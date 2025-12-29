నందీశ్వరుడు స్వయంగా ప్రతిష్టించిన శివలింగం- వేల ఏళ్లుగా ఎండిపోని తీర్థం వెనుక ఉన్న అద్భుతం ఇదే!
మహానంది మహిమ- గర్భగుడి నుంచే గంగమ్మ రాక- వెయ్యేళ్లయినా తరగని నీటి ఊట
Published : December 29, 2025 at 5:00 AM IST
The Mystery of Mahanandi Temple: పరమ శివుని ప్రియ భక్తుడైన నందీశ్వరుడు వెలసిన పుణ్యక్షేత్రాలు నవనందులుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ నవనందులన్నీ నంద్యాల జిల్లాలోనే ఉండడం విశేషం. నవనందులు వెలసిన ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి నంద్యాల అనే పేరు వచ్చింది. నవనందుల్లో ప్రధానమైనది మహానంది. ఈ కథనంలో మహానంది క్షేత్ర ప్రాశస్త్యాన్ని తెలుసుకుందాం.
మహానంది
నవ నందులలో విశేషమైన ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్న క్షేత్రం మహానంది. ఇది కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాలకు 14 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. నందీశ్వరుని శంకరుడు అనుగ్రహించిన ప్రదేశమే మహానంది క్షేత్రం. ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వరుని నందీశ్వరుడు ప్రతిష్టించాడని, అందువల్లనే ఇది నందీశ్వరాలయమైందని స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
ఎంతో ప్రత్యేకం
దేశంలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాల్లో మహానంది ఒకటి. ఆరవ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ఆలయంలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, మరెన్నో అంతుచిక్కని రహస్యాలు. ఇక్కడ మహానందీశ్వరుడుతో పాటు కోదండరాముడు కూడా కొలువై ఉండడం వలన ఈ క్షేత్రం శివకేశవుల క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. దాదాపుగా 1500 సంవత్సరాల క్రితంకు చెందిన ఈ ఆలయాన్ని చాళుక్య చక్రవర్తులు నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడు నందిశ్వర రూపంలో ఇష్ట కామేశ్వరి సహిత నందీశ్వర స్వామిగా వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుండడం విశేషం. ఇక్కడ స్వామి పుట్ట నుంచి స్వయంభువుగా ఆవిర్భవించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్షేత్రంలో ఒకప్పుడు ఒక పుట్ట ఉండేది. ఆ పుట్ట మీద రోజూ ఒక కపిలగోవు వచ్చి పాలు వర్షిస్తూ ఉండేది. పుట్టక్రింద బాల శివుడు నోరు తెరిచి ఈ పాలు త్రాగుతుండేవాడు. ఒక పశువుల కాపరి ఈ దృశ్యం చూసి పెద్ద నందునితో చెప్పాడు. నందుడు వచ్చి కూడా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి తన్మయుడయ్యాడు. ఈ హడావిడికి గోవు భయపడి పుట్టను తొక్కి పక్కకు పోయింది. నందుడు తను చేసిన అపరాధానికి విచారించి తన ఇష్టదైవమైన నందిని పూజించాడు. ఆవు తొక్కిన పుట్ట శిలా లింగం అయ్యేటట్లు నంది వరం ప్రసాదించింది. ఇప్పటికీ శివలింగంపైన ఆవు గిట్టల ముద్రలు చూడవచ్చు.
రహస్యాల నిలయం ఈ రుద్రగుండం
ప్రధాన ఆలయానికి ఆలయ ముఖ ద్వారం గోపురానికి మధ్యలో ఉన్న పుష్కరిణిలోనికి స్వచ్ఛమైన నీరు సర్వ వేళలా గోముఖ శిల నుంచి ధారావాహికంగా వస్తుంటుంది. ప్రధాన ఆలయంలోని లింగం క్రింద భూమిలో ఐదు నీటి ఊటలు ఉన్నాయి. లింగం క్రింద నుంచి నీరు ఊరుతూ వుంటుంది. ఆలయం లోపల ఉన్న ఈ రుద్రగుండం కోనేరులోని నీళ్ల ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో ఇప్పటికి ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతుచిక్కని రహస్యంగానే మిగిలింది. ఆలయం వెనుక భాగంలో ఉన్న దట్టమైన నల్లమల అడవిలో నుంచి నీరు ఆలయ గర్భగుడిలోని శ్రీమహానందీశ్వర స్వామి విగ్రహం కింద భాగం నుంచి ఆలయంలోని గర్భాలయం ఎదురుగా ఉన్న బ్రహ్మగుండం కోనేరులోకి ప్రవహిస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఆలయం ప్రాంగణంలో చిన్న కోనేరులైన బ్రహ్మ, విష్ణు గుండం కోనేరు లోకి ప్రవేశించి అటు తర్వాత మహానంది చుట్టుపక్కల గల వందల ఎకరాల పంట పొలాలకు ఈ నీరు ప్రవహించడం విశేషం.
శుద్ధ స్పటిక జలం
ఈ కోనేరు నీళ్లకు ఉండే మరో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే కొన్ని వందల దశబ్దాల కాలం నుంచి ప్రవహిస్తున్న ఈ నీరు నేటికీ అంతే స్థాయిలో ప్రవహిస్తుంది. పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్ని కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పటికీ కోనేరులో నీరు మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఉండడం విశేషం. అంతే కాదు కోనేరు నీళ్లు ఎంతో స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నీళ్ళలా తేటగా ఉండడం మరో విశేషం. ఈ నీళ్లలో చిన్న గుండు సూది వేసినా నీటి అడుగున స్పష్టంగా కనిపించేంత స్వచ్ఛంగా ఈ నీళ్లు ఉంటాయి.
వాతావరణానికి అనుకూలంగా
ఈ కోనేరులో నీరు వేసవిలో చల్లగా, శీతాకాలంలో వెచ్చగా భక్తులు స్నానాలు చేయడానికి అనువుగా ఉండటం ఊహకందని మిస్టరీ. ఈ కొలను రహస్యాన్ని ఇప్పటికీ శాస్త్రజ్ఞులు చేధించలేకపోవడం ప్రత్యేకత. శుద్ధ స్ఫటికం వంటి ఈ కోనేరు జలాల్లో ఆలయ గోపురాలు స్పష్టంగా గోచరిస్తూ భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాయి. ఈ రుద్రగుండం తీర్ధాన్ని నంది తీర్ధంగా పురాణాల్లో అభివర్ణించారు.
అబ్బురపరిచే అనేక విశేషాలు
ఏ ఆలయంలో అయినా ఒకటో రెండో విశేషాలు ఉంటాయి. కానీ మహానంది క్షేత్రంలో అన్ని విశేషాలే! దేనికదే ప్రత్యేకం! ప్రతి ఏడాది వైశాఖ శుద్ధ చవితి రోజు గంగాదేవి ఈ తీర్థంలో స్నానం ఆచరించి భక్తుల పాపాలను పోగొడుతుందని శివమహాపురాణంలో వివరించి ఉంది. మహానందిలో ఈ తీర్థంలో స్నానం ఆచరిస్తే అనేక రకాల శారీరక రుగ్మతలు తొలగుతాయని ఎంతోమంది భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో అనుభవపూర్వకంగా చెబుతారు. ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడిన సత్యం కూడా. మనం కూడా మహానంది క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం, ఆయురారోగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
