గణపతి తొండం కుడి వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఇలా కుడివైపు తొండం తిరిగి ఉన్న గణపతి దర్శనంతో శుభాలు కలుగుతాయని, కోరిన కోర్కెలు వేగంగా తీరుతాయని విశ్వాసం. అలాగే గణపతి విగ్రహానికి ఇరువైపులా సిద్ది, బుద్ధి కొలువై ఉండడం విశేషం. అందుకే ఈ క్షేత్రం మరింత విశిష్టతను సంతరించుకుని ఉంటుంది.
పూజోత్సవాలు
సిద్ధి గణపతి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు జరుగుతాయి. ప్రతి బుధవారం గణపతికి అభిషేకాలు జరుగుతాయి. అలాగే వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేష్ నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఇక ఏడాది మొత్తం ఈ క్షేత్రాన్ని భక్తులు సందర్శిస్తునే ఉంటారు. కోరిన కోర్కెలు త్వరగా సిద్ధింపజేసే సిద్ధి గణపతి క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. కార్యసిద్ధిని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.