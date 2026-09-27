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మహాలయ పక్షాల్లో పితృదేవతలను ఆరాధించాలి- వంశాభివృద్ధి, కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం చేసే పితృకార్యాల విశిష్టత ఇదే!

మహాలయ పక్షాలలో పితృదేవతలను స్మరించి తర్పణాలు, శ్రాద్ధం, దానధర్మాలు చేస్తారు - 2026లో మహాలయ పక్షాలు సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 10 వరకు

Mahalaya Pakshalu 2026
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 2:58 AM IST

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Mahalaya Pakshalu 2026 : పితృ దేవతల ఆరాధనకు పవిత్ర కాలం మహాలయ పక్షాలు! పితృ దేవతలకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మహాలయ పక్షాలు పవిత్ర కాలంలో భూమిపై సంచరించే పితృదేవతలు! వంశాభివృద్ధికి తోడ్పడే పితృ దేవతల ఆరాధన!

మహాలయ పక్షాలు అంటే?
భాద్రపద మాసంలో పౌర్ణమి మరుసటి రోజు నుంచి భాద్రపద అమావాస్య వరకు ఉన్న పదిహేను రోజుల కాలాన్ని మహాలయ పక్షాలు అని, పితృ పక్షాలు అని అంటారు. పితృదేవతల ఆరాధనకు శ్రేష్టమైన ఈ పక్షం రోజుల్లో శుభకార్యాలు నిషిద్ధం. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం నుంచి అక్టోబర్ 10 శనివారం వరకు మహాలయ పక్షాలు కొనసాగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మహాలయ పక్షాల విశిష్టత ఏమిటి? ఈ రోజుల్లో పితృదేవతల ప్రీతి కోసం ఎలాంటి కార్యాలు నిర్వహించాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మహాలయ పక్షాల ప్రాముఖ్యత
సూర్యుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తుండే రోజుల్లో పితృదేవతలకు శ్రద్ధతో శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించాలని స్కాంద పురాణంలోని నాగర ఖండంలో వివరించి ఉంది. ఇలా చేయడం వలన ప్రతిరోజూ గయా శ్రాద్ధం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని చతుర్వర్గ చింతామణి గ్రంథంలో వివరించి ఉంది. ఈ ప్రక్రియనే 'దినే దినే గయా తుల్యం' అని అంటారు. మహాలయ పక్షం పదిహేను రోజులు కానీ, కనీసం ఒక్క రోజు కానీ లేదా మహాలయ అమావాస్య రోజైనా పితృ దేవతల ఆరాధన చేయడం వలన పితృ దేవతలు ఒక్క సంవత్సరం పాటు సంతుష్టులు అవుతారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.

పితృ ఋణం మరువరాదు
మానవుడు తప్పనిసరిగా తీర్చుకోవాల్సిన రుణాల్లో పితృ ఋణం ఒకటి. మహాలయ పక్షాల్లో తమ వారసులు సమర్పించే తర్పణాలు వారికి సంతృప్తి కలిగించి వారి ఆశీర్వాదంతో వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.

కుటుంబ శ్రేయస్సు
జీవితంలో భరించలేని కష్టాలు, వృత్తిలో ఎదుగుదల లేకపోవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు, సంతానం లేకపోవడం వంటి సమస్యలకు పితృదోషమే కారణం. పితృదేవతల అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటే కుటుంబ శ్రేయస్సు ఉంటుందని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఏడాది మొత్తం ఏమి చేసినా చేయకపోయినా కనీసం మహాలయ పక్షాలు పదిహేను రోజులు పితృదేవతల అనుగ్రహం కోసం తిల, జల తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి.

మహాలయ పక్షాల వెనుక పురాణగాథ
పూర్వం దేవతలకు రాక్షసులకు మధ్య భీకర యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధం భాద్రపద బహుళ పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య వరకు 15 రోజులు కొనసాగింది. యుద్ధంలో దేవతల బలం సన్నగిల్లగా రాక్షసుల బలం పెరిగింది. ఈ యుద్ధంలో అనేకమంది మహర్షులు, యతులు మరణించారు. ఆయా వీరులు చెందిన రోజులకు యతి మహాలయం, శాస్త్ర హత మహాలయం అనే పేర్లు ఏర్పడ్డాయి. చివరగా వచ్చిన మహాలయ అమావాస్య నాడు దేవతలు పితృకార్యాలు నిర్వహించి వారి అనుగ్రహంతో తిరిగి శక్తిని పుంజుకుని రాక్షస గణాన్ని యుద్ధంలో ఓడించినట్లుగా పురాణ కథనం. ఆనాటి నుంచి మహాలయ పక్షంలోను, మహాలయ అమావాస్య నాడు పితృ దేవతల ఆరాధన చేయడం సంప్రదాయంగా మారింది.

మహాలయ పక్షంలో మనమేం చేయాలి?
పరమ పవిత్రమైన ఈ మహాలయ పక్షంలో ప్రతిరోజూ సంధ్యావందనం, గాయత్రి జపం చేసి పితృదేవతలకు తర్పణాలు విడిచి పెట్టాలి. గంగాది పుణ్య నదీ తీర్థాల్లో, పుణ్యక్షేత్రాల్లో పితృ దేవతలకు పిండ ప్రదానాలు చేయాలి. జల తర్పణాలు విడిచి పెట్టాలి. పితృదేవతల పేరిట బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాలు చేయాలి.

ఈ విధంగా మహాలయ పక్షంలో పితృ దేవతల ఆరాధన చేయడం వలన ఇహలోకంలో సుఖసంతోషాలు, పరలోకంలో మోక్షం కలుగుతుంది.

మనం కూడా ఈ మహాలయ పక్షంలో పితృ దేవతల ఆరాధన చేద్దాం. సద్గతులు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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