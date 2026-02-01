ETV Bharat / spiritual

మాఘ పౌర్ణమి రోజు గంగానదిలో స్వయంగా శ్రీమన్నారాయణుడు ఉంటాడా? మఘా స్నానం విశిష్టత ఇదే!

నారాయణుడు, మహాలక్ష్మికి ప్రీతికరమైన మాఘ మాసం- విశిష్టత మీకోసం

Magha Purnima 2026
Magha Purnima 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 3:47 AM IST

3 Min Read
Magha Purnima 2026 : మాఘమాసానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి. ఈ మాసానికి అధిపతి మాధవుడు. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి నాథుడు కాబట్టి శ్రీ మహా విష్ణువుకు మాధవుడు అని పేరు వచ్చింది. అందుకే మాఘ మాసం ఇటు నారాయణునికి అటు శ్రీ మహాలక్ష్మికి కూడా ప్రీతికరమైనది అని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇక మాఘ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి అత్యంత విశిష్టమైనది అని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం చేయడం ఉత్తమగతులు కలిగిస్తుందని పురాణ వచనం. ఈ సందర్భంగా మాఘ పౌర్ణమి విశిష్టత, సముద్ర స్నానం ఆవశ్యకత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మహా మాఘి
చాంద్రమానం ప్రకారం మాఘ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు మఖ నక్షత్రానికి దగ్గరగా ఉండడం వలన ఈ మాసానికి మాఘ మాసమని పేరు వచ్చింది. 'ఆగము' అనే పదానికి సంస్కృతంలో 'పాపం' అని అర్ధం. 'మాఘము' అంటే పాపాలను నశింపజేసేది అని అర్థం. పాపాలను తొలగించేది కాబట్టి మాఘ పౌర్ణమికి ప్రాధాన్యం లభించింది. ఇంతటి విశిష్టమైన మాసంలో మాఘ పౌర్ణమిని 'మహా మాఘి' అంటారు. ఈ సందర్భంగా మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ రోజు ఎలాంటి విధి విధానాలు ఆచరించాలో చూద్దాం.

మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 1, ఆదివారం పౌర్ణమి తిథి పూర్తిగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే మాఘ పౌర్ణమి అని పంచాంగకర్తలు వివరిస్తున్నారు. మాఘ పౌర్ణమి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.

మాఘ పౌర్ణమి విశిష్టత
మాఘ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమికి సనాతన ధర్మంలో విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ పౌర్ణమిని 'మహా మాఘి' అంటారు. ఈ మహామాఘి శివకేశవులిద్దరికీ ప్రీతికరమైనది. ఈ మాఘ పౌర్ణమి రోజు గౌరీ దేవి జననం జరిగినట్లుగా పురాణాలలో వివరించి ఉంది. మాఘ పౌర్ణమి రోజు నదీ స్నానానికి, సముద్ర స్నానానికి శాస్త్రం పెద్ద పీట వేసింది. అసలు మాఘ పౌర్ణమి రోజు నదీ స్నానం, సముద్ర స్నానం ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం.

మాఘ స్నానం విశిష్టత
పురాణాల ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు మాఘ పౌర్ణమి రోజు స్వయంగా గంగానదిలో నివసిస్తాడని తెలుస్తోంది. అందుకే దేవతలు మాఘ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున భూమికి దిగివచ్చి పవిత్రమైన గంగా నదిలో స్నానం చేస్తారని విశ్వాసం. అందుకే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరూ పుణ్య నదుల్లో కానీ, సముద్రంలో కానీ, పవిత్ర సంగమ తీర్థాలలో కానీ స్నానం చేయడం వలన పాపరాశి ధ్వంసమై పుణ్యం చేకూరుతుందని విశ్వాసం. నదీస్నానాలు చేయడం వీలుకాని వారు కనీసం తమ ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో గంగాజలాన్ని కలుపుకోవడం కానీ, అదీ వీలు కానీ పక్షంలో స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త నదీ జలాలను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన నదీ స్నానం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం.

మాఘ స్నాన ఫలం
మాఘ పౌర్ణమి రోజు చేసే నదీ స్నానం వల్ల పాపం, దుఃఖం, దరిద్రం, అనారోగ్యం, అపమృత్యు దోషం తొలగుతాయని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. అంతేకాదు మాఘ స్నానం వల్ల ఐశ్వర్యం కూడా సిద్ధిస్తుందని కూడా శాస్త్రం చెబుతోంది.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
మాఘ పౌర్ణమి రోజు నదీ స్నానం చేసి సూర్యనారాయణుడికి, శ్రీమన్నారాయణునికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. గంగానదిని స్మరిస్తూ మరణించిన పెద్దలకు తర్పణాలు విడిచి పెట్టడం వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది.
ఈ దానాలతో విశేష ఫలం
నువ్వులు, రేగుపండ్లు, అన్నదానం చేయడం వలన పుణ్య ఫలం లభిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ రోజు చేసే జప తప హోమాదులకు కోటిరెట్లు పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని మాఘ పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఇక మాఘ పౌర్ణమి రోజు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించడం సర్వ శ్రేష్టమని స్కాంద పురాణం చెబుతోంది.

పుణ్య తీర్థాలు ఇవే
మాఘ పౌర్ణమి రోజు ఉత్తరాదిన గంగానది, ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానం చేసేందుకు కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఇక దక్షిణాదిన గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, తుంగభద్ర వంటి పుణ్య నదులలో, అంతర్వేది, హంసల దీవి వంటి పవిత్ర సంగమ ప్రాంతాల్లో భక్తులు విశేషంగా పవిత్ర స్నానాలు చేసి తరిస్తారు.

రానున్న మాఘ పౌర్ణమి రోజు మనం కూడా మాఘ స్నానం చేద్దాం. తరిద్దాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

