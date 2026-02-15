దేశంలోనే అతి పెద్ద శివరాత్రి తిరునాళ్లు- ఒక్క ప్రభ కడితే చాలు శివయ్య అనుగ్రహిస్తాడట!- కోటప్పకొండ రహస్యం ఇదే!
కోటప్ప కొండ శ్రీ త్రికూటేశ్వర స్వామి దేవాలయ ప్రత్యేకత- శివరాత్రి రోజు 100 అడుగుల భారీ ప్రభలు- కోటప్పకొండ ప్రభల రహస్యం ఇదే!
Published : February 15, 2026 at 4:30 AM IST
Kotappa Konda On Mahashivarathri : పరమశివుని భక్తులకు మహాశివరాత్రి అతిపెద్ద పర్వదినం. సాధారణంగా మహా శివరాత్రి అంటే శివాభిషేకాలు, ఉపవాసాలు, జాగారాలు చేస్తూ ఉంటాం. కానీ కోటప్ప కొండలో మాత్రం భక్తులు శివునికి ప్రభలతో స్వాగతం పలుకుతారు. అసలు కోటప్ప కొండ అంటేనే ప్రభల వైభవం. ప్రభలు లేకపోతే అసలు అక్కడ సందడే లేదు. మహా శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా జరిగే ఈ ప్రభల ఉత్సవానికి ఊళ్లకు ఊళ్లే తరలి వస్తాయి. ఇంతటి ఘన చరిత్ర కలిగిన ఈ ప్రభల ఉత్సవం గురించి కొన్ని విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కోటప్పకొండ ప్రభల ఉత్సవం
కోటప్పకొండ ప్రభల ఉత్సవం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాలో జరిగే అత్యంత ప్రసిద్ధ మహాశివరాత్రి జాతర. పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలు త్రికోటేశ్వరుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, చక్కగా అలంకరించిన భారీ ప్రభలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి, కొండపైకి చేరుకోవడం ఈ జాతర ప్రత్యేకత. దేశంలోనే అతి పెద్ద తిరునాళ్లుగా పేరొందిన కోటప్ప కొండ జాతర రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తింపు పొందింది. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగి ఉండి, దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగుతున్న ఈ ఆచారం వెనుక ఆశ్యర్యపరిచే అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
లక్షల్లో ఖర్చు - అయినా తగ్గేది లేదు
కోటప్ప కొండ మహా శివరాత్రి తిరునాళ్లలో శివయ్యకు సమర్పించే ప్రభలను అత్యంత శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఒక్కో ప్రభ తయారు చేయడానికి 20 నుంచి 25 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా. అయినా శివ భక్తులు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా, ఖర్చుకు వెనకాడకుండా ప్రభలు తయారు చేసి శివయ్యకు సమర్పిస్తారు. గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా ఎకరానికి ఇంత అని వేసుకుని ఈ ప్రభలు తయారు చేయడం విశేషం.
కనువిందు చేసే ప్రభలు
పంటలు బాగా పండాలని, ప్రజలంతా సుఖంగా ఉండాలని ప్రతి ఏడాది శివరాత్రికి ఇలా ప్రభలు కట్టుకుని కోటప్ప కొండకు రావడం ఆనవాయితీ! ఒక్కో ప్రభ వెంట ఊరు ఊరంతా తరలి రావడం విశేషం. రాష్ట్రంలో మరెక్కడా కన్పించని విధంగా 80 నుంచి 100 అడుగుల ఎత్తున భారీ విద్యుత్ ప్రభలు శివరాత్రి వేళ ఇక్కడ భక్తులకు కనువిందు చేస్తాయి.
కొండ దిగి వచ్చే శివయ్య
ఒక్క ప్రభ కడితే చాలు శివయ్య అనుగ్రహిస్తాడనే నమ్మకంతో భక్తులు కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభల నిర్మాణంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు. మహా శివరాత్రి రోజు కోటప్ప కొండ ఆలయం వద్ద ఠీవిగా వరుసలో నిలబడ్డ ప్రభల వైభవం భక్తుల హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. కోటి ఒక్క ప్రభలు సమర్పించడం పూర్తయితే ఆ కోటయ్య కొండ దిగి వచ్చి తమను ఆశీర్వదిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఏళ్ల తరబడి ఈ సంప్రదాయాలు ఇలా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఇలా కోటి ప్రభలు త్వరగా పూర్తయి శివయ్య కొండ దిగి వచ్చే రోజు కోసం ఎదురు చూద్దాం.
ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా పండుగకు సొంతూరుకు
గుంటూరు చిలకలూరిపేట ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ స్థిరపడినా శివరాత్రికి మాత్రం తప్పకుండా సొంత ఊరికి చేరుకుంటారు. విదేశాల్లో ఉండే వారు సైతం ఈ పండక్కి స్వస్థలానికి వస్తుంటారు. ప్రభలు తరలివెళ్లే సమయంలో ఆ గ్రామాల్లో సందడి నెలకొంటుంది.
ఈ శివరాత్రికి మనం కూడా కోటప్ప కొండకు తరలి వెళ్దాం. ప్రభల తీర్థాన్ని కళ్లారా చూసి ధన్యులమవుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం