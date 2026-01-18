రేపటి నుంచి మాఘ మాసం ప్రారంభం! ఈ మాసంలో చేసిన పుణ్యాలు జన్మజన్మలకు ఫలిస్తాయా? పూర్తి విశేషాలు ఇవే!
మాఘ మాసంలో ఉండే శుభదినాలు!
Published : January 18, 2026 at 4:32 AM IST
Magha Masam Festivals 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శుభ కార్యాలు చేయడానికి మాఘ మాసం, వైశాఖ మాసం, శ్రావణ మాసం, కార్తీక మాసం విశేషమైనవి. రేపటి నుంచి మాఘ మాసం ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా ఈ మాసంలో ఏమేమి పండుగలు రానున్నాయి? శాస్త్రంలో చెప్పిన పుణ్య తిథులు ఏవి ఉన్నాయి? తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మాఘ మాసం ఎప్పటి నుంచి?
జనవరి 19 సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. చంద్రుడు మఘ నక్షత్రాన ఉండే మాసం మాఘం. 'మఘం' అంటే యజ్ఞం. యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు మాఘ మాసం శ్రేష్ఠమైనదిగా భావించేవారు. ఈ మఘాధిపత్యాన క్రతువులు జరిగే మాసం గనుక ఈ మాసం మాఘమాసమైంది.
శుభకార్యాల మాసం
ముఖ్యంగా మాఘ మాసంలో వివాహాది శుభకార్యాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి కాబట్టి మాఘ మాసాన్ని శుభకార్యాల మాసమని అంటారు. అయితే ఈ ఏడాది మూఢమి కారణంగా మాఘ మాసంలో వివాహ ముహుర్తాలు లేదు. ఈ మాసంలో ఉండే ఇతర శుభదినాల గురించి చూద్దాం.
*జనవరి 19 సోమవారం మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి: ఈ రోజు నుంచి మాఘ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.
*జనవరి 20 మంగళవారం మాఘ శుద్ధ విదియ: చంద్ర దర్శనం,
*జనవరి 21, బుధవారం మాఘ శుద్ధ తదియ : లలితా వ్రతం, హర తృతీయ వ్రతం,
*జనవరి 22, గురువారం మాఘ శుద్ధ చవితి : గణేశ పూజ, శివ పూజ, నాగ ప్రతిష్టకి సుముహూర్తం
*జనవరి 23, శుక్రవారం మాఘ శుద్ధ పంచమి : శ్రీ పంచమి, వసంత పంచమి, సరస్వతీ పూజ
*జనవరి 24, శనివారం మాఘ శుద్ధ షష్టి : విశోక షష్టి, మందార షష్టి, రామ షష్టి, వరుణ షష్టి
*జనవరి 25, ఆదివారం మాఘ శుద్ధ సప్తమి : రథసప్తమి, సూర్యపూజ
*జనవరి 26, సోమవారం మాఘ శుద్ధ అష్టమి : భీష్మాష్టమి, రిపబ్లిక్ డే
*జనవరి 27, మంగళవారం మాఘ శుద్ధ నవమి : మధ్వనవమి, నందిని పూజ
*జనవరి 28, బుధవారం మాఘ శుద్ధ దశమి/ఏకాదశి : అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి కళ్యాణం
*జనవరి 29, గురువారం మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి : భీష్మ ఏకాదశి, అంతర్వేది తీర్థం
*జనవరి 30, శుక్రవారం మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి/త్రయోదశి: వరాహ ద్వాదశి వ్రతం, పక్ష ప్రదోషం, మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతి
*జనవరి 31,శనివారం మాఘ శుద్ధ త్రయోదశి/చతుర్దశి: విశ్వకర్మ జయంతి,
*ఫిబ్రవరి 1, ఆదివారం మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి: మాఘ పౌర్ణమి, నదీ స్నానం, సముద్ర స్నానం, సతీదేవి జయంతి, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం
*ఫిబ్రవరి 2, సోమవారం మాఘ బహుళ పాడ్యమి: సౌభాగ్య వ్రతం
*ఫిబ్రవరి 5, గురువారం మాఘ బహుళ చవితి: సంకష్టహరచవితి
*ఫిబ్రవరి 8, ఆదివారం మాఘ బహుళ సప్తమి: సప్తమి వ్రతం, భాను సప్తమి, సూర్య వ్రతాలు
*ఫిబ్రవరి 9, సోమవారం మాఘ బహుళ అష్టమి: మంగళవ్రతం
ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం మాఘ బహుళ ఏకాదశి : విజయ ఏకాదశి, రామసేతు నిర్మాణం పూర్తయిన తిథి
*ఫిబ్రవరి 14, శనివారం మాఘ బహుళ ద్వాదశి/త్రయోదశి : తిల ద్వాదశి, పక్ష ప్రదోషం
*ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం మాఘ బహుళ త్రయోదశి/చతుర్దశి : మహాశివరాత్రి పర్వదినం
*ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం మాఘ బహుళ అమావాస్య: ధర్మ అమావాస్య. ఈ రోజు పితృ శ్రాద్ధాలు విశేషంగా చేస్తారు. ఈ రోజుతో మాఘ మాసం పూర్తవుతుంది. పరమ పవిత్రమైన మాఘ మాసంలో శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. పుణ్య తిధులు ఆచరిద్దాం. మోక్షాన్ని పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.