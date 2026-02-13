శివపూజకు ఉత్తమ సమయమిదే! - ఇలా పూజిస్తే జన్మజన్మల దారిద్య్ర బాధలు తొలగిపోతాయట!
Published : February 13, 2026 at 3:20 PM IST
Maha Shivaratri 2026 Date and Puja Vidhi : "మహాశివరాత్రి" హిందువుల అతి ముఖ్యమైన పండగలలో ఒకటి. ఈ పర్వదినం పరమశివునికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు. అందుకే, ఈ పవిత్రమైన రోజున మహాశివుడిని నిష్టగా పూజిస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోయి, సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. అలాగే ఈ రోజున శివ భక్తులంతా ఉపవాసం ఉండడం, జాగారం చేయడంతో పాటు అర్ధరాత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం వస్తోంది. మరి, ఈ సందర్భంగా మహాశివరాత్రికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటి? ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? శివపూజకు ఉత్తమ సమయం ఎప్పుడు? వంటి వివరాలను ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ ఈవిధంగా వివరిస్తున్నారు.
మహాశివరాత్రికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటంటే?
మహాశివరాత్రి రోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు, విష్ణుమూర్తి మధ్యలో పరమేశ్వరుడు ఒక అగ్ని లింగంలా ఆవిర్భవించాడని శివపురాణం చెబుతోంది. శివరాత్రి నాడు శివుడు లింగరూపంలో ఉద్భవించడం వెనుక ఉన్న సందేశమేమిటంటే, శరీరమనే చీకటిలో ఆత్మ అనే వెలుతురును అందరూ దర్శించుకోవడం. అంటే, ఆత్మే సాక్షాత్తూ భగవత్ స్వరూపమన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం. అందుకే, మహాశివరాత్రి నాడు అందరూ ఇంట్లో దీపం పెట్టిన తర్వాత "జ్వాలాయ నమః జ్వాల లింగాయ నమః, ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః, పరమాయ నమః పరమలింగాయ నమః" అనే ఈ మూడు మంత్రాలు తప్పకుండా జపించాలంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. ఇవి జపించడం ద్వారా శివానుగ్రహం త్వరగా కలుగుతుందంటున్నారు. అలాగే, మహాశివరాత్రి రోజు అందరూ కొన్ని నియమాలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
మహాశివరాత్రి నాడు పాటించాల్సిన నియమాలు :
- సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి తలస్నానం ఆచరించాలి. అలాగే, ఈరోజు కోపం తెచ్చుకోకూడదు. ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
- స్త్రీ, పురుషులు ఎవరితో మాట్లాడినా శివ శివ అని పిలవాలి. భార్యాభర్తలిద్దరూ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా శివ శివ అంటూనే పిలుచుకోవాలి.
- మహాశివరాత్రి రోజు గురువును పూజించడం కూడా చాలా మంచిది. ఎందుకంటే శివపురాణంలో "షడ్ లింగ అర్చన" అని చెప్పారు. వాటిల్లో 'ఆకార లింగం' అని ఒకటి ఉంది. ఆకార లింగం అంటే, సాక్షాత్తూ గురువు శరీరమే అని శివపురాణం విద్యేశ్వరసంహితలో చెప్పారు. కాబట్టి, శివరాత్రి రోజు ఎవరైనా గురువు పాదాలకు నమస్కరించి, ఏమైనా పండ్లు సమర్పిస్తే, సాక్షాత్తూ శివుడికి నమస్కరించి, పండ్లు సమర్పించినట్లు అవుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. అలాగే, శివానుగ్రహం కలుగుతుందంటున్నారు.
- అదేవిధంగా, ఈరోజు తప్పకుండా భస్మదారణ చేయాలి. ఈ భస్మాన్ని కూడా శివపురాణం విద్యేశ్వరసంహిత ప్రకారం పురుషులైతే తడి విభూతిని ధరించాలి. స్త్రీలు అయితే పొడి విభూతిని ధరించాలి. అలాగే, గృహస్థులు మోకాళ్ల పైభాగం వరకు మాత్రమే విభూతిని ధరించాలని చెబుతోంది శివపురాణం. అందుకే, అందరూ శివరాత్రి నాడు నుదుటి భాగం, భుజాలు, నాభి ప్రాంతం ఇలా మోకాళ్ల పై భాగం వరకు విభూతి పెట్టుకోవడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.
- మహాశివరాత్రి అందరూ తప్పకుండా పాటించాల్సిన మరో నియమం ఉంది. అదేంటంటే, పండగ నాడు తెలుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం, తెల్లని పుష్పాలతో శివ పూజ చేయడం ద్వారా పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం త్వరగా పొందవచ్చంటున్నారు.
- అలాగే, నైవేద్యాలు కూడా తెల్లనివి సమర్పిస్తే శుభకరమంటున్నారు. అంటే, కొబ్బరి, కొబ్బరిఅన్నం, పాయసం వంటివి సమర్పించడం మంచిదంటున్నారు.
మహాశివుడిని ఎలా పూజించాలంటే?
- శివపురాణం ప్రకారం, మహాశివరాత్రి రోజు పార్థివ లింగ పూజ చేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు. పార్థివ లింగ పూజ అంటే, మట్టితో చేసి శివలింగాన్ని పూజించడం. ఆవు నెయ్యి కలిపిన మట్టితో చేసిన శివలింగం అయితే ఇంకా చాలా మంచిదంటున్నారు.
- మట్టి శివలింగానికి అభిషేకం, పూజ పూర్తి అయ్యాక మరుసటి రోజు లేదా ఆ తర్వాత రోజు ఇలా ఎప్పుడైనా సరే మీకు వీలైనప్పుడు ఆ శివలింగాన్ని నదిలో లేదా పారే నీళ్లలో నిమజ్జనం చేయాలి. లేదా ఎక్కడైనా మొక్కల్లో వదిలిపెట్టాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా సంపూర్ణమైన శివానుగ్రహం కలుగుతుందంటున్నారు.
- మట్టి శివలింగానికి పూజ చేయడం కుదరని వాళ్లు ఏ శివలింగానికి అయినా పూజ చేయొచ్చు. ఏ ధాతువుతో చేసిన శివలింగాన్ని పూజించినా ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు.
- అలాగే, పదార్థ శివలింగానికి(బెల్లం, అన్నం, ఆవుపేడ, వెన్నతో ఇతర పదార్థాలతో చేసినవి) పూజ చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు. ఒక్కో పదార్థ శివలింగాన్ని పూజించడం ద్వారా ఒక్కో రకమైన ఫలితం లభిస్తుందని శివపురాణం చెబుతోంది.
- శివపురాణం ప్రకారం, మహాశివరాత్రి రోజు ఎవరైనా సరే మారేడు చెట్టు దగ్గర ఆవు పాలతో చేసిన పాయసాన్ని ఎవరైనా శివ భక్తుడికి పెట్టినట్లయితే జన్మజన్మల దారిద్య్ర బాధలు తొలగిపోతాయని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. అలాగే, మారేడు చెట్టు దగ్గర ఆవు నెయ్యితో దీపం పెట్టి ప్రదక్షిణలు చేస్తే చాలా మంచిదంటున్నారు.
శివపూజకు ఈ సమయం చాలా మంచిది!
మహాశివరాత్రి అంటేనే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ప్రారంభమై మర్నాడు సూర్యోదయం ఆరు గంటల వరకు ఉండే టైమ్ పరమ అద్భుతమైన సమయం. కాబట్టి, ఫిబ్రవరి 15 శివరాత్రి నాడు సాయంత్రం 6 నుంచి నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ 6 గంటల వరకు చేసే పూజకు ఎక్కువ శక్తి ఉంటుందంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్. అన్నింటికంటే గొప్ప సమయం శివుడు లింగరూపంలో అర్ధరాత్రి ఉద్భవించాడు కాబట్టి ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి 12 గంటల 40 నిమిషాల ప్రాంతంలో ఆ సమయానికి శక్తి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఆ సమయంలో మీరు ఏ ద్రవ్యం, నైవేద్యం, పుష్పాలతో శివ నామాన్ని జపిస్తూ అభిషేకం చేస్తే శివానుగ్రహం తొందరగా లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఈ టైమ్లో చేసే పూజలు అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
