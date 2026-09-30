'ఆడవారి నోటిలో నువ్వు గింజ నానినంత సేపు నిజం నిలబడదు' - ఎవరు? ఎందుకన్నారు?
మహాలయ పితృపక్షం అమావాస్య - ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:56 PM IST
Mahalaya Amavasya 2026 : మహాభారత యుద్ధంలో చనిపోయిన వారందరికీ కృష్ణ భగవానుడు తిలోదకాలు ఇప్పించేందుకు సిద్ధమై బ్రాహ్మణులను పిలిచి పేర్లు చదివించారు. ఇటు పాండవులు, అటు కౌరవులు తమ వారి పేర్లు వచ్చినపుడు వారికి తిలోదకాలు వదిలారు. కానీ, కర్ణుడు పేరు వచ్చే సరికి ఏ ఒక్కరూ ముందుకు రాకపోవడం కుంతీదేవికి కన్నీరు తెప్పిస్తుంది. 'ధర్మరాజా కర్ణుడు నా పెద్ద కొడుకు. అంటే నీకు అన్న అవుతాడు. నువ్వు తిలోదకాలు విడిచి పెట్టు' అంది. దాంతో ధర్మరాజు 'ఎంత తప్పు చేయించావు తల్లీ. ఇంటికి పెద్దవాడిని పడగొట్టి, సింహాసనం నాకు ఇప్పించావు. మీ వద్ద రహస్యం దాగడం వల్ల ఇంత ఉపద్రవం జరిగింది గనక ఆడవారి నోటిలో నువ్వు గింజ నానినంత సేపు నిజం నిలబడదు' అని అన్నాడట.
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ఇదిలా ఉండగా స్వర్గానికి వెళ్లిన కర్ణుడికి అక్కడ బంగారం, వెండి, ముత్యాలు, పగడాలు, వజ్రాలు తప్ప తినడానికి, తాగడానికి అన్నపానీయాలు కనిపించలేదు. అప్పుడు యమధర్మరాజును ప్రార్థించి 'అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ, తినడానికీ, తాగడానికి ఏమీ లేవు ఎందుకు?' అని అడగడంతో 'నీ జీవిత కాలంలో నువ్వు ఏమేం దానం చేశావో అవే ఉన్నాయి. దానం చేయనివి అక్కడ లేవు' అని చెప్పాడట. దీంతో కర్ణుడు 'నాకెవరూ లేరు కాబట్టి, నేను కిందకు వెళ్లి ఉపకారాలు చేసి వస్తాను' అని కోరడంతో యమధర్మరాజు అనుగ్రహించి అవకాశమిస్తాడు. భాద్రపద మాసం కృష్ణపక్ష పాడ్యమి నుంచి కృష్ణ పక్ష అమావాస్య వరకూ 15 రోజుల పాటు చలివేంద్రాలు, అన్నశాలలు పెట్టి ఉపకారాలు చేసి తిరిగి వెళ్లిన కర్ణుడికి 'నువ్వు అందరికీ ఇచ్చావు కాబట్టి, నీకు అన్నపానీయాలు ఇస్తున్నా' అని యమధర్మరాజు అన్నాడు.
అందరికీ అవకాశం
తనకు ఎదురైన పరిస్థితి నేపథ్యంలో 'ఇలా ఉపకారాలు చేయకుండా వెళ్లిపోయిన నాలాంటి వారెందరో ఉంటారు, వారికి కూడా మరో అవకాశం ఇవ్వండి.. ఈ 15 రోజుల్లో వాళ్ల పేరు చెప్పి కొడుకులు, మనవళ్లు, మునిమనవళ్లు దానం చేస్తే, అందుకు తగిన ప్రతిఫలం వారి పితృదేవతల ఖాతాలో పడేట్లు అనుగ్రహించండి' అని కర్ణుడు కోరడంతో యమధర్మరాజు 'తథాస్తు' అన్నారట. అలా భాద్రపదమాసం కృష్ణపక్ష పాడ్యమి నుంచి కృష్ణపక్ష అమావాస్య వరకూ వచ్చిన సంప్రదాయమే 'మహాలయ పితృపక్షం'.
మహాలయ పక్షం లేదా పితృపక్షం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 10 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయం పితృ దేవతలకు అత్యంత ప్రీతికరం. పితృ దేవతలంటే కేవలం తండ్రి మాత్రమే కాదని, గతించిన పూర్వీకులందరినీ పితృ దేవతలుగానే పరిగణిస్తూ తర్పణాలు వదిలితే వారిని తృప్తిపరిచి ఆశీస్సులు పొందిన వారవుతారని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పూర్వీకులు ఏ తిథిలో గతించారో తెలియకపోతే వారు ఈ అమావాస్య రోజున శ్రాద్ధకర్మలు ఆచరిస్తే సంవత్సరమంతా శ్రాద్ధం పెట్టిన పుణ్య ఫలం దక్కుతుంది. 100 యజ్ఞాలు చేసిన దానికన్నా పితృదేవతలకు తర్పణాలు అందించడం ఎంతో ముఖ్యమని మహర్షులూ తెలిపిన నేపథ్యంలో గతించిన తల్లిదండ్రులకు, ఇతరులకు తర్పణాలు, పిండ ప్రదానాలు చేయించాలి.
మహాలయ పక్షం శ్రాద్ధ తిథి వివరాలివీ
- సెప్టెంబరు 27: భాను- ప్రతిపద - పక్షారంభ
- సెప్టెంబరు 28: సోమ- ద్వితీయ
- సెప్టెంబరు 29: మంగళ- తృతీయ - మహాభరణి
- సెప్టెంబరు 30: బుధ - చతుర్థి
- అక్టోబరు 1: బృహస్పతి- పంచమి
- అక్టోబరు 2: శుక్ర- షష్ఠి, సప్తమి
- అక్టోబరు 3: శని-అష్టమి - మధ్యాష్టమి
- అక్టోబరు 4: భాను- నవమి - అవిధవా నవమి
- అక్టోబరు 5: సోమ- దశమి
- అక్టోబరు 6: మంగళ- సర్వేషాం ఏకాదశి
- అక్టోబరు 7: బుధ- ద్వాదశి - యతి ద్వాదశి
- అక్టోబరు 8: బృహస్పతి- త్రయోదశి
- అక్టోబరు 9: శుక్ర- చతుర్దశి - ఘాత చతుర్దశి
- అక్టోబరు 10: శని- అమావాస్య- సర్వపితృ అమావాస్య
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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