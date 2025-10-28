కైలాసానికి సమానమైన ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం- భస్మ హారతి చూస్తే జన్మ ధన్యం!
భస్మ హారతి విశేషాలు- చిద్విలాసంగా దర్శనమిచ్చే పరమ శివుడు- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే చాలు- పునర్జన్మ రాహిత్యమైన శాశ్వత శివ సాయుజ్యం!
Published : October 28, 2025 at 5:00 AM IST
Ujjaini Mahakali Temple Significance : పరమ పవితమైన కార్తిక మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించినా, వాటి గురించి చదివినా, విన్నా కూడా మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కథనంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో మూడోది అత్యంత మహిమాన్వితమైన మహాకాళేశ్వరుడు వెలసిన ఉజ్జయిని క్షేత్ర మహాత్యాన్ని తెలుసుకుందాం.
మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం
ఉజ్జయినిలో వెలసిన శ్రీ మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఆలయం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. పురాణాల ప్రకారం ఉజ్జయిని నగరానికి "అవంతిక" అని పేరు. సప్త మోక్షధామాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న కృతయుగం నాటి ఈ ఉజ్జయిని జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం ఎన్నో రహస్యాలకు నెలవు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఉజ్జయిని వద్ద షిప్రా నది ఒడ్డున వెలసిన ఈ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంలో వెలసిన శివుని మహాకాళుడిని వ్యవహరిస్తారు. ఈ మహాకాళుడు కాలానికి, మరణానికి దేవుడిగా భావిస్తారు.
మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం విశిష్టత
మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం క్షేత్రంలో వెలసిన లింగం స్వయంభువు లింగం. ఈ క్షేత్రంలోని శివలింగం ఇతర చిత్రాలు, లింగాల వలె కాకుండా మంత్ర శక్తితో ఏర్పడిన శివలింగంగా భావిస్తారు. అందుకనే మహాకాళేశ్వరుడి దర్శనం భయం, పాపాల నుంచి విముక్తిని కలిగిస్తుందని చెబుతారు.
దక్షిణామూర్తి
మహాకాళేశ్వర క్షేత్రంలో వెలసిన మహాకాళేశ్వరుడు దక్షిణాభిముఖంగా వెలసి ఉండడం వల్ల ఈ స్వామిని దక్షిణామూర్తి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ దేవాలయంలోని గర్భగుడిలో "ఓంకారేశ్వర మహాదేవ" విగ్రహం మహాకాళ విగ్రహం పైన ఉంటుంది.
అతి ప్రాచీన శివలింగం
శివమహాపురాణం ప్రకారం ఉజ్జయినిలో మహాకాళేశ్వరుడు 43 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కృతయుగంలో ఆవిర్భవించాడని తెలుస్తుంది.
ఆలయ విశేషాలు
ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుని దేవాలయం ఐదు అంతస్తుల్లో ఉంటుంది. ఇందులో ఒకటి భూ అంతర్భాగం. శివ లింగాలు మూడంతస్థులుగా ఉంటాయి. అన్నింటి కన్నా కింద ఉండేది మహా కాళ లింగం. మధ్యలో ఉండేది ఓంకార లింగం, ఆపైన ఉండేది నాగేంద్ర స్వరూపమయిన లింగం.
రహస్యాలు నిలయం - భస్మ మందిరం
ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుని అంతరాలయంలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి రెండు జ్యోతులు వెలుగుతుంటాయి. ఆ రెండు జ్యోతులను అఖండ దీపాలని పిలుస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఒక విచిత్రమైన మందిరం ఉంది. అదే భస్మ మందిరం. ఈ మందిరంలో ఆవు పేడతో విభూతి తయారు చేస్తారు. ఆ విభూతితో స్వామివారికి అభిషేకం చేస్తారు.
భస్మాభిషేకం
మహాకాళేశ్వరుని ఆలయంలో తప్పకుండా చూడాల్సింది భస్మ హారతి. ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున జరిగే ఈ హారతి దర్శనం చేయాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలని పెద్దలు అంటారు. మహాకాళేశ్వరునికి జరిగే భస్మాభిషేకం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది.
మొదటి రకం
మహాకాళేశ్వరినికి జరిగే మొదటి రకం విభూత్యాభిషేకంలో తెల్లని పలచని బట్టలో ఆవు పేడతో తయారైన మెత్తటి విభూతిని పోసేసి మూట కట్టేస్తారు. ఆ మూటను శివలింగం పైన పట్టుకుంటారు. మరో మూటతో దానిని కొడతారు.అలా కొట్టినప్పడు ఒక్క శివలింగం ఉన్న చోటే కాదు, మొత్తం అంతరాలయం అంతా భస్మంతో నిండిపోతుంది. అలా నిండిపోతున్నప్పుడు శంఖాలు, భేరీలు, పెద్దపెద్ద మృదంగాలను కూడా మ్రోగిస్తారు. ఆ సమయంలో భస్మ హారతి దర్శనంలో పాల్గొన్న భక్తులు అలౌకికమయిన స్థితికి వెళ్ళిపోయినటువంటి అనుభూతిని పొందుతారు.
రెండో రకం
రెండో రకం అభిషేకంలో భాగంగా ఆలయ అర్చకులు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో స్మశానానికి వెళ్లి అప్పుడే కాలిన శవం నుంచి భస్మాన్ని సేకరించి ఆలయానికి చేరుకుంటారు. భస్మ హారతి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్న భక్తులను ఇతర అధికారులను సంప్రదాయక వస్త్ర ధారణతో ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు. అనంతరం అర్చకులు శ్మశానంలో కాలిన శవం తాలూకు భస్మంతో నిండిన భస్మపాత్రను అందరికీ ఇస్తారు. మహాకాళేశ్వరుని చుట్టూ కూర్చుని ఆ శవ భస్మంతో స్వామికి అందరూ భస్మాభిషేకం చేస్తారు.
ఒళ్ళు జలదరించే అనుభూతి
ఉజ్జయినిలో మహాకాళేశ్వరునికి జరిగే భస్మ హారతి వీక్షించిన వారికి సాక్షాత్తు కైలాసంలో పరమేశ్వరుని దర్శించిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఒళ్ళు జలదరించే ఈ అనుభూతి ఎవరికి వారు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి తెలుసుకోవాల్సిందే కానీ చెబితే అర్ధం అయ్యేది కాదు. బ్రహ్మసైతం ఈ భస్మపూజ చేశాడని, ఆ కారణంగానే ఈ క్షేత్రాన్ని మహా శ్మశానమని పిలవడం జరుగుతోందని చెప్పే పురాణ గాథలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.
అనిర్వచనీయం- భస్మ హారతి దర్శనం
తెల్లవారుజామున ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పవిత్ర మంత్రోచ్ఛారణ, గంభీరమైన వాయిద్య ధ్వనుల నడుమ నిర్వహించే భస్మ హారతి సమయంలో గర్భగుడి శక్తివంతమైన ప్రకంపనాలతో మార్మోగిపోతుంది. ఇది మనిషి జీవిత కాలంలో మరిచిపోలేని అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం.
వీరికి మాత్రమే అనుమతి
మహాకాళేశ్వరునికి జరిగే భస్మహారతిలో 10 మంది నాగ సాధువులను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. వారే ఈ భస్మ హారతిని నిర్వహిస్తారు. భస్మ హారతి సమయంలో ఎవరినీ గర్భగుడిలోనికి అనుమతించరు. కేవలం పురుషులకు మాత్రమే ఈ భస్మ హారతిలో పాల్గొనేందుకు అనుమతిస్తారు. మహిళలు ఈ హారతిలో పాల్గొనటంకాని, చూడటానికి కానీ నిషిద్ధం.
పునర్జన్మ రాహిత్యం
భస్మ హారతి సమయంలో సమయంలో చిద్విలాసంగా దర్శనమిచ్చే పరమ శివుని దర్శించుకోవాలన్నది ప్రతి హిందువు చిరకాల కోరిక. భస్మ హారతి దర్శనం పునర్జన్మ రాహిత్యమైన శాశ్వత శివ సాయుజ్యాన్ని కలిగిస్తుందని శాస్త్రవచనం. 12 సంవత్సరాల కొకసారి ఈ క్షేత్రంలో కుంభమేళా జరుగుతుంది. అత్యంత ఘనంగా జరిగే ఈ కుంభమేళాలో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొంటారు. ఈ క్షేత్రాన మరణించినవారికి పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి. ఇంతటి మహిమాన్విత జ్యోతిర్లింగాన్ని ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.