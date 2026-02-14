మహాశివరాత్రి 'లింగోద్భవ కథ'- ఈ ఒక్క స్టోరీ వింటే చాలు సకల పాపాలు తొలగిపోతాయ్!
శివుడు లింగరూపంలోనే ఎందుకు దర్శనమిస్తాడు? బ్రహ్మకు ఎందుకు ఆలయాలు లేవో తెలుసా?
Published : February 14, 2026 at 2:24 PM IST
Lingodbhava Story : శివభక్తులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసిన మహా శివరాత్రి పర్వదినం వచ్చేసింది. శివరాత్రి రోజు ఆ గుడికి వెళ్లాలి, ఇలా ఉపవాసం ఉండాలి, జాగారం ఇలా చేయాలి అని ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం. తీరా అసలు పర్వదినం వచ్చేసరికి ఏది ఎలా చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితికి గురవుతుంటారు. ఈ సందర్భంగా మహా శివరాత్రి రోజు ఎలాంటి నియమాలు పాటించకపోయిన ఈ ఒక్క కథ వినడం వల్ల ఉపవాసం, జాగరణ ఫలితాలు ఏకకాలంలో వస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతకు ఆ కథ ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మహాశివరాత్రి ఎప్పుడు?
ప్రతి మాసంలో అమావాస్యకు ముందురోజు వచ్చే చతుర్దశిని మాస శివరాత్రి అంటారు. అదే మాఘ మాసంలో అమావాస్యకు ముందు రోజు వచ్చే చతుర్దశిని మహా శివరాత్రి అంటారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం రోజు మాఘ బహుళ చతుర్దశి సందర్భంగా ఈ రోజునే మహాశివరాత్రి పర్వదినం జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు మహాశివరాత్రి. అసలు హైందవ సంప్రదాయం ప్రకారం ఐదు శివరాత్రులు ఉన్నాయని అంటారు. అవేమిటో చూద్దాం.
ఐదు శివరాత్రులు
రోజూ శివుణ్ణి ఆరాధించడం నిత్య శివరాత్రి అయితే ఒక మాసంలో శుక్ల పక్షానికి, బహుళ పక్షానికి ముందు వచ్చే చతుర్దశి రోజుల్లో శివారాధన చేయడాన్ని పక్ష శివరాత్రులు అంటారు. అలాగే మాసంలో అమావాస్యకు ముందు వచ్చే చతుర్దశి రోజు శివుణ్ణి ఆరాధించడాన్ని మాసశివరాత్రి అంటారు. ఇక మాఘ బహుళ చతుర్దశిని మహాదేవుని ఆరాధించడాన్ని మహాశివరాత్రి అని వ్యవహరిస్తారు. ఇవే ఐదు శివరాత్రులని హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అసలు మహా శివరాత్రి పర్వదినాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటాం? మహాశివరాత్రి విశిష్టతను తెలిపే ఈ కథ ద్వారా వివరంగా తెలుసుకుందాం.
లింగోద్భవం
ఒకానొక సమయంలో బ్రహ్మ విష్ణు, మహేశ్వరులలో ఎవరు గొప్ప అనే వివాదం తలెత్తింది. ఆ సమయంలో ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి పరమేశ్వరుడు మహా లింగ జ్యోతిస్తంభం రూపంలో వారి మధ్య మహోన్నతంగా వెలుస్తాడు. ఆ మహా లింగ జ్యోతిస్తంభం యొక్క ఆద్యంతాలు కనిపెట్టమని శివుడు బ్రహ్మ విష్ణువుకు చెబుతాడు.
ఊర్ధ్వలోకాలకు బ్రహ్మ
బ్రహ్మ దేవుడు ఆ తేజోమయ లింగరూప అంతాన్ని కనిపెట్టడానికి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తాడు కానీ ఆ తేజోమయ లింగం యొక్క అంతాన్ని కనిపెట్టలేకపోతాడు. ఆ సమయంలో బ్రహ్మకు మొగలిపువ్వు, గోవు కనిపిస్తాయి. తాను తేజోమయలింగం అంతాన్ని చూశానని శివుని ఎదుట సాక్ష్యం చెప్పమని బ్రహ్మ మొగలిపువ్వు, గోవును కోరుతాడు.
పాతాళానికి వెళ్లిన విష్ణువు
తేజోమయ లింగం ఆరంభాన్ని కనిపెట్టడానికి పాతాళానికి వెళ్లిన శ్రీ మహా విష్ణువు ఆ లింగం యొక్క ఆదిని కనిపెట్టలేకపోతాడు. అదే విషయాన్ని విష్ణువు పరమేశ్వరునికి విన్నవిస్తాడు. కానీ బ్రహ్మ మాత్రం తాను తేజోమయ లింగం అంతాన్ని కనిపెట్టానని అందుకు మొగలిపువ్వు, గోవు సాక్ష్యమని చెబుతాడు. మొగలిపువ్వు అది నిజమే అని ఒప్పుకోగా, గోవు మాత్రం శిరసుతో అవునని చెప్పి, తోకతో కాదని చెబుతుంది. ఇలా అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పినందుకు ఆనాటి నుంచి మొగలిపువ్వుకు పూజార్హత లేకుండా పోయింది. గోవు శిరసుతో అబద్ధం చెప్పి, తోకతో నిజం చెప్పినందుకు గోవు తోకకు మాత్రమే పూజార్హత దక్కింది.
బ్రహ్మకు శాపం
ఈ మొత్తం ఘటనలో తాను అబద్ధం చెప్పడమే కాకుండా మొగలిపువ్వు, గోవుల చేత కూడా అబద్ధం చెప్పించినందుకు శివుడు ఆగ్రహించి బ్రహ్మ దేవునికి భూలోకంలో ఆలయాలు కానీ, పూజలు కానీ ఉండవని శపిస్తాడు. అందుకే మన దేశంలో బ్రహ్మ దేవునికి ఆలయాలు ఉండడం చాలా అరుదు.
విష్ణువుకు విశ్వవ్యాపకత్వం
నిజాయితీగా సత్యం పలికినందుకు శ్రీ మహా విష్ణువుకు పరమేశ్వరుడు విశ్వవ్యాపకత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టించిన ప్రాణికోటిని రక్షించే భారం, మోక్షాన్ని ఇచ్చే అధికారం శ్రీ మహా విష్ణువుకు శివుడు ప్రసాదిస్తాడు. ఇవన్నీ లింగోద్భవ కాలంలోనే జరిగాయని కూర్మ, వాయు, శివ పురాణాల్లో వివరించి ఉంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే తనను శపించినందుకు బ్రహ్మ కూడా శివుణ్ణి ఎప్పుడు లింగరూపంలోనే ఉంటావని శపిస్తాడు. అందుకే శివుడు ఎప్పుడు లింగరూపంలోనే దర్శనమిస్తాడు.
అభిషేక ప్రియుడు
శివం అనే పదానికి శుభం అని అర్ధం. శివుడంటేనే శుభం. లోకాలన్నీ చల్లగా ఉండాలంటే సర్వాంతర్యామి అయిన శివుడు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉండాలి. అందుకే శివుడు శిరస్సున గంగమ్మ ఉంటుంది. అలాగే శివలింగం పైన ఎప్పుడు ధారాపాత్ర ఉంటుంది. ఈ ధారాపాత్ర నుంచి నిరంతరం జలధార శివుని అభిషేకిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే శివుడు అభిషేక ప్రియుడయ్యాడు.
శివాభిషేకం - జన్మరాహిత్యం
మహాశివరాత్రి రోజు పరమేశ్వరుని పార్థివ లింగాన్ని మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకంతో కానీ, నమక చమకాలతో కానీ, పురుషసూక్తం తో కానీ మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకిస్తే పాపాలు నశించి పుణ్యం లభిస్తుందని శివ మహా పురాణం చెబుతోంది. అలాగే మహా శివరాత్రి పర్వదినం రోజు ఈ లింగోద్భవ ఘట్టాన్ని ఎవరైతే వింటారో వారికి పునర్జన్మ ఉండదని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఈ శివరాత్రి రోజు మనం కూడా ముక్కంటిని మనసారా అభిషేక అర్చనలతో పూజిద్దాం. జన్మ రాహిత్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
