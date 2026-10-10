పితృ పక్షానికి ముగింపు పలికే మహాలయ అమావాస్య- ఆ రోజు తప్పక చేయాల్సిన పనులు ఇవే!
పితృ రుణాన్ని తీర్చే పర్వం పితృపక్షం చివరి రోజు వచ్చే మహాలయ అమావాస్యరోజు విడిచే తర్పణాలతో పితృదేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు. మహాలయ అమావాస్య రోజు వాయు రూపంలో వచ్చి పితృ దేవతలు ఆశీర్వదిస్తారు.
Published : October 10, 2026 at 5:21 AM IST
Mahalaya Amavasya Significance : అమావాస్య అంటే మంచి రోజు కాదని, ఈ రోజు ఏ పని చేయరాదని అని అనుకుంటారు. కానీ సనాతన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అమావాస్య కూడా పర్వదినమే! అయితే అమావాస్య పితృ దేవతలకు ప్రీతికరమైనది. అందుకే ఈ రోజు ఇతర దేవీ దేవతల ఆరాధన కాకుండా పితృ దేవతలను మాత్రమే ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు పితృ దేవతల ప్రీత్యర్థం జల, తిల తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు, పిండ ప్రదానాలు చేయడం వలన పితృ దేవతలు సంతృప్తి చెంది ఆశీర్వదిస్తారని శాస్త్ర వచనం. అందునా ఏడాదిలో వచ్చే ఇతర అమావాస్యల కన్నా, భాద్రపద మాసంలో వచ్చే మహాలయ పక్షాల చివరి రోజు అయిన మహాలయ అమావాస్య పితృ దేవతలకు మరింత ప్రీతికరమైనది. ఇక మహాలయ అమావాస్య విశిష్టత గురించి, ఆ రోజు ఆచరించాల్సిన విధివిధానాల గురించి మరిన్ని విషయాలు విపులంగా తెలుసుకుందాం.
మహాలయ అమావాస్య ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద బహుళ అమావాస్యను మహాలయ అమావాస్య అంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 10, శనివారం భాద్రపద బహుళ అమావాస్య. ఈ రోజునే మహాలయ అమావాస్య పర్వదినాన్ని జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు మహాలయ అమావాస్య అంటే ఏమిటో చూద్దాం.
మహాలయం అంటే?
'మహం ఆలం యాత్ ఇతి మహాలయం అని మహాలయానికి నిర్వచనం చెబుతుంది శాస్త్రం. ఈ మహాలయ పక్షంలో తమ పుత్రులు చేసిన తర్పణాదుల ద్వారా గతించిన పితరులు చాలినంత తృప్తిని పొందుతారు. దీన్ని మహాలయ పక్షం అంటారు. ఈ పక్షం రోజుల్లో చివరన వచ్చే మహాలయ అమావాస్య మహా పితృపర్వంగా పేర్కొంటారు. మహాలయ అమావాస్య విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
'అమావాస్యా దినే ప్రాప్తే గృహద్వారం సమాశ్రితాః।
వాయుభూతాః ప్రవాంఛతి శ్రాద్ధం వై పితృగణానృణామ్'|| అని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అమావాస్య తిథి రాగానే పితృ దేవతలు వాయు రూపంలో తమ సంతతి ఇళ్లకు వచ్చి, సూర్యాస్తమయం వరకు ఉండి, తమ వారు నిర్వహించే శ్రాద్ధ కర్మలు, అన్నదానాలు చూసి సంతృప్తి చెంది ఆశీర్వదించి వెళ్తారని గరుడ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఏడాదిలో వచ్చే ఇతర అమావాస్య రోజుల్లో కుదరకపోయినా మహాలయ అమావాస్య రోజు శాస్త్రోక్తంగా పితృదేవతలందరికి శ్రాద్ధం తప్పకుండా నిర్వహించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే ఈ శ్రాద్ధ కర్మలు ఎలా నిర్వహించాలో చూద్దాం.
మహాలయ అమావాస్య శాస్త్ర విధానం
మహాలయ అమావాస్య రోజు పితృ దేవతల ప్రీతికోసం అన్నం, జలం, క్షీరం, కందమూలాలు, ఫలాలు సమర్పించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే మినుములు, శాకం కూడా శ్రాద్ధ కర్మల్లో తప్పనిసరి. ఈ విధంగా చేయడం వీలు కానివారు కనీసంలో కనీసం తిల తర్పణాలు చేయవచ్చు. ఇదికూడా వీలుకానివారు వాపీ కూప తటాకాల్లో అంటే నదీతీరాల్లో, సముద్ర తీరాల్లో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి పితృస్తుతి చేసి జలతర్పణమైన ఇవ్వచ్చు. విధివిధాన పరంగా శ్రాద్ధం, తర్పణం చేయలేనివారు పితృప్రీతిగా దానం ఇవ్వచ్చు లేదా వస్త్రదానం, అన్నదానం అయినా చేయవచ్చు. ఇవేవి చేయలేని వారు ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి స్వయంపాకం అయినా ఇవ్వచ్చు.
స్వయంపాకంలో ఏమి ఇవ్వాలి?
బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే స్వయంపాకంలో నిత్య భోజనానికి వినియోగించే సరుకులు అంటే ఉప్పు, పప్పు, ఆకుకూరలు, కూరగాయల్లో కందమూలాలు ఇవ్వవచ్చు. ఇవన్నీ సమకూర్చుకుని యధావిధిగా చేయలేని వారు బ్రాహ్మణునికి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేయలేని వారు అన్నార్తులకు అన్నదానం చేసినా పితృ దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు. అలాగే అమావాస్య రోజు చేసే ఏ చిన్న దానమైనా సరే, పితరుల తృప్తికి కారణభూతమై వారి ఆశీర్వచనాన్ని అందిస్తుంది.
శ్రాద్ధకర్మలు చేయలేకపోతే?
ఒకవేళ అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించ లేకపోతే తమ ప్రతినిధిగా కుటుంబ సభ్యుల చేత లేదా సమీప బంధువుల చేత ఈ మహాలయ విధిని జరిపించవచ్చు. ఒకవేళ సూతకంలో ఉన్నవారు లేదా విదేశాల్లో ఉన్నవారు పితృ దేవతలను తలచుకుని నమస్కరించుకుని, సూతక నివృత్తి అయినా తర్వాత ఈ సంకల్పాన్ని నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. తద్వారా పితృదేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. పితృ దేవతల అనుగ్రహం ఉంటే మంచి పుత్రులు, గోవులు, సంపదలు, అన్న సమృద్ధి కలుగుతుంది.
పితృదేవతల పట్ల కర్తవ్యాన్ని విస్మరించవద్దు
మన సనాతన భారతీయ సంప్రదాయాలను, సంస్కృతి, ఔన్నత్యాలను భావితరాలకు తెలియజేసేందుకు మనం తప్పకుండా శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించాలి. మన పితృదేవతలకు అమావాస్య రోజున శ్రాద్ధకర్మలు నిర్వహించి కృతజ్ఞత తెలపడం వెనుక వారితో మనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకోవడంపైనే అంతరార్థం దాగి ఉంది.
శ్రద్ధతో చేసేదే శ్రాద్ధం
'శ్రద్ధయా దీయతే ఇతి శ్రాద్ధం' అని పెద్దలు అంటారు. శ్రాద్ధం అనేది ఎంత శ్రద్ధగా నిర్వహించామన్నదే ప్రధానం. కానీ ఎంత ఆడంబరంగా నిర్వహించామన్నది ముఖ్యం కాదు. తర్పణాలు అనేది కేవలం తల్లిదండ్రులకే కాదు, అత్తమామలు, తోడబుట్టినవారు, జీవిత భాగస్వామికి, స్నేహితులు, ఆప్తులు, గురువులు, సంతానం లేని బంధుమిత్రులతో సహా ఎవరికైనా తర్పణాలు నిర్వహించవచ్చు. ఏడాదిలో వారివారి తిథులను అనుసరించి నిర్వహించినప్పటికీ, మహాలయ అమావాస్య రోజు నిర్వహించడం మరీ శ్రేష్టం! ఈ మహాలయ అమావాస్య రోజు మనం కూడా మన పితృదేవతలను స్మరించుకుంటూ శ్రాద్ధకర్మలు, జలతిల తర్పణాలు నిర్వహించి పితృదేవతల ఆశీర్వాదంతో వంశాభివృద్ధిని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
శరన్నవరాత్రుల్లో 9 రూపాల్లో అమ్మవారిని ఎందుకు పూజిస్తారు? ఒక్కో రూపం వెనుక ఉన్న విశిష్టత ఇదే!
దేవి నవరాత్రులు మొదలు దీపావళి వరకు- ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే పండుగలు, పుణ్య తిథులు ఇవే!