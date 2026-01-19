మాఘ మాసంలో ఒక్క నదీ స్నానం చేస్తే కోటి యజ్ఞ ఫలం! దీని వెనుక ఉన్న అద్భుత కథ ఇదే!
ఈ రోజున పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం వలన మరణించిన పూర్వీకులకు సద్గతులు కలుగుతాయని విశ్వాసం!
Published : January 19, 2026 at 12:10 AM IST
Magha Masam Significance 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని మాసాల్లో మాఘ మాసం, వైశాఖ మాసం, శ్రావణ మాసం, కార్తీక మాసం శుభప్రదమైనవి. ముఖ్యంగా మాఘ మాసం శుభకార్యాల మాసంగా పేరొందింది. ఈ కథనంలో మాఘ మాసం విశిష్టతను గురించి తెలుసుకుందాం.
మాఘ మాసం ఎప్పటి నుంచి?
మాఘ మాసం జనవరి 19 సోమవారం నుంచి ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 17 వరకు కొనసాగనుంది.
మాఘ మాసం విశిష్టత
హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన మాసం మాఘం. ఈ మాసంలో గంగా, యమున, గోదావరి, కావేరి, నర్మదా, సింధు వంటి పుణ్య నదుల్లో నదీ స్నానం చేయడం వలన అపారమైన పుణ్యం లభిస్తుందని మాఘ పురాణం చెబుతోంది. చంద్రుడు మాఘ నక్షత్రాన ఉండే మాసం మాఘం. 'మఘం' అంటే యజ్ఞం. యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు మాఘమాసాన్ని శ్రేష్ఠమైనదిగా భావించేవారు. ఈ మఘాధిపత్యాన క్రతువులు జరిగే మాసం గనుక ఈ మాసం మాఘ మాసమైంది. మాఘ స్నానం విశిష్టతను గురించి బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
మార్కండేయుడు చిరంజీవిగా!
మృకండ మహర్షి అతని ధర్మపత్ని మనస్విని మాఘ స్నానం వల్లనే తమ పుత్రుడైన మార్కండేయునికి ఉన్న అపమృత్యు దోషాన్నితొలగించుకున్నారు.
ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలు
పరమ పవిత్రమైన మాఘ మాసంలో ప్రతి నిత్యం భగవద్గీత పఠించాలి. విష్ణువు, సూర్యుని ఆరాధన చేయాలి. నదీస్నానం, సముద్ర స్నానం చేస్తూ అపారమైన దానధర్మాలు చేయాలి. ఈ మాసంలో చేసే దానధర్మాలు వల్ల కోటి యజ్ఞ క్రతువులు చేసిన పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం. అలాగే మాఘ స్నానం వల్ల సర్వ పాపాలు తొలగి మోక్షం లభిస్తుంది. ప్రతిరోజూ తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగించి, తులసిని పూజిస్తే ఇంట్లోకి దుష్ట శక్తులు ప్రవేశించవు.
ఈ నిషిద్ధ కర్మలు చేయరాదు!
మాఘ మాసంలో మనసును, శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. తామసిక ఆహారం తినరాదు. ఒంటిపూట భోజనం చేయాలి. మితాహారం తినాలి. తాను తినే దానిలో కొంత భాగాన్ని బలి ప్రీతి కోసం విడిచి పెట్టాలి. ఈ మాసంలో నువ్వుల భక్షణం మంచిది. అరిటాకులో భోజనం చేయడం శ్రేష్ఠం.
ఈ పనులు చేయకూడదు!
మాఘ మాసంలో సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు సత్యలోకానికి చేరుతారని బ్రహ్మాండ పురాణం చెబుతోంది. ఈ మాసంలో అబద్ధాలు ఆడరాదు. ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్నే పలకాలి. ధర్మాన్నే ఆచరించాలి. ఇతరులు నొచ్చుకునేలా, బాధపడేలా మాట్లాడరాదు. ఒకరిని అవమానించేలా ప్రవర్తించరాదు.
పుణ్య కార్యాలు ఈ రోజుల్లో చేయాలి!
మాఘ మాసంలో అన్ని తిథులు శ్రేష్ఠమైనవే! విశేషించి కొన్ని తిథుల గురించి చెప్పుకుందాం. మాఘ శుద్ధ విదియ రోజు బెల్లం, ఉప్పు దానం చేయాలి. మాఘ శుద్ధ తదియ రోజు పార్వతి పూజ, హర తృతీయ వ్రతం ఆచరిస్తారు. మాఘ శుద్ధ చవితి రోజు వరద చతుర్థి పూజ, నాగ ప్రతిష్ఠ చేయడం వలన సంతానం లేని వారికి సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని నమ్మకం.
మరిన్ని విశేషాలు
మాఘ శుద్ధ పంచమిని శ్రీ పంచమి అని వసంత పంచమి అని అంటారు. ఈ రోజు సరస్వతీదేవిని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. మాఘ శుద్ధ షష్టి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధనకు శ్రేష్ఠం. ఇదే రోజును వరుణ షష్టి అని కూడా అంటారు. ఈ రోజు ఎర్రని పూలు, ఎర్ర చందనం, ఎర్రని వస్త్రాలతో వరుణుని పూజిస్తే వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని పంటలు బాగా పండుతాయని విశ్వాసం.
సూర్య ఆరాధన
ఇక మాఘ శుద్ధ సప్తమి రోజును రథసప్తమిగా జరుపుకొంటాం. ఈ రోజు సూర్యుని ఆరాధించిన వారికి అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవని విశ్వాసం. ఇక మాఘ శుద్ధ అష్టమి రోజు భీష్మ పితామహునికి తర్పణాలు విడుస్తారు. మాఘ శుద్ధ నవమి రోజును నందిని నవమిగా జరుపుకొంటారు. ఈ నవమిని మధ్వనవమి అని కూడా అంటారు.
కురువృద్ధునికి తర్పణాలు
మాఘ శుద్ధ అష్టమి నుంచి అంపశయ్యపై ప్రాణాలు నిలుకుని ఉన్న కురువృద్ధుడు భీష్మ పితామహుడు మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి రోజు చివరిశ్వాస విడుస్తాడు. ఈ రోజునే కురుక్షేత్ర యుద్ధ భూమిలో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం పుట్టిందని అంటారు. ఈ ఏకాదశి రోజునే అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా జరిగే అంతర్వేది తీర్థాన్ని చూడటానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు.
నరసింహుని కళ్యాణం
మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి రోజును వరాహ ద్వాదశిగా కూడా జరుపుకోవడం విశేషం. మాఘ శుద్ధ త్రయోదశి రోజును విశ్వకర్మ జయంతిగా జరుపుకొంటారు.
మాఘ పూర్ణిమ
సతీదేవి జన్మించిన పుణ్యతిథి మాఘ పూర్ణిమ. ఈ రోజున శ్రీ కాళహస్తిలోని స్వర్ణముఖి నదిలో, ప్రయాగరాజ్ త్రివేణి సంగమంలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించడం వలన మోక్షం లభిస్తుందని పురాణ వచనం.
విజయ ఏకాదశి
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని విజయ ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజునే రామసేతు నిర్మాణం పూర్తయిన పుణ్య తిథి అని రామాయణ గ్రంధాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
మహా శివరాత్రి
ఇక మాఘ మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే చతుర్దశిని మహా శివరాత్రి పర్వదినంగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు ఉపవాస, జాగారాలతో పరమేశ్వరుని పూజిస్తే కైలాస ప్రాప్తి కలుగుతుందని శివపురాణంలో వివరించి ఉంది.
పితృ కార్యాలు
ఇక మాఘ మాసంలో వచ్చే చివరి రోజు అమావాస్య తిథి. ఈ రోజున పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం వలన మరణించిన పూర్వీకులకు సద్గతులు కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఇలా మాఘ మాసంలో ప్రతి రోజు పుణ్యమైనదే! ఈ పుణ్య సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. తరిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.