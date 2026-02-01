ETV Bharat / spiritual

మాఘ పౌర్ణమి రోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం- ఈ విధంగా చేస్తే జీవితంలో సకల శుభాలు!

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విశిష్టత మీకోసం!

Satyanarayana Swamy Vratham
Satyanarayana Swamy Vratham (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 3:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Satyanarayana Swamy Vratham : నోములు, వ్రతాలు హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. అయితే ఏ ఇతర వ్రతానికీ లేని ఆకర్షణ శక్తి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతానికి ఉంది. ఏ ఇంట పెళ్లి పేరంటం జరిగినా మొదటిగా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తారు. పెళ్లితంతు పూర్తికాగానే నూతన దంపతులు గృహస్థ ధర్మం లో ప్రవేశించేముందుగా ఈ వ్రతాన్ని చేయడం ఆచారం. నూతన గృహప్రవేశం సమయంలోనూ ఈ వ్రతాన్ని చేస్తారు. విష్ణుమూర్తి రూపమైన సత్యదేవుని పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని నమ్మకం. ముఖ్యంగా మాఘ పౌర్ణమి, ఏకాదశి, కార్తీక మాసంలో అన్ని రోజులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం సంప్రదాయం. ఫిబ్రవరి 1, మాఘ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విశిష్టతను, సత్యదేవుని మహిమను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భక్త వరదుడు - సత్యనారాయణుడు
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే భక్త వరదుడు శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి. హిందూ సంప్రదాయంలో కొత్తగా పెళ్లైన నూతన వధూవరులు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. అలాగే కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకున్న తర్వాత గృహప్రవేశం సమయంలో కూడా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించడం సంప్రదాయం. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విశిష్టతను గురించి స్కాంద పురాణంలో, అగ్ని పురాణంలో కూడా వివరించి ఉంది. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విశిష్టతను గురించి
తెలుసుకుందాం.

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విశిష్టత
సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని సాధారణంగా ఆలుమగలిద్దరూ కలిసి చేసుకునే ఈ వ్రతం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఒంటరిగా చేసుకోవచ్చు. పురాణాల ప్రకారం త్రిమూర్తులు ముగ్గురినీ పూజించిన ఫలితం ఒక్క సత్యదేవుని పూజతో కలుగుతుంది. అష్టదిక్కులకు అధిపతులైన అష్టదిక్పాలకులను, నవగ్రహాలను తాంబూలాలతో పూజించడం ఈ వ్రతంలోని ప్రత్యేకత. ఈ వ్రతంతో దేవతలందరినీ పూజించిన సంతృప్తి కలుగుతుంది.

మహిమాన్వితం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం
సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతానికి ఎంత ప్రాముఖ్యం ఉందో, ప్రసాదానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నిజానికి సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం అత్యంత మహిమాన్వితమని ఒకవేళ పూజ చేసుకున్నవారు ప్రసాదం ఇవ్వడం మర్చిపోతే అడిగిమరీ ప్రసాదం తీసుకోవాలని వ్రత కథలో వివరించి ఉంది. గోధుమ నూక, బెల్లం, నెయ్యితో తయారయ్యే సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం రుచికరమే కాదు చాలా మహిమాన్వితం కూడా ఇక మోదుగ ఆకులో లభించే అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది.

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి సకల మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం. సత్యాన్నే రూపంగా కలిగి, సత్యాన్నే నేత్రాలుగా కలిగి, సత్యాన్నే నామంగా ధరించిన సత్యనారాయణ స్వామిని ఆశ్రయించిన వారిని సదా కాపాడుతుండే ఆ సత్యనారాయణ స్వామికి మనసారా నమస్కరిద్దాం.

మాఘ పౌర్ణమి రోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వలన సకల శుభాలు చేకూరుతాయని స్కాంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. రానున్న మాఘ పౌర్ణిమ రోజు మనం కూడా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం. ఆ సత్యనారాయణుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నిజానికి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చూసినా, వ్రతకథను విన్నా కూడా వ్రతాన్ని ఆచరించిన ఫలితం దక్కుతుందని పురాణాలలో వివరించి ఉంది. ఇక ఈ వ్రతాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఇళ్లల్లో చేసుకోవడంతో పాటు ఆలయాల్లో సామూహికంగా కూడా నిర్వహిస్తారు. వ్రతం ఎలా చేసుకున్నా ఫలితం మాత్రమే సమానంగానే ఇస్తాడు ఆ సత్యదేవుడు.

ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

SATYANARAYANA SWAMY VRATHAM
SATYANARAYANA VRATHAM IN TELUGU
SATYANARAYANA VRATHAM SIGNIFICANCE
SATYANARAYANA VRATHAM RITUALS
SATYANARAYANA SWAMY VRATHAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.