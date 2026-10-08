అక్టోబరు 10న 'మహాలయ శని అమావాస్య' - ఇలా చేస్తే పితృ దోషాలు, శని పీడలు తొలగిపోవడం ఖాయం!
దిష్టి దోషాలు, శని బాధలు ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా? - ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు! - ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో వివరిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:22 PM IST
Mahalaya Amavasya Remedies : అక్టోబరు 10న శనివారంతో కూడిన 'మహాలయ అమావాస్య' వచ్చింది. దీన్ని 'శని అమావాస్య' అని కూడా పిలుస్తారు. అలాగే, 'మహాలయ అమావాస్య' నాడు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ పేరుతో గౌరీదేవిని పూజిస్తారు. ఈ రోజు బతుకమ్మకు ఏ నైవేద్యం సమర్పించాలి? దీని ప్రాధాన్యత ఏంటి? శని అమావాస్య సందర్భంగా ఎలాంటి విధివిధానాలు పాటిస్తే సమస్త శుభఫలితాలు చేకూరుతాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
శనివారంతో కూడి వచ్చిన 'మహాలయ అమావాస్య' చాలా శక్తివంతమైనదని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్. అక్టోబరు 10న వచ్చిన ఇది ఎందుకు శక్తివంతమంటే, అమావాస్య శనేశ్వరుడు పుట్టిన తిథి, ఆయనకు ఇష్టమైన వారం. కాబట్టి, ఈ రోజు శని భగవానుడికి ఎంతో ప్రియమైనది. జాతక చక్రాల్లో శని దోషాలున్నా, శని మహాదశ నడుస్తున్నా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అవి పోగొట్టుకోవాలంటే శని అమావాస్య నాడు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. అదేవిధంగా, రాశి పరంగా కూడా శని చాలా శక్తివంతుడు. ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, సప్తమ శని ఇలా రకరకాలుగానూ పీడిస్తుంటాడు. ఆ పీడలు పోవాలన్నా ఈ రోజు కొన్ని విధివిధానాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్నారు.
శని అమావాస్య రోజు ఏం చేయాలంటే?
- కచ్చితంగా శనిదేవుడికి నువ్వుల నూనె, ఆవాల నూనెతో అభిషేకం చేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఈరోజు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తూ 'ఓం శం శనైశ్వరాయ నమ:' అని మనసులో స్మరించుకోవాలి. మీకు వీలైనన్ని ప్రదక్షిణలు నవగ్రహాల చుట్టూ చేయాలి.
- అదేవిధంగా, హనుమాన్ చాలీసా చదివినా, విన్నా మంచిది. ఇందుకు సమయం లేనివారు సింధూరంతో ఆంజనేయుడిని పూజించడం ద్వారా కూడా భయంకరమైన శని దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చంటున్నారు.
- అలాగే, ఈ రోజు రావి చెట్టు, జమ్మిచెట్టును పూజిస్తే అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయి.
- మీకు దగ్గరలో రావి చెట్టు ఉంటే అక్కడ నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించి, ఆ చెట్టుకు ఒక ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేయండి. జమ్మిచెట్టు దగ్గర కూడా ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- భయంకరమైన శని పీడల వల్ల అనారోగ్యాలు, రహస్య శత్రువులు, ఎదుటివారి ఏడుపు వంటి బాధలు ఎదుర్కొంటున్నవారు కాళికా అమ్మవారి ఆలయం దర్శనం చేస్తే మంచిదంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
- మీకు దగ్గరలో కాళికా అమ్మవారి టెంపుల్ లేనట్లయితే సమీపంలో ఉగ్ర స్వరూపంలో ఉన్న అమ్మవారి ఆలయం ఏది ఉన్నా సరే వెళ్లి, కుంకుమార్చన చేయించుకుని రండి. అలాగే, నువ్వులు దానమిస్తే చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు.
- అదేవిధంగా, శని అమావాస్య రోజు అన్నదానం చేస్తే చాలా మంచిదట. దేవాలయం బయట పులిహోర ప్యాకెట్లు పంచిపెడితే శని ప్రసన్నుడవుతాడు. పితృ దేవతలు కూడా అనుగ్రహిస్తారు.
- శని అమావాస్య రోజు ఇలా కొన్ని ప్రత్యేక విధివిధానాలు పాటిస్తే శనీశ్వరుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
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ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ ప్రాధాన్యత ఇదే :
- మహాలయ అమావాస్యకు ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా గౌరీదేవిని పూజించడం.
- మామూలుగా దేవీ నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు నుంచి గౌరీ దేవిని బతుకమ్మ స్వరూపంగా పూజిస్తారు. కానీ, ముందు రోజే పుష్పాలు సేకరించుకొని వచ్చి ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా గౌరమ్మను పూజించే సంప్రదాయం ఉంటుంది.
- అమావాస్య రోజే తంగేడుపూలు, బంతి, చామంతి వంటివన్ని తెచ్చుకొని వాటిని నీళ్లలో తడిపి ఉంచుతారు.
- మర్నాడు దేవీ నవరాత్రుల ప్రారంభం నుంచి ఆ పూలతో గౌరమ్మను తయారు చేసుకుంటారు. అంటే, ఆ పూలు ఒక రాత్రి నిద్రపోయినవని అర్థం. అందుకే వీటిని 'ఎంగిలిపూలు' అనే పేరుతో పిలుస్తారు.
- అలాగే, ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ/గౌరమ్మ అనే పేరు రావడానికి మరో కారణం కూడా ఉందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
- మనం మధ్యాహ్నం భోజనాలు చేసిన తర్వాత సాయంత్రం పూట ఆడవాళ్లు, పిల్లలందరూ పుష్పాలు సేకరించుకొని వచ్చి, వాటిని రాత్రంతా నీటితో తడిపి ఉంచుతారు.
- భోజనం చేయటం అంటే ఎంగిలిపడటం. ఎంగిలి పడ్డాక వెళ్లి పూలు సేకరించుకొని దాచిపెడతాం. కాబట్టి, దీన్ని 'ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ' అనే పేరుతో పిలుస్తారు.
- మహాలయ అమావాస్య రోజు గౌరమ్మను ఎంగిలిపూల బతుకమ్మగా భావించుకుంటూ నైవేద్యం సమర్పించాలి.
- ఏ నైవేద్యం సమర్పించాలంటే, 'నువ్వులు, బెల్లం' కలిపి గౌరీదేవికి ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ స్వరూపానికి నైవేద్యం నివేదించాలి. అలా సమర్పిస్తే గౌరమ్మ అనుగ్రహం చాలా సులభంగా కలుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
- అలాగే, ఈరోజు శని అమావాస్య సందర్భంగా తప్పనిసరిగా ఏ దేవాలయానికి వెళ్లలేనివారు, ఎలాంటి దానాలు ఇచ్చుకోలేనివారు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మీ ఇంట్లో పడమర దిక్కులో శని దీపాన్ని వెలిగించాలి.
శని దీపం అంటే ఏమిటి?
శనిదేవునికి ఎనిమిది అంకె, పడమర దిక్కు, నువ్వుల నూనె అంటే ఇష్టం. కాబట్టి, ఇంట్లో స్నానం చేశాక హాలులో పడమరి దిశలో ఒక పీట పెట్టి దాని మీద బియ్యప్పిండితో ముగ్గు వేసి, ఒక మట్టి ప్రమిదలో మరో ప్రమిద ఉంచి నువ్వుల నూనె పోయాలి. ఆపై అందులో ఎనిమిది వత్తులను ఒకటిగా చేసిన వత్తిని పడమర దిక్కులో వెలిగేలా ఉంచి వెలిగించాలి. ఈ పరిహారం పాటించడం ద్వారా సంపూర్ణంగా శని అనుగ్రహం చేకూరుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
- శని దోషాల వల్ల ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్య వస్తున్నవాళ్లైతే శని అమావాస్య నాడు శని వజ్ర పంజర కవచ స్తోత్రాన్ని చదవడం, వినడం గానీ చేయాలి.
- ఆర్థిక సమస్యలు, కుటుంబ సమస్యలున్నవారైతే దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం అని ఉంటుంది. దాన్ని వినే ప్రయత్నం చేయాలి.
- ఇలా అక్టోబరు 10న వస్తున్న శని అమావాస్య రోజు ఈ ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలు పాటించి, సమస్త శుభ ఫలితాలను సిద్ధింపచేసుకోండని సూచిస్తున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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